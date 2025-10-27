いわきワシントンホテル椿山荘×磐栄ホールディングス「第2回いわきオリーブ収穫祭～イタリアの風をあなたに～」音楽と食のマリアージュを楽しむディナーイベント

藤田観光株式会社

いわきワシントンホテル（福島県いわき市、運営：いわきティーワンビル、代表取締役：鞍田炎、総支配人：村上淳）の宴会場「椿山荘」では、磐栄ホールディングス（福島県いわき市、代表取締役：村田裕之）とコラボレーションし、南イタリアの風を感じる特別なコース料理と音楽の共演を楽しめる、いわきならではの贅沢なディナーイベント「第2回いわきオリーブ収穫祭～イタリアの風をあなたに～」（要予約）を、11月29日（土）に開催いたします。10月28日（火）より予約受付を開始いたします。

昨年初めて開催した本イベントでは、「いわきオリーブ」や福島県産食材を使用した和食メインの創作コース料理を約70名のお客さまにご提供し、ご好評いただきました。2回目の開催となる今年は、フレッシュジュースのようなしぼりたての「いわきオリーブ」と、対照的に濃厚な名産地イタリア直輸入のオリーブをふんだんに使用します。さらに、「常磐もの」と呼ばれる福島県常磐沖で水揚げされる魚介類を組み合わせ、「イタリア」をテーマにしたいわきならではの特別なコース料理をお楽しみいただけます。地元食材とイタリア食材のマリアージュにより、南イタリアの風を感じながら、ここでしか味わえない上質なディナー体験をご提供いたします。

同イベントでは、ソプラノ歌手とピアニストによるイタリアのオペラアリアや映画音楽の生演奏のほか、磐栄ホールディングスグループの高品質なクラフトビールや多数の受賞歴を誇る諏訪御湖鶴（みこつる）酒造場（運営：磐栄運送株式会社）の日本酒、かわうちワイナリー（かわうちワイン株式会社）の地元産ワインもお楽しみいただけます。

いわきワシントンホテルは、JRいわき駅南口より徒歩約7分のロケーションに位置し、ビジネスや観光、ゴルフなどに最適です。いわきの癒しを体感できるコンセプトルーム「ヒーリングルーム・いわきの杜」（1日3室限定）や、1,000名さままで対応できる大宴会場をご用意し、地元はもとより全国からのお客さまをおもてなしするイベントや宿泊プランを常にご提案しております。

【開催概要】

◎イベント名 第2回いわきオリーブ収穫祭～イタリアの風をあなたに～

◎開催日時 2025年11月29日（土）18:00～20:00

◎会場：いわきワシントンホテル椿山荘 3階「アゼリア」

◎料金：1名12,000円（消費税・サービス料込）※要予約

◎定員：80名 ※定員となり次第、販売終了

◎予約受付：10月28日（火）10:00～11月22日（土）17:00

◎予約方法：

TEL：0246-35-3375（営業時間9:00～19:00）または右の二次元コードより

◎共催 磐栄ホールディングス株式会社

◎協力 かわうちワイン株式会社

◎詳細ページ

https://washington-hotels.jp/iwaki/banquetplan/13781/

＜コース料理メニュー内容＞

Aperitivo いわきオリーブ豆富・常磐もの蛸と野菜のマリネ・福島の柿といわきオリーブのピクルス

Antipasto 常磐もの魚介とアグリファクトリーいわきのサラダ アツアツのオリーブオイル掛け

Primo Piatto 常磐もの白魚といわきオリーブ麺のペスカトーレ

Secondo Piatto 福島県産国産牛サーロインステーキ いわきオリーブとシャリアピンのアンサンブル

Dolce いわきオリーブのクレームダンジュ ミックスベリーソース

オリーブティー

※仕入れ状況により予告なくメニューが変更となる場合がございます。予めご了承ください。

＜諏訪御湖鶴酒造場（磐栄ホールディングス株式会社）＞

2021年のインターナショナルワインチャレンジ SAKE純米吟醸部門のGOLDメダル受賞をはじめとして、「令和6酒造年度長野県清酒鑑評会」第1位、2025年に「第72回長野県清酒品評会」において県知事賞を受賞するなど、様々なコンテストでの受賞歴を持つ。長野県産酒米「山恵錦」を使用した純米吟醸酒は、フレッシュでフルーティーな味わいが魅力。

※提供酒：純米吟醸 「山恵錦」 無濾過生原酒

＜ホップジャパン（磐栄ホールディングス株式会社）＞

福島県産ホップを活用したクラフトビールを製造。世界5大ビール審査会の一つ「International Beer Cup 2024」のFresh Hop Beer部門で金賞を受賞した「Abukuma FRESH SAISON 2024Ver.」のレシピから誕生した「The Letter」はブルワリー開業5周年記念ビール。飲むと柔らかな口当たりながらも軽快なボディを感じ、自然をそのまま閉じ込めたような豊かな余韻が残る。

※提供酒：2025フレッシュホップビール 「The Letter」セゾンスタイル

＜かわうちワイナリー（かわうちワイン株式会社）＞

国産ブドウを原料にしたワインの品質を競う「日本ワインコンクール2024」で、「ヴィラージュ メルロー＆カベルネソーヴィニヨン 2022」が欧州系品種赤ワイン部門で銅賞を受賞。また、「第9回ふくしま産業省（ふくしま経済・産業・ものづくり賞）」においても特別賞を受賞。

※提供酒：ヴィラージュシャルドネ2024、ヴィラージュメルロー2023、他

【いわきワシントンホテル 概要】

所在地 福島県いわき市平字一町目1番地

アクセス JR常磐線いわき駅南口 徒歩約7分

客室数 148室

TEL 0246-35-3000（代表）

公式HP https://washington-hotels.jp/iwaki/

【藤田観光について】

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして1948年に「箱根小涌園」、1952年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業しました。その後、1955年に会社を設立し、2025年11月7日に設立70周年を迎えます。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP https://www.fujita-kanko.co.jp