スノーボード・ハーフパイプ日本代表チーム「Core Energy X（コアエナジーX）」を公式採用

コア・テクノロジー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：横井隆直）は、独自の体幹サポートインナー「Core Energy X（コアエナジー・エックス）」が、スノーボード・ハーフパイプ日本代表チームの公式サポートウェアとして採用されたことを発表します。

選手たちは、今後開催される国際大会にて、コアエナジーXを着用し、世界の舞台で最高のパフォーマンスを目指します。

■スノーボード・ハーフパイプ日本代表チームを支える「体幹テクノロジー」

Core Energy Xは、「どんな姿勢でも体幹を支える」をコンセプトに開発された骨盤ベルト一体型体幹サポートインナーです。

骨盤と体幹を一体的にサポートする独自構造「ストレッチベルト一体型設計」により、姿勢保持、腹圧安定、疲労軽減を実現。

空中姿勢や着地の安定が求められるハーフパイプ競技において、ジャンプの精度や着地後のコントロールを内側から支えます。

プロアスリート1,000名以上が認めるサポート性能と快適なフィット感は、国内外のトップ選手からも高い評価を受けており、競技中の集中力と再現性の維持に貢献しています。

さらに、メジャーリーグや日本プロ野球、プロゴルフツアー選手をはじめとする多くのトップアスリートに愛用され、累計販売本数15万本を突破した体幹ベルト「コアエナジー」シリーズの最新進化モデルとして開発されたのが、この「Core Energy X（コアエナジー・エックス）」です。

長年の現場データと選手のフィードバックをもとに、より高い安定性と快適性、そして競技パフォーマンスの再現性を追求しました。

■採用コメント

スノーボード・ハーフパイプ日本代表チームコメント

【治部忠重 ヘッドコーチ】

「腰回りや体幹がしっかりサポートされている感覚があり、脱いだ時とのギャップで“支えられている”ことを実感できます。選手からも『足が軽くなった』『空中姿勢が安定した』『腰回りの安定感が増した』といったフィードバックが多く、動きの安定や疲労の軽減が見られ、非常に完成度の高いサポートギアだと思います。」

【村上大輔 チーフコーチ】

「初めて履いた瞬間から、違和感がまったくなく、ストレスフリーで動けることに驚きました。まさに“ピタッ”とくるフィット感。雪上で長時間立っていても腰の痛みや足のだるさがなく、着けていないと逆に不安になるほどです。選手たちからも『滑り終わった後に疲労感が少ない』『腰の可動域が広がった』といった声が多く、現場でもその変化を実感しており、最高のパフォーマンスにつながると改めて感じています。」

【戸塚優斗 選手（ヨネックス所属）】

「初めて着けた時、『足が軽い！』と感動しました。“こんなに足って軽くなるんだ”と素直に驚いきました。ハイクアップ（登り）でも腰回りが安定して足が楽に上がる。腰を酷使する競技だからこそ、このサポートのありがたさを実感しています。試合でも練習でも、もう“ないとダメ”。Core Energy Xは、自分の限界を押し上げてくれるギアです。」

【重野秀一郎 選手（日本体育大学所属）】

「練習後にベルトを外すと足が２倍くらい重く感じるほど、疲労の軽減効果が実感できます

腰や脚への負担が減り、長時間の練習でも集中力を維持できる。今では雪上練習には欠かせない存在です。体幹が安定して余計な力みが抜けるから、思い切って技に入れる。まさに、自分のベストな動きを支えてくれる“信頼できる一本”です。」

■科学的エビデンスによる裏付け

Core Energy Xの効果は、神戸大学大学院人間発達環境学研究科の木伏（きぶし）紅緒 准教との共同研究によっても実証されています。

研究では、骨盤ベルト一体型パンツを着用したグループが、全身疲労後の跳躍力低下を有意に抑制することが確認され、さらに片脚着地時の**筋協調パターン（筋肉の使い方）

が変化し、姿勢の安定や衝撃吸収に関わる筋肉への寄与度が高まることも確認されました。

この研究成果は、2025年7月にイタリア・リミニで開催された「第30回ヨーロッパスポーツ科学会議（ECSS）」で発表され、国内外の研究者から注目を集めています。

研究の中立性について

※この研究は、コア・テクノロジー株式会社から研究費や製品の提供を受けて行ったものですが、研究の設計やデータの収集・管理、解析、結果の解釈に関しては神戸大学が独自に行っており、企業側の関与は一切ありません。研究の中立性・公正さを大切にしたうえで実施されています。

■製品概要

製品名：Core Energy X（コアエナジー・エックス）

特長：

１.コアエナジー独自の「ストレッチベルト一体型設計」により体幹・骨盤を的確にサポート

２.高伸縮素材による快適なフィット感

３.姿勢保持・腹圧安定・腰部負担軽減を実現

４.スポーツ・トレーニング・日常の体幹サポートに対応

開発背景：

コアエナジーの「どんな姿勢でも体幹を支える」圧倒的なパフォーマンスを、野球やゴルフなどベルトをしないスポーツでも利用したいとの声から開発。

販売元：コア・テクノロジー株式会社 [公式サイト：https://coreenergy.jp]

■会社概要

会社名：コア・テクノロジー株式会社

所在地：愛知県名古屋市南区鶴里町1-59第一桜台ハウス1F

代表者：代表取締役 横井隆直

事業内容：骨盤・体幹サポートベルト・インナーの開発・販売／スポーツテック製品の研究開発

公式サイト：https://coreenergy.jp/(https://coreenergy.jp)

■今後の展望

弊社は、スポーツの現場で得た知見と科学的エビデンスを融合させ、競技パフォーマンスの向上のみならず、医療・介護・健康分野への応用も視野に入れています。

日本発のスポーツテックブランドとして、世界の舞台で戦うアスリートたちの「体幹からの挑戦」を支えていきます。

