【 RESPIRER（レスピレ） 】 日常を彩る 新作のオリジナル焼菓子・プレミアムクッキーアソートをリリース

世界が認めたチョコレートの匠・堀尾亮輔氏が率いるプレミアムチョコレート・スイーツブランドのRESPIRER（レスピレ）は、新たに10種類の焼菓子からなる新商品とプレミアムクッキーアソート「トリオセット（3ボックスセット）」をそれぞれリリースしました。おそろいの透明な円筒型ケースに収められた創作菓子の数々は、贈って喜ばれることはもちろん、日常のティータイムをやさしく華やかに彩る必見のラインナップです。

フランスの伝統菓子をベースに厳選素材と繊細な技で仕上げたレスピレの焼菓子。ディアマンやスノーボールのほろりとした食感、ガレットやスペキュロスの香ばしさ、抹茶やきな粉等、和の素材を組み合わせたポルボロン、そして果実が弾むマシュマロまで。ひと口ごとに広がる香りと余韻が、日常をやさしく彩ります。10種のニューフェイスは全てお揃いのかわいい円筒型ケースに美しく収納されています。バラエティに富んだ10種類の中からお選びいただけます。各種透明パッケージがございますので、ご購入数に応じて、まとめてお届けします。単品の商品とは別に、５種類のおすすめアソートメント「プレミアム クッキーアソート trio N°1～5」もリリース。trio N°1

トリオナンバー1

ディアマンバニーユスノーボール

ラズベリー

ポルボロン

抹茶

trio N°2

トリオナンバー2

ディアマンショコラガレットナンテマシュマロ

ラズベリー

trio N°3

トリオナンバー3

スノーボール

バニラ

スペキュロス

ポルボロン

きな粉

trio N°4

トリオナンバー4

ディアマンショコラポルボロン

抹茶

マシュマロ

レモンライム

trio N°5

トリオナンバー5

スノーボール

ラズベリー

ガレットナンテ

ディアマンバニーユ

また、これらのアソートメントに新作４種のパウンドケーキとオリジナルカードをセットにしたギフトセットも販売しています。

濃厚で芳醇、素材の魅力を凝縮した4種の贅沢パウンドケーキコレクション（ポーチ入）オリジナルメッセージをプリントできるカード

これらの商品は、RESPIRER（レスピレ）公式オンラインショップ・セレクトショップ「つづる」各店舗にて販売を開始いたします。



■RESPIRER（レスピレ）公式オンラインSHOP ： https://respirer.shop/

■つづる楽天店 ： https://item.rakuten.co.jp/tsuzuru/c/0000000372/

■つづるYahoo！店 ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/tsuzuru-y/search.html?p=%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%AC#CentSrchFilter1

■つづるamazon店 ： https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%AC&me=A27Q9ZP2R4XD9A&ref=bnav_search_go(https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%AC&me=A27Q9ZP2R4XD9A&ref=bnav_search_go)





堀尾亮輔氏プロフィール

RESPIRER ペストリーシェフ 堀尾 亮輔

ミシュランガイドにおいて最も多くの星を持ち、世界中で常に高い評価を得てきたレストラン「ジョエル・ロブション」。パリ・東京・香港の店舗で10年以上活躍し、錚々たるパティシエ陣の中でも、特にチョコレートを知り尽くしたエキスパートの一人。 その後、パーク ハイアット上海でペストリーシェフ、マンダリン オリエンタル プードン上海でエグゼクティブ・ペストリーシェフを歴任。2024年に日本に戻り、新ブランド「Respirer（レスピレ）」を始動