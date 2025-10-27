【 RESPIRER（レスピレ） 】 日常を彩る 新作のオリジナル焼菓子・プレミアムクッキーアソートをリリース
世界が認めたチョコレートの匠・堀尾亮輔氏が率いるプレミアムチョコレート・スイーツブランドのRESPIRER（レスピレ）は、新たに10種類の焼菓子からなる新商品とプレミアムクッキーアソート「トリオセット（3ボックスセット）」をそれぞれリリースしました。おそろいの透明な円筒型ケースに収められた創作菓子の数々は、贈って喜ばれることはもちろん、日常のティータイムをやさしく華やかに彩る必見のラインナップです。
フランスの伝統菓子をベースに厳選素材と繊細な技で仕上げたレスピレの焼菓子。ディアマンやスノーボールのほろりとした食感、ガレットやスペキュロスの香ばしさ、抹茶やきな粉等、和の素材を組み合わせたポルボロン、そして果実が弾むマシュマロまで。ひと口ごとに広がる香りと余韻が、日常をやさしく彩ります。
10種のニューフェイスは全てお揃いのかわいい円筒型ケースに美しく収納されています。
バラエティに富んだ10種類の中からお選びいただけます。
各種透明パッケージがございますので、ご購入数に応じて、まとめてお届けします。
単品の商品とは別に、５種類のおすすめアソートメント「プレミアム クッキーアソート trio N°1～5」もリリース。
trio N°1
トリオナンバー1
ディアマンバニーユ
スノーボール
ラズベリー
ポルボロン
抹茶
trio N°2
トリオナンバー2
ディアマンショコラ
ガレットナンテ
マシュマロ
ラズベリー
trio N°3
トリオナンバー3
スノーボール
バニラ
スペキュロス
ポルボロン
きな粉
trio N°4
トリオナンバー4
ディアマンショコラ
ポルボロン
抹茶
マシュマロ
レモンライム
trio N°5
トリオナンバー5
スノーボール
ラズベリー
ガレットナンテ
ディアマンバニーユ
また、これらのアソートメントに新作４種のパウンドケーキとオリジナルカードをセットにしたギフトセットも販売しています。
濃厚で芳醇、素材の魅力を凝縮した4種の贅沢パウンドケーキコレクション（ポーチ入）
オリジナルメッセージをプリントできるカード
これらの商品は、RESPIRER（レスピレ）公式オンラインショップ・セレクトショップ「つづる」各店舗にて販売を開始いたします。
■RESPIRER（レスピレ）公式オンラインSHOP ： https://respirer.shop/
■つづる楽天店 ： https://item.rakuten.co.jp/tsuzuru/c/0000000372/
■つづるYahoo！店 ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/tsuzuru-y/search.html?p=%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%AC#CentSrchFilter1
■つづるamazon店 ： https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%AC&me=A27Q9ZP2R4XD9A&ref=bnav_search_go(https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%AC&me=A27Q9ZP2R4XD9A&ref=bnav_search_go)
堀尾亮輔氏プロフィール
RESPIRER ペストリーシェフ 堀尾 亮輔
ミシュランガイドにおいて最も多くの星を持ち、世界中で常に高い評価を得てきたレストラン「ジョエル・ロブション」。パリ・東京・香港の店舗で10年以上活躍し、錚々たるパティシエ陣の中でも、特にチョコレートを知り尽くしたエキスパートの一人。 その後、パーク ハイアット上海でペストリーシェフ、マンダリン オリエンタル プードン上海でエグゼクティブ・ペストリーシェフを歴任。2024年に日本に戻り、新ブランド「Respirer（レスピレ）」を始動