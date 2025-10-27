【横浜高島屋】“にゃん”とも可愛い猫たちが大集合！全国の猫作家と専門店が集まる＜YOKOHAMA 猫フェス2025＞を初開催！

写真拡大 (全17枚)

株式会社高島屋


■10月30日（木）～11月3日（月・祝）　


■8階　ギャラリー＜特設会場＞※最終日は午後5時閉場。



マイペースできまぐれだけど、そのキュートな見た目としぐさで私たちに癒しをくれる猫。愛すべき存在である猫たちの絵画やアクセサリー、雑貨など37名の作家が生み出す個性的な作品が集まる＜YOKOHAMA 猫フェス2025＞を初開催します。


愛らしい猫たちの作品が大集合！


［I.Cats一瀬商会］額絵「My Babys」（34.5×25.5cm）198,000円

［DECOCO24］　空飛ぶ傘猫　22,000円


［猫と音楽 Strings Cats］パステル画「赤い月の夜」（30.2×24.8cm）　38,500円

［Atelier Kie］原画「私たちって!?」　36,300円


［imose products］水鏡の猫リング　各27,500円

［jouet］キャンディーと猫の壁掛け　4,400円


［maoo-Maya Sawatari］原画「ぼくの太陽」（30×30cm）132,000円

［アトリエCATS］手さげバッグ「ファーマーCAT」（31×27cm）　82,500円


［ネコロジックアーツ］でぶ猫もんじゅ　8,800円

［ねこもの雑貨 まのや☆］マノネコ フェルトブローチ　各4,950円


［絵付師jun.］カラフルドット招き猫　12,100円

［金田花季］不機嫌ねこ（18×18cm）　66,000円


［アトリエK 松田京子］手編みセーター（バスト98cm、着丈65cm）　88,000円

［麻子・amayadori］原画「Dormir a côte de toi」（額装有）　28,600円


［油木るみ］どすこい招き（15×12cm、羊毛）　19,800円

［旅猫屋］三毛猫の孵化（タマゴネコ）　33,000円


※価格は消費税を含む総額にて表示しております。


※品数に限りがございますので、売れ筋の節はご容赦ください。


※都合により、出品店舗・出店商品が一部変更、または中止になる場合がございます。



お問い合わせ：横浜高島屋（代表）045-311-5111