初期費用0円のLINEツール「エルメ」が登録数13万件突破

株式会社ミショナ

株式会社ミショナが提供するLINE公式アカウント機能拡張ツール「L Message（エルメ）」は、2025年10月9日（木）にシステム導入件数13万件を突破しました。

業務効率化と顧客対応の質を両立できる点が評価され、幅広い業種の事業者にご利用いただいています。

導入数13万件突破の背景

L Message（エルメ）が導入数13万件を突破した背景には、LINE公式アカウント活用の本格化があります。

近年、多くの事業者が顧客対応の自動化や工数削減を求める中、初期費用0円で導入でき、現場で使える機能を幅広く備えている点が評価されています。

とくに中小規模の事業者においては、限られた人員でも安定した顧客対応を実現できることが決め手となり、業種や地域を問わず導入が拡大しています。

L Message（エルメッセージ）とは





L Message（エルメ）は、LINE公式アカウントの機能を拡張し、顧客とのコミュニケーションを自動化するシステムです。

以下の機能で担当者の業務負担を軽減しながら、顧客満足度の向上に貢献します。

▼主な機能

・メッセージ配信

・フォーム作成

・予約受付管理

・商品販売、決済

・データ分析









▼料金プラン

フリープラン：月額0円

スタンダードプラン：月額10,780円（税込）

プロプラン：月額33,000円（税込）

※全プラン共通で初期費用0円、契約期間の縛りなし

▼主な導入効果

LINE対応の自動化による業務時間の削減

24時間対応による顧客満足度向上

予約管理の効率化によるミスの減少

一人ひとりに合わせた情報発信によるリピート率向上

データ分析に基づく効果的な販促活動の実現

L Message（エルメッセージ）の導入事例

株式会社ミショナのL Message（エルメッセージ）は、さまざまな業種・業態の事業者に導入され、成果を上げています。

以下に具体的な事例をご紹介します。

1）ベストウェイケアアカデミー様

▼導入前の課題

・集客導線の分断、広告費の増加

・LINE運用が手作業で非効率

・集客ノウハウ不足

▼L Message（エルメ）で解決

・CPA（顧客獲得単価）を約1/3に削減

・顧客管理業務の効率化

・新規リストを月間280件獲得

▼導入事例の詳細はこちら

https://lme.jp/manual/interview-bestway/

2）横浜薬科大学様

▼導入前の課題

・LINEのブロック率が高い

・友だちの属性が把握できない

・イベントのリピーター獲得が課題

▼L Message（エルメ）で解決

・条件に合わせた配信（セグメント配信）でブロック率を約半減

・フォーム活用による情報収集の平準化

・ポイント制度でイベントへの再来を促進

▼導入事例の詳細はこちら

https://lme.jp/manual/interview-hamayaku/



今後の展望

株式会社ミショナは、現場の声を踏まえた継続的なアップデートにより、L Message（エルメ）をより直感的で成果につながるマーケティングツールへと進化させてまいります。

また、Instagram自動化ツール「エルグラム」との連携を強化し、チャネル横断でのコミュニケーション最適化。これにより、事業者の業務効率化と売上向上に一層貢献していきます。

お問い合わせ方法

システムの詳細や導入方法については「L Message（エルメッセージ）マニュアルサイト」でご案内しています。



以下のリンク内の各種窓口からお気軽にお問い合わせください。 https://lme.jp/manual/contact/

L Message（エルメッセージ）公式HP

L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。

まずは無料でお試しいただけるフリープランもご用意していますので、ぜひご体験ください。

https://lme.jp/?prtimes