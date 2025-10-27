こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京都橘大学】「カレー・ハヤシライス1,100食無料」や「昼食一品半額」など京都橘大学父母の会が食生活応援企画を本日からスタート―コメの価格高騰など物価高の影響を受ける学生を支援
京都橘大学（京都市山科区、学長：岡田知弘）父母の会は、10月27日(月)～11月7日(金)にかけて、在学生を対象に「カレー・ハヤシライス1,100食無料配布」や「昼食一品半額提供」をはじめとする食生活支援を実施します。
同会では、2017年度から食生活支援に取り組んでおり、非常に好評で恒例行事となっています。本年6月に実施した際には、「一人暮らしなので食事のサポートはありがたい」と学生から感謝の声が寄せられました。今回は、令和の米騒動の影響などによる米価上昇が続く中、米や野菜を手軽に摂ってもらえるようカレー・ハヤシライス1,100食を無料配布するほか、昼食一品半額提供や100円夕食など、食生活支援を通じて学生生活をサポートします。
本企画を通じて、学生の食事の偏りや不規則な食生活を防ぎ、学業に専念できる環境を支援します。本学では、京都橘大学父母の会、京都橘学園生活協同組合との協働により、今後も学生の支援を継続してまいります。
＜京都橘大学父母の会『食生活応援企画』概要＞
●カレー・ハヤシライス1,100食無料配布
日 程：2025年10月27日(月)～10月31日(金) 12：35－13：20
場 所：京都橘大学 クリスタルカフェ
提供内容：10月27日(月)～29日(水) カレーライス...27日,29日は200食、28日は250食（計650食）
10月30日(木)～31日(金) ハヤシライス...30日は250食、31日は200食（計450食）
●昼食一品半額提供
日 程：2025年11月3日(月)～ 11月7日(金) 12：35－13：20
場 所：京都橘大学 響友館食堂、食堂 ル・ビストロ、TACHIBAL(タチバル)
提供内容：響友館食堂、食堂 ル・ビストロ...麻婆天津丼 各日270食(総計1,350食)
TACHIBAL（タチバル）...メガからマヨ丼、メガふわ玉カツ丼 各日120食(総計600食)
●100円夕食提供
日 程：2025年11月3日(月)～ 11月7日(金) 17：00－19：00
場 所：京都橘大学 響友館食堂
提供内容：各日二種類の定食を日替わりで提供（詳細は別紙掲載）
＜100円夕食提供メニュー＞
11月3日(月)
定食A：チキンステーキ
定食B：とんかつポン酢おろし
11月4日(火)
定食A：ハンバーグデミチーズソース
定食B：鶏と茄子の山賊炒め
11月5日(水)
定食A：豚生姜焼き
定食B：おろし照り焼きハンバーグ
11月6日(木)
定食A：豚キムチ炒め
定食B：エビよせフライ＆ハンバーグ
11月7日(金)
定食A：とんかつ玉子あんかけ
定食B：豚の塩だれ炒め
＜京都橘大学父母の会について＞
京都橘大学父母の会は、1968年に創設された父母および保護者組織です。「食生活支援」と「就職支援」を主としてあらゆる支援を行っています。父母の会が企画する教育事業や各種事業を通じて、大学の現状や教育方針を保護者の方にご理解いただき、学生生活がより豊かになるように取り組んでいます。
（主な活動内容）
【食成生活支援】
カレーライス無料配布、100円朝食、夕食営業など各種支援
【就職支援】
地方の保護者も参加できるよう、毎年8月末～9月初めに全国10会場で開催する「地区別懇談会」内で「就職懇談会」を行い、教職員やOBOGが参加して保護者と情報交換しています。
【バスツアー】
「いつまでも京都橘大学の応援団でいてほしい」との思いを込めて、卒業生の保護者も参加できるバスツアーも実施しています。教員が案内する京都観光を楽しむツアーなどの人気企画があり、会員同士の親交を深めています。
●父母の会紹介動画
https://m.youtube.com/watch?v=0woFENH-wYQ
●父母の会HP
https://www.tachibana-u.ac.jp/about/outline/association/parent_assoc.html
▼本件に関する問い合わせ先
京都橘大学 企画部 広報課
住所：〒607-8175 京都市山科区大宅山田町３４
TEL：075-574-4112
FAX：075-574-4151
メール：pub@tachibana-u.ac.jp
