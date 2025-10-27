【横浜高島屋】“にゃん”とも可愛い猫たちが大集合！全国の猫作家と専門店が集まる＜YOKOHAMA 猫フェス2025＞を初開催！
株式会社高島屋
［I.Cats一瀬商会］額絵「My Babys」（34.5×25.5cm）198,000円
［DECOCO24］ 空飛ぶ傘猫 22,000円
［猫と音楽 Strings Cats］パステル画「赤い月の夜」（30.2×24.8cm） 38,500円
［Atelier Kie］原画「私たちって!?」 36,300円
［imose products］水鏡の猫リング 各27,500円
［jouet］キャンディーと猫の壁掛け 4,400円
［maoo-Maya Sawatari］原画「ぼくの太陽」（30×30cm）132,000円
［アトリエCATS］手さげバッグ「ファーマーCAT」（31×27cm） 82,500円
［ネコロジックアーツ］でぶ猫もんじゅ 8,800円
［ねこもの雑貨 まのや☆］マノネコ フェルトブローチ 各4,950円
［絵付師jun.］カラフルドット招き猫 12,100円
［金田花季］不機嫌ねこ（18×18cm） 66,000円
［アトリエK 松田京子］手編みセーター（バスト98cm、着丈65cm） 88,000円
［麻子・amayadori］原画「Dormir a côte de toi」（額装有） 28,600円
［油木るみ］どすこい招き（15×12cm、羊毛） 19,800円
［旅猫屋］三毛猫の孵化（タマゴネコ） 33,000円
■10月30日（木）～11月3日（月・祝）
■8階 ギャラリー＜特設会場＞※最終日は午後5時閉場。
マイペースできまぐれだけど、そのキュートな見た目としぐさで私たちに癒しをくれる猫。愛すべき存在である猫たちの絵画やアクセサリー、雑貨など37名の作家が生み出す個性的な作品が集まる＜YOKOHAMA 猫フェス2025＞を初開催します。
愛らしい猫たちの作品が大集合！
※価格は消費税を含む総額にて表示しております。
※品数に限りがございますので、売れ筋の節はご容赦ください。
※都合により、出品店舗・出店商品が一部変更、または中止になる場合がございます。
お問い合わせ：横浜高島屋（代表）045-311-5111