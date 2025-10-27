広島市中心市街地再開発ビルの名称 「KAMIHACHI X（カミハチクロス）」に決定

株式会社朝日新聞社

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）と株式会社朝日ビルディング（代表取締役社長：伊藤豊）（以下２社を総称して「朝日新聞グループ」）が参画する広島市の「基町（もとまち）相生通地区第一種市街地再開発事業」（以下「本事業」）は２７日、２０２７年春竣工予定の高層棟の名称及び高層棟上層階に誘致するホテルブランドを発表しました。

高層棟の名称は「KAMIHACHI X（カミハチクロス）」です。

「紙屋町・八丁堀（カミハチ）地区内外のヒト・モノ・コトが交わる（クロスする）場所にしたい」 「これからの新しい広島のまちづくりを地域の方々とともに考え、発信していく場所にしたい」という想いを込めています。

高層棟の上層階に誘致するホテルは、ハイアット ホテルズ コーポレーション（本社：米国イリノイ州シカゴ、社長兼最高経営責任者：マーク・ホプラメジアン、以下「ハイアット」）のラグジュアリー・ライフスタイルホテル「アンダーズ」です。ハイアットにとって、中国地方初のホテルです。

【高層階名称】

【ホテルブランド】

詳細は、基町相生通地区第一種市街地再開発事業ホームページ(https://kamihachi-hajimaru.com/notice) をご参照ください。

本事業と朝日新聞グループの役割について

本事業地区は、都市再生緊急整備地域 「広島都心地域」 及び特定都市再生緊急整備地域 「紙屋町・八丁堀地区」 内に位置し、都市基盤の再整備や都市機能の集積が求められており、再開発事業の必要性が極めて高い地区になっています。

都市再生緊急整備地域の地域整備方針に掲げられている 「国際的なビジネス環境の形成に資する高規格オフィスの実現等による業務機能の高度化」、「国内外から多くの人を惹きつけ MICE ・宿泊機能や観光・文化・情報発信機能の充実・強化」、「官民連携による公共空間を活用したにぎわいと交流機能の強化」 等を通じ、紙屋町・八丁堀地区の活性化に向け、にぎわいのあるまちの形成を目指しています。

朝日新聞グループは、地権者として本事業に参画し、施行者としての役割を担っています。市街地再開発事業を多く手がける独立行政法人都市再生機構を代表施行者、朝日新聞グループは共同施行者として、主に既存建物の解体や再開発ビルの建設等を行います。

また、朝日新聞グループは、地元エリアマネジメント団体の「エリアプラットフォーム・カミハチキテル」（代表：若狭利康）に参画し、地域との連携を強化しています。カミハチキテルとともにカミハチクロスの１階と６階に整備するオープンスペースを活用し、にぎわいを生むまちづくり活動を通じて、地域全体の発展に寄与すべく、事業を推進していきます。

１階オープンスペース 「かみはちひろば」６階オープンスペース 「かみはちこうえん」

事業経緯とスケジュール

アンダーズについて

