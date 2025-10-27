国内外でまだまだ超絶話題沸騰中の『ゴジラ-1.0』が、ついに「プチラマDX」に登場。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『プチラマDX ゴジラ-1.0 完成品フィギュア』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。

製品ページはこちら：

●プチラマDX ゴジラ-1.0 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-192669&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■プチラマDX ゴジラ-1.0 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：9,900円(税込)

□発売日：2026年3月予定

□ブランド：メガハウス

【サイズ】全高約145mm

【素材】PVC、ABS

※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。

国内外でまだまだ超絶話題沸騰中の『ゴジラ-1.0』がついに「プチラマDX」に登場！

シリーズ最大サイズのイメージスタチューとして展開するDXシリーズは正面から見ると「G」のシルエットになるよう立体構成。

更に大戸島の呉爾羅、機雷によるダメージ状態も効果的に配置！

長年培ってきた技術を余すことなく盛り込んだイメージスタチューの決定版で映画の興奮を再び呼び起こします。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



TM & (C) TOHO CO., LTD.

