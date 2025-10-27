RUIRUE BOUTIQUE（ルイルエ ブティック）より大人気アウターが登場するショートドラマ「この温もりをずっと――――」公開

株式会社アスナロ

上質で洗練されたスタイルを提案するレディースブランド RUIRUE BOUTIQUE（ルイルエ ブティック） は、人気アウター「ファイバーライトサーモ・ボリュームスリーブキルティングコート（D1297）」をフィーチャーしたショートドラマ 「この温もりをずっと――――」を公開しました。

ブランドの世界観を映像で表現した本作は、結婚記念日に待ち合わせをする夫婦を描いた心温まるストーリー。舞台は、夜景が美しく灯る神戸の街。

どんな時もそっと寄り添ってくれる“温もり”をテーマに、コートがもたらす心のぬくもりと、時を重ねる愛情を繊細に描いています。

※ブランド公式SNS（YouTube・Instagram）にて公開中。

・ショートドラマ概要

タイトル：「この温もりをずっと――――」

舞台：神戸

公開媒体：ブランド公式YouTube・Instagram

▶ YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=Eel-jXNkyxQ

▶ Instagram：https://www.instagram.com/p/DQTT8BOkpFQ/



・出演者プロフィール

宮永 アズサ

中村拳司

・アイテム紹介

■理想の“大人かわいい”を叶える一着

-どんな時も、そっと私に寄り添ってくれる-

RUIRUE BOUTIQUE （ルイルエ ブティック）の人気アウター「ファイバーライトサーモ・ボリュームスリーブキルティングコート（D1297）」は、上品なデザインと快適な着心地を両立した“理想の大人かわいいコート”。

・ゆったりサイズはON/OFFの日も頼れる1着

・ウエストを調整するだけで、女性らしい

美シルエット

■トレンド感あふれる“ボリュームスリーブ”デザイン



-優しく包み込む袖、心にときめき-

緩やかな丸みを描くボリュームスリーブが、女性らしい柔らかさと上品な存在感を演出。

立体的なシルエットが、動くたびにエレガントな余韻を残します。

・計算されたボリュームスリーブ

・リブが外からの風や冷気を防ぐ



■デザイン性 × 機能性 ― 冬の装いを軽やかに



-軽やかに、しなやかにあたたかい-

見た目は軽やか、でも内側にはしっかりとぬくもりを。

やさしい膨らみ感と心地よい温もりで、冬の装いをふんわりと彩ります。

・高性能蓄熱素材「ライトサーモ」を使用

・ソフトでダウンのような膨らみ感

商品ページ▶「ファイバーライトサーモ・ボリュームスリーブキルティングコート（D1297）」(https://ruirue.com/?pid=177445968)

・RUIRUE BOUTIQUEについて

RUIRUE BOUTIQUE（ルイルエブティック）は、上品な華やかさを大切にした、女性のためのクローゼット♪ 女性に生まれてよかったと心から思える、「エレガンス」の魅力が実感できるレディースブランドです。

特にフォーマルイベントやパーティー向けのセットアップ、ドレスなどでよく知られており、オンラインマーケットで強みを持ち、レディーススーツは、ZOZOTOWNや楽天において、シェア１位を獲得いたしました。

・ブランドコンセプトに対する想い

ブランドコンセプト【努力している女性を支える】

女性は社会の中、生活の中で様々な役割を果たしています。 どのような立場にあっても、

順調なときも困難に直面するときも、優れた女性たちは常に前向きな姿勢で人生に向き合います。

彼女たちは生活の一瞬一瞬を大切にし、どんなときも手を抜くことはありません。

そんな女性たちは、内面から知性を備え、それに伴う外見の優雅さと華やかさをも兼ね備えています。 RUIRUE BOUTIQUE（ルイルエ ブティック）は、日々自信に満ち、前向きに努力するすべての女性

たちのために、さまざまな服をデザインし ています。

彼女たちがRUIRUE BOUTIQUE（ルイルエ ブティック）の服を身にまとうときそれは単なるファッションではなく、自分の努力が認めら れ、支えられ、称えられていると感じられる瞬間を支えるそんな想いを込めております。

・会社概要

会社名 ：株式会社 アスナロ https://asunaro-corp.com

ブランド ： RUIRUE BOUTIQUE（ルイルエブティック） https://ruirue.com

代表者 ：代表取締役 叶 楽明

所在地 ：〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通３番地シップ神戸海岸ビル10F

設立 ： 2008 年 11 月 11 日

事業内容 ：・製造小売業