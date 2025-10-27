遠州山中酒造が醸す代表銘柄「葵天下」をPRするモデルオーディションが開催決定！　エントリー開始！

株式会社マシェバラ

本オーディションでは、静岡県掛川市の日本酒ブランド「葵天下」を応援する「あおい小町」を選出します。

遠州山中酒造 公式HP：https://aoitenka.jp/

遠州山中酒造@静岡県掛川市 公式X：https://x.com/enshuyamanaka

【募集要項】

・審査対象コンテンツ・スケジュールに参加・利用できる20歳～32歳くらいの女性

・事務所の有無、活動歴不問

・受賞後、特典撮影のスケジュールを優先的に確保できる方

※受賞後の撮影は2025年12月中旬～2026年1月の間で、1～2日拘束予定です

【オーディションスケジュール】

■エントリー締切

11月6日（木）正午12:00

■予選審査期間

11月7日（金）～11月13日（木）

■決勝前半審査期間

11月20日（木）～11月26日（水）

屋形船 江戸前汽船リアルイベント ＆ 撮影会…11月22日（土）

■決勝後半審査期間

12月3日（水）～12月11日（木）

東京コミコン…12月5日（金）～12月7日（日）※最終日を含む2日出演

【審査内容】

ネット配信サービス「マシェバラ」で獲得したポイント数が審査対象となります。

視聴者からのギフティング（バーチャルアイテム）によりポイントが蓄積されます。

決勝からはSNS審査、リアルイベント審査が加わります。

SNS審査では投稿テーマに沿ったXのポストを行い、リポスト数といいね数が審査対象となります。

リアルイベントでは来場者数、現地物販、審査員評価が審査対象となります。

それぞれの審査をランキング化し、グランプリ、審査員特別賞を選出します。

【各賞】

グランプリ…最終総合ランキング1位の方

１.遠州山中酒造 「葵天下」PRポスター制作

２.遠州山中酒造 応援ガールとして活動

３.2026年2月開催予定の和装写真展にて、写真作品（静岡県掛川市で撮影予定）の出展＆イベントに出演



審査員特別賞…最大2名（該当者なしもあり）

１.遠州山中酒造での応援ガールとして活動

２.あおい小町が被写体となる、静岡県掛川市を舞台に撮影する写真展へ出演（2026年2月開催予定）

※審査員特別賞はオーディションでの活動姿勢、最終総合ランキングを加味した上で決定



以上1名～3名は2026年1月～5月まで活動！

【エントリーの流れ】

▼アカウントの発行からエントリーまで自動で行う場合（フリーで活動されている方向け）

■STEP1：「マシェバラ」のアプリ、またはパソコン用サイトからアカウントを発行

・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907

・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live

・パソコン用サイト：https://www.mache.tv/



■STEP2：メニュー内の「ライバー登録」から、ライバー（配信者）として登録



■STEP3：メニュー内の「募集中のイベント」からイベントにエントリー

※”遠州山中酒造協賛 あおい小町オーディション”というイベントにご応募ください。

書類審査後、イベントに正式エントリーとなります。

▼必要事項を記入して申し込む場合（プロダクションのご担当者様や、所属タレント様向け）

下記の応募フォームよりご応募ください。

https://mache.jp/event-entry/?entry=press_aoitenka

参加希望のオーディション名は”あおい小町”とご記載ください。

書類審査通過後に「マシェバラ」の配信アカウントを発行し、アカウント情報をメールでお知らせ致します。



配信のやり方や機能の説明につきましては、アプリ内にマニュアルをご用意しております。

撮影スケジュールやご出演料などの詳細につきましては、担当者よりご案内致します。



エントリー方法がご不明な場合は、サービス内のお問い合わせフォームからご連絡いただけましたらサポート致します。

マシェバラについて https://www.mache.tv/(https://www.mache.tv/)

テレビ・雑誌・映画などメディアとのタイアップ企画や、ファン参加型のオーディション・ミスコンテスト、オンライン撮影会など、様々な配信を行っています。

配信を視聴することで無料ポイント「スマイル」が溜まり、スマイルを使ってライバーを応援したり、コミュニケーションを取ることができます。

【価格】基本無料

※一部、有料のギフトや有料の配信があります



【アプリ】

・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907

・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live



【配信方法】

https://www.mache.tv/landing/wanted/



【公式サイト／SNS】

・サイト：https://www.mache.tv/

・Twitter：https://twitter.com/MacheVariety

・YouTube：https://www.youtube.com/user/macheTV/