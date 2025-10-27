『MEIKO』20周年を記念した、【スナックMEIKO】がテーマの新規描き下ろしイラストなど使用オリジナルグッズの受注販売と、VRChat上での「オンライン展覧会」が開催決定！
Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）は、同社が運営するサービス「Anique Museum」「Anique Shop」にて、クリプトン・フューチャー・メディアが企画・開発した、世界初となる日本語歌声合成ソフトウェア「MEIKO」の20周年を記念した特別企画として、新規描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズの受注販売、およびVRChat上での「オンライン展覧会」を開催することをお知らせします。
テーマ：「スナックMEIKO」
本展覧会では、クリエイターの皆様から寄せられたイラストや楽曲といった多様な作品を通じて、MEIKOのこれまでの20年の軌跡を振り返るとともに、未来への展望を描くことができる特別な展示空間をご提供いたします。
今回のテーマは、大人の雰囲気漂う「スナックMEIKO」です。
キービジュアルは、イラストレーター無糖。による描き下ろし。
「スナックMEIKO」のママとしてゲストを迎える姿が表現され、Aniqueショップでは20th Anniversary企画で募集したイラストと合わせて記念グッズも受注販売いたします。
開催期間
VR展示会期：
2025年10月31日（金）12:00 ～ 11月30日（日）23:59
https://go.anique.jp/meiko-20th-vr
オリジナルグッズ EC受注期間：
2025年10月31日（金）12:00 ～ 11月30日（日）23:59
https://go.anique.jp/meiko-20th-shop
※VRChatは、VR機器無しでお手持ちのiOS・Android端末・WindowsPCからでもご来場いただけます。
VRオンライン展覧会◆ 『スナックMEIKO』 キービジュアル再現部屋
１つ目の部屋は、一歩足を踏み入れるとディープで少し大人なスナック空間。
『スナックMEIKO』のキービジュアルを再現したお部屋です。
◆ MEIKOの歴史をたどる
20年の歩みや展示の背景を解説。
バーチャルシンガーの原点であるMEIKOの原点をふりかえります。
◆ イラスト展示・楽曲視聴
20周年公式企画にてクリエイターさんからMEIKOへ贈られた、愛のこもった作品の数々を展示。
20周年企画書き下ろし楽曲・大漠波新さんによる「げんてん」も館内で放映されます。
◆「はっぴ」ギミック / プリクラ風撮影ギミック
来場者がはっぴに着替えて楽しめる、特別なギミックも実装。
プリクラ風撮影ギミックでは、描き下ろしキービジュアルと同じポーズで記念撮影もできます。
(一部対応していないアバターもございます)
◆ ミュージアムショップ
実物アイテムを購入できるショップコーナーでは、VRChat内にてデザインやサイズ感などをお手にとってご確認いただけます。
(グッズラインナップは下記参照)
その他にも、MEIKOのこれまでの歩みとこれからの未来に思いを馳せることができるコンテンツをご用意しております。
オリジナルグッズ 受注販売
新規描き下ろしイラスト・20thAnniversary企画で募集したイラストなどを使用したグッズが多数登場いたします。
【商品ラインナップ】
トレーディング缶バッジ（全16種）
トレーディングブロマイド（全15種）
アクリルスタンド
手のひらアクリルスタンド
アクリルコースター
アクリルキーホルダー
ミニフォトショット
クリアファイル
ダイカットステッカー
ロックグラス
購入特典
対象商品をご購入いただくと、税込3,300円ごとに「オリジナルブロマイド（全1種）」を1枚プレゼント！
(特典は繰り返し適用されます。)
著作権表記
Art by 無糖。 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
会社概要
商号 ：Anique株式会社
代表者 ：代表取締役 笠井高秀
事業内容：インターネットサービス「Anique」
＜リンク一覧（Anique）＞
コーポレートサイト： https://anique.jp/
ECショップ「Aniqueショップ」：https://go.anique.jp/1y5VB7dnKa
X（Twitter）： https://x.com/anique_jp
■商品のグッズ化・企画をご検討される企業・クリエイターの方、また本件に関するお問い合わせ先
企業名：Anique株式会社
コーポレートサイト： https://anique.jp/
お問い合わせフォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaBr0za7l9tGfKvS1wmlZHNyZiZaof6c_6FOuS_-fYRz0KQ/viewform