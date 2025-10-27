バーニーズ　ニューヨークだけの＜ANCELLM＞限定アイテムが登場。”経年変化の美“を体現したエクスクルーシヴな3型をリリース

株式会社バーニーズ ジャパン

2025年10月31日（金）より、バーニーズ ニューヨーク銀座本店・六本木店・横浜店・福岡店・オンラインストアにて＜ANCELLM（アンセルム）＞のバーニーズ ニューヨーク限定アイテム3型をリリースします。

アーカイヴを復刻し、サイジングやダメージディテールなどをアップデートした”カラーレスデニムシャツ“は、日常づかいでの経年変化をイメージし、ダーティーになりすぎない程度のペイントをあしらったもの。ブランドのコアアイテムとも言える“ダメージワッフルクルーロングスリーブシャツ”にも同様にペイントを飛ばし、二次加工の高さに定評がある＜アンセルム＞の美点を存分に詰め込み仕上げました。“スエットデニムハイブリットイージーパンツ”には、サイドに同色のデニム地の切り替えをほどこし、2つの素材の経年変化が楽しめる仕様に。全体のトーンを統一しながらも、素材のコントラストで奥行きを演出しているため、一着でも様になるパンツです。

カラーレスデニムシャツ(ブラック) \42,900（税込）ダメージワッフルクルーロングスリーブシャツ（ホワイト / ブラック） 各\25,300（税込）スエットデニムハイブリットイージーパンツ（ブラック） \41,800（税込）

＜アンセルム＞が得意とする”経年変化の美“を体現する加工をほどこした特別なアイテムをバーニーズ ニューヨークでご覧ください。

発売日時

2025年10月31日（金）11:00より発売

※銀座本店のみ2025年11月1日（土）より発売。

発売店舗

バーニーズ ニューヨーク銀座本店（東京都中央区銀座6-8-7 交詢ビル）

バーニーズ ニューヨーク六本木店（東京都港区六本木7-7-7）

バーニーズ ニューヨーク横浜店（神奈川県横浜市中区山下町36-1）

バーニーズ ニューヨーク福岡店（福岡県福岡市中央区天神2-5-55）

バーニーズ ニューヨーク オンラインストア

https://onlinestore.barneys.co.jp/items?kw=p%5fbny%5fancellm&utm_source=prtimes&utm_medium=press_release(https://onlinestore.barneys.co.jp/items?kw=p%5fbny%5fancellm&utm_source=prtimes&utm_medium=press_release)

お問合せ先

バーニーズ ニューヨーク

TEL 050-3615-3600（受付時間 11:00 - 19:00 / 1月1日を除く）

ANCELLM

2021年春夏シーズンよりスタート。“経年変化する”という視点から選んだ素材や加工を用いた、熟練の職人の手によるプロダクトを展開。着込んで馴染むことによって生まれる美しい服の表情を、新たな価値観として提案している。

公式サイト（https://ancellm.com）

公式インスタグラム（https://www.instagram.com/ancellm_official）

BARNEYS NEW YORK

バーニーズ ニューヨークは1923年、マンハッタンの7番街17丁目にバーニー・プレスマンによって設立され、現在日本では銀座本店・六本木店・横浜店・神戸店・福岡店のほか、アウトレット店舗も含め合計9店舗とオンラインストアを展開しています。取扱いアイテムはメンズ、ウィメンズのウェアやアクセサリー、シューズを主体に、テーブルウェアやステーショナリーまで幅広いカテゴリーを取り揃え、オリジナルブランドと、ヨーロッパや米国、日本などのデザイナーブランドにより構成されています。また、店舗やディスプレイ、接客サービス、コミュニケーションが一体となって、他にはない新鮮な発見とくつろいだ心地よい時間を提供し、大人の男女が一緒にショッピングを楽しめる空間を提供しています。

公式サイト（https://www.barneys.co.jp）

公式インスタグラム（https://www.instagram.com/barneysjapan）