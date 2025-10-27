国内外でまだまだ超絶話題沸騰中の『ゴジラ-1.0』が、ついに「プチラマDX」に登場。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『プチラマDX ゴジラ-1.0 完成品フィギュア』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。
製品ページはこちら：
●プチラマDX ゴジラ-1.0 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-192669&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■プチラマDX ゴジラ-1.0 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：9,900円(税込)
□発売日：2026年3月予定
□ブランド：メガハウス
【サイズ】全高約145mm
【素材】PVC、ABS
※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。
国内外でまだまだ超絶話題沸騰中の『ゴジラ-1.0』がついに「プチラマDX」に登場！
シリーズ最大サイズのイメージスタチューとして展開するDXシリーズは正面から見ると「G」のシルエットになるよう立体構成。
更に大戸島の呉爾羅、機雷によるダメージ状態も効果的に配置！
長年培ってきた技術を余すことなく盛り込んだイメージスタチューの決定版で映画の興奮を再び呼び起こします。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
●プチラマDX ゴジラ-1.0 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-192669&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
TM & (C) TOHO CO., LTD.
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)