【LENDEX】本日開始、不動産担保付きローンファンド1698号の募集開始のお知らせ
この度、融資型クラウドファンディング「レンデックス（LENDEX）」を運営する株式会社LENDEX（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村 智）は、不動産担保付きローンファンド1698号を本日、2025年10月27日の19時に募集開始することをお知らせします。
ファンド詳細ページ https://lendex.jp/main/fund_detail/1863/
LENDEX_ローンファンド1698号
■ファンド概要
・ファンド名：不動産担保付きローンファンド 1698号
・募集開始 :2025年10月27日(月)19:00
・投資利回り(年利): 9.50％
・運用期間 :12ヶ月
詳しくはファンド詳細ページをご確認ください
投資リスクに関するご注意
レンデックスホームページ(https://lendex.jp/)の下部にある「投資リスクに関するご注意」は、当社及び株式会社LENDEXLOANが提供する融資型クラウドファンディングに係るサービス（以下、「本サービス」といいます。）をご利用いただく際に、お客様に特にご留意いただきたい重要な事項です。
本サービスをご利用される場合は、「投資リスクに関するご注意」の内容を事前にご理解の上、納得した場合にのみ取引を行ってください。
なお、「投資リスクに関するご注意」の事項は当社が扱う匿名組合契約に伴う典型的なリスク等を簡潔に説明したものです。
詳しい内容については、契約締結前交付書面に記載しており、当該書面は、契約締結前に交付いたしますので、必ずお読みいただき、十分にご確認ください。
■融資型クラウドファンディングのレンデックス(LENDEX)
LENDEX_ロゴ
これから投資を始めようと考えている方にご検討いただきたいのが、融資型クラウドファンディングのレンデックス（https://lendex.jp/）です。
融資型クラウドファンディングとは、融資型クラウドファンディング事業者がインターネット上で、投資家に資金の募集を行い、集めた出資金を企業に貸し付けるサービスです。
複数の投資家様から小口で資金を集め大口資金に代えて融資を行い、貸付金利を投資家の皆様に分配します。そのため、僅かな金額から投資を始めることができます。
レンデックスでは2万円からの投資が可能です。
レンデックスの投資案件は年間期待利回り6～10％（税引前）で毎月定期的な分配を行います。
融資型クラウドファンディング業界の平均的な水準である年利4～5％を上回る利回りで、投資家の方に大きな利益をご提供します。
少額から始められる融資型クラウドファンディングを始めてみてはいかがでしょうか？
■会社名：株式会社LENDEX
■所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目1-11 郁文堂青山通りビル
■サービス名：レンデックス(LENDEX)
■サービスHP：https://lendex.jp/
■サービスコラム：https://blog.lendex.jp/