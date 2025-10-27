鈴与レンタカー株式会社「エスパルス応援プラン」新デザインのラッピングカーを導入、清水エスパルスへチーム強化支援金を贈呈

鈴与株式会社

鈴与商事株式会社（本社：静岡市、代表取締役社長：伊藤 正彦、以下、「鈴与商事」）の子会社である鈴与レンタカー株式会社（本社：静岡市、代表取締役社長：臼井 常夫、以下、「鈴与レンタカー」）は、学校法人静岡理工科大学 静岡デザイン専門学校（所在地：静岡市、校長：大場 厚始、以下、「静岡デザイン専門学校」）の学生を対象に公募した新しいラッピングカーのデザインを採用し、２０２５年１０月２５日（土）に新デザインのラッピングカーをお披露目いたしました。

あわせて、株式会社エスパルス（本社：静岡市、代表取締役社長：山室 晋也、以下、「エスパルス」）へチーム強化支援金を贈呈いたしましたのでお知らせいたします。

エスパルス応援プランについて

鈴与レンタカーは、２０２１年２月より、エスパルスとのコラボレーション企画として、「エスパルス応援プラン」を提供してまいりました。同プランは、エスパルスデザインの特別レンタカー（限定４台）をお客さまにご提供するとともに、売上金の一部を支援金としてエスパルスに還元することで、エスパルスへの支援強化や、スポーツ振興、地域振興への寄与を目的としております。また、エスパルスのホームゲーム開催日限定の「試合日プラン」は、スタジアム駐車券付きのプランであり、スタジアムへ快適にアクセスすることが可能となることから、多くのお客さまにご好評いただいております。

■デザイン公募方法と採用デザインについて

本公募は、地域社会との連携強化と地域の将来を担う人材への育成支援を目的に、静岡デザイン専門学校の学生にデザインを依頼しました。応募総数２５点の中から、鈴与レンタカー並びにエスパルスによる厳正な審査を行いました。選考では、地元の魅力に焦点を当て、「エスパルスファンや地域の皆様が愛着を持っていただける」デザインとして、最優秀賞、優秀賞ともにグラフィックデザイン科３年 山口 侑大さんの作品を採用いたしました。最優秀賞は「王国清水エスパルスの歴史」と世界に通ずる活躍の願いを込めた「地球儀」を採用した点が高く評価されました。

最優秀賞 山口 侑大さん 車種：ステップワゴン

優秀賞 山口 侑大さん 車種：ルーミー

清水エスパルスチーム強化支援金贈呈について

鈴与レンタカーからエスパルスへ、２０２４年シーズンにおける「エスパルス応援プラン」の売上金の一部に、鈴与レンタカーの協力金を加えた合計１０万円をチーム強化支金として、贈呈しました。

（左から）

鈴与レンタカー：臼井 常夫 代表取締役社長

エスパルス ：反町 康治 ゼネラルマネージャー サッカー事業本部長

今後の展望

鈴与レンタカーは、本取り組みを契機として、産学連携のさらなる推進とともに、若手人材の育成支援、ならびに地域社会への一層の貢献を目指してまいります。また、「エスパルス応援プラン」により、楽しみや満足感のある、便利で快適なモビリティサービスを提供していくと共に、エスパルスへの支援、地域貢献を推進してまいります。