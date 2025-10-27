スマホ発ドラマが地上波初進出─『愚痴と恋は止まらない（グチ恋）』テレビ神奈川で放送決定

株式会社GOKKO

縦型ショートドラマ『愚痴と恋は止まらない』（通称：グチ恋）が、テレビ神奈川（tvk）で放送決定。

主演は朝日音羽・後藤光輝、共演に宮崎あみさ・吉田叡史・福島愛。SNS発のテンポで、撮影現場を舞台に繰り広げられる“四角関係ラブコメ”を、地上波放送でお届けします。

『グチ恋』は、炎上俳優・毒舌AD・同僚・人気女優の4人が現場でぶつかり合う、恋と仕事の“交錯ドラマ”。縦型ならではの臨場感とスピード感を活かし、スマホでもテレビでも楽しめる新しい視聴体験を提案します。

放送情報

出演： 朝日音羽・後藤光輝『愚痴と恋は止まらない』

11月3日(月)より放送スタート。

毎週月曜22:55-23:00

撮影協力：テレビ神奈川

製作：GOKKO

放送地域：神奈川県内（※一部エリアはケーブル等で視聴可）。



※本作の一部はテレビ神奈川（ｔｖｋ）スタジオで撮影しています。

作品紹介

舞台はドラマ撮影の現場。人気俳優・レオの“決定的瞬間”を目撃したAD・茉優を起点に、同僚・隼斗、レオに惹かれる女優・美玲が交錯し、恋も仕事も火花が散る。縦型ショートドラマのリズムをテレビ放送でも活かし、四者四様の“距離”が転がる会話劇を軽やかに描く。

テレビ局のシーンはテレビ神奈川（ｔｖｋ）スタジオにて撮影いたしました。

場面写真：／『愚痴と恋は止まらない』撮影現場のシーン (テレビ神奈川 スタジオ)

あらすじ

テレビスタッフの茉優は、人気俳優・レオが機材を壊す瞬間を目撃。

口止めを迫るレオに対して毒舌で大喧嘩に！？--

“炎上俳優×毒舌AD”、近すぎる距離で喧嘩が止まらない！

そこへ茉優に想いを寄せる幼なじみ・隼斗、レオに迫る美人女優・美玲も参戦。

恋も仕事も火花散る、キャスト×スタッフの四角関係ラブコメディ。

出演者コメント

茉優＝朝日音羽

撮影初日は緊張していましたが、元気で前向きな茉優を演じるうちに、彼女に励まされるように自然とほぐれました。

ちょっかいを出したり頼ってしまう姿は私自身とも重なり、休憩中も「本当に茉優みたいだね」と言われたほど。

心に残っているのは、結衣の「辛い時は、誰かが自分のことを考えてくれているだけで生きられるよ」という言葉。

茉優は何度も結衣に救われてきたのだと感じられる大好きなシーンです。

初読から一番楽しみにしていた“リスの着ぐるみ”のシーンもぜひ注目してください。

恋をしている人、何か大切なものを一生懸命に追いかけている人、少し休憩したい人にもぴったり。『愚痴と恋は止まらない』でたくさん笑って、たくさんキュンキュンしてもらえたら嬉しいです。

朝日音羽『愚痴と恋は止まらない』より後藤光輝『愚痴と恋は止まらない』より

レオ＝後藤光輝

撮影現場の思い出は、レオがスリッパで転けるシーン。

両手をポケットに入れていたので、裏では監督やカメラマンが支えてくれていて、その体勢がみっともなく思わず笑ってしまいました。本編の裏側にそんな小さな裏話があることも楽しんでほしいです。

推しは早坂架威さん演じる柳田の居酒屋シーンの台詞、そしてレオの「もたれあえたらいいな」。どちらかが頑張りすぎず、対等だから寄りかかれる ーそんな関係が好きです。

落ち着きある大人像を目指しつつ“役者を演じる”難しさと自分のリアルが混ざる刺激を味わい、“この野郎”と思える悔しさも力に、“やるなら全力で楽しむ”姿勢で臨みました。

愚痴も恋も止まらない物語が、愚痴で終わらず前に進む力になりますように。Z世代のみなさん、一緒に愚痴を糧に変えて走りましょう！

美玲＝宮崎あみさ

『愚痴と恋は止まらない』で美玲役を演じました、宮崎あみさです。

初めてごっこ倶楽部の撮影に参加し緊張もありましたが、監督・スタッフ・キャストの皆さんが温かく声をかけてくださり、現場はいつもアットホーム。毎現場のケータリングのスイーツにも幸せをもらいました。

推しは、茉優役の音羽ちゃんがリスの着ぐるみで登場するシーン。可愛すぎて思わず「可愛い！」と声が出ました。

美玲としては、どの衣装も本当に可愛く、そこにも注目してほしいです。

強気に見える美玲がレオの前では少し素直になる、そのギャップを大切に演じました。笑って、泣いて、心が動く -感情のジェットコースターを、美玲の二面性と一緒にぜひ楽しんでください。

宮崎あみさ『愚痴と恋は止まらない』より吉田叡史『愚痴と恋は止まらない』より

隼斗＝吉田叡史

隼斗役の吉田叡史です。

撮影の途中、ロケ地にそのまま2泊3日で滞在し、皆が撮影の合間に夜ごはんを作ってくれて、終わってから一緒に囲んだ時間が忘れられません！

地元に近いテレビ神奈川さんで撮影できたことも感慨深かったです。

推しは隼斗の家族のシーン。

登場は多くないのに、温かな空気と家族の絆がにじむ場面でとても好きです。

『愚痴と恋は止まらない』は、好きなセリフがたくさんあって、”クスッと笑えてキュンとする瞬間” がぎゅっと詰まった作品です。

ぜひご覧ください！！

結衣＝福島愛

結衣役を演じさせていただきました、福島愛です。

現場では役柄同士は接点が少なかったりバチバチのシーンもありますが、裏ではみんな本当に仲良く、休憩時間はいつも一緒に大笑い。

合宿でカレーを作ってみんなで食べたことも大切な思い出です。

推しセリフは二つ、「辛い時は、誰かが自分のことを考えてくれてるだけで生きられるよ」と「バズって誰かを殺す事もあるけど、助けることもある。」。SNSの時代だからこそ、この言葉が誰かを救える気がしています。なぜ結衣が“バズること”に執着するのか、その過去にもご注目ください。ぜひご覧ください。

福島愛『愚痴と恋は止まらない』より根井深考『愚痴と恋は止まらない』より

周＝根井深考

周役を演じました、根井深考です！

周の無邪気なやかましさと結衣に向ける純粋な優しさが大好きで、精一杯演じさせていただきました。

ドラマの撮影として「ドラマを撮影する」という矛盾に皆で戸惑ったり、スタッフもやってる身として内容に共感したり、撮影内外で心動かされる現場でした。

一押しは隼斗と茉優が二人で部屋の中で過ごしてるシーンです。この作品はただのラブコメじゃなく、心に残るセリフが散りばめられていたり、業界の嫌な部分が垣間見えたりするんですが、2人でたこ焼きを食べてるあのシーンだけは、誰もがキュンキュン出来る「ラブコメならでは」の空気感が漂ってましたね～。

皆が自然体で演じていたこの作品だからこそ、「どこかの制作会社の話」ではなく、「自分にもある話」として是非楽しんで頂ければな、と思います！どこかの制作会社の物語ではなく“自分にもある話”として楽しんでください。公式Instagramもぜひご覧ください！

特別出演

村田秀亮（とろサーモン）／ゴリ（ガレッジセール）

監督 吉村栄功

（『君に捧げる男前』『嘘の不倫も愛ですが！』『飯島さんはキスがしたいッ!!!』『ヒミツとカテキョと女子高生』『命みじかし夢撮る乙女』）など

脚本 志村優（しむら・ゆう）／ごっこ倶楽部 統括P兼脚本家

脚本・編集・制作まで200本超のショートドラマに携わり、TikTok Award受賞にも関与

■縦型ショートドラマアプリPOPCORN

縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

あなたの“スキマ”に、“感動”を。縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

“あなたのスキマに、感動を。”をコンセプトに、次世代を担う新進気鋭クリエイターたちによる “濃密なエンタメ”を提供するプラットフォーム。1話1分半～3分程度、冒頭数話を無料視聴とし、その後都度課金にて作品をリリース。世代問わず反響を得てきたGOKKOならではの独自ノウハウを存分に活かし、恋愛・インモラル・青春・コメディなど、ジャンル問わずクリエイターの個性が輝く作品を展開中。

アプリのダウンロードはコチラから

https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz

・仕様：iOS版、Android版

・料金：無料DL ※アプリ内課金あり

・動作環境予定：iOS17以降 Android12以降

■株式会社GOKKOとは

アプリをダウンロードして視聴する :https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテイメントリーダーが集まるクリエイティブカンパニー。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」。2021年5月に6人で結成し、2022年に株式会社GOKKOを設立。企画から脚本、撮影、編集、投稿、マーケティングまでを一気通貫・ワンチームで行う世界水準の制作体制を取り入れ、これまで制作・投稿した動画は4,000本。累計再生数は100億回（2025年10月時点）&SNSでの総フォロワー数560万人*を突破。再生数、フォロー数、いいね数においてショートドラマカテゴリーの中で日本No.1を誇る“これからの時代のドラマ表現のあり方”を世の中に提示し続けるクリエイター集団。

*共同アカウントを含む

■会社概要

・所在地：東京都

・代表者：共同代表 代表取締役 田中聡 代表取締役 多田智

・コーポレートサイト：https://gokkoclub.jp/

・TikTok：https://www.tiktok.com/@gokko5club/

・Instagram：https://instagram.com/gokko5club/

・YouTube：https://www.youtube.com/@gokko5club/

本件に関するご取材などのお問い合わせ先

株式会社GOKKO ポップコーン運用担当

info@gokkoclub.jp