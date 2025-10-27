【にじさんじ】2025年11月8日(土)から原宿路面店にてポップアップストア「Kuzuha 2 Million Celebration POPUP」開催！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「Kuzuha 2 Million Celebration POPUP」開催決定情報をお知らせいたします

原宿路面店にて「葛葉」単独ポップアップストア開催決定！

VTuberグループ「にじさんじ」に所属する葛葉のYouTubeチャンネル登録者数200万人と誕生日を記念したポップアップストア「Kuzuha 2 Million Celebration POPUP」を、2025年11月8日(土)からSix Gallery Harajukuにて開催いたします。

開催期間は2025年11月8日(土)から2025年11月24日(月・祝)まで。グッズ販売や、ご購入金額に応じたノベルティ配布を行います。また、会場限定の映像コーナーや共通衣装、等身大パネルの展示もございます。

入場無料(整理券制)ですので、ぜひお越しください。

ポップアップストア「Kuzuha 2 Million Celebration POPUP」 情報

開催期間：2025年11月8日(土)～2025年11月24日(月・祝)

開催場所：Six Gallery Harajuku

〒150-0001 渋谷区神宮前6-32-1

※山手線 原宿駅 東口から徒歩3分、千代田線・副都心線 明治神宮前駅 出口7から徒歩1分

営業時間：10:00～20:00 ※最終入場19:30

※最終日11月24日(月・祝)の営業は18:00までのため、最終入場は17:30となります。

特設サイト：https://estream-store.com/lp/Kuzuha-2-Million-Celebration-POPUP

■整理券のお申し込みについて

抽選応募期間：10月27日(月)18:20～10月30日(木)23:59まで

抽選結果連絡：10月31日(金)18:00

・入場整理券のお申し込みは、Kuzuha 2 Million Celebration POPUPの公式LINE(https://lin.ee/8TlpTAU(https://lin.ee/8TlpTAU))にて受け付けております。

・チケット予約サービスでは公式LINEの友達追加が必要となります。

・おひとり様につき合計3候補までのお申し込みが可能です。当選は最大で2回となります。

・お申込み時、1候補につき最大2名分のお申し込みが可能です。

・イベント期間内、最大2回の参加が可能です。

・小学生以下のお子様は同伴可となりますので、人数制限なくご入店いただけます。その際、購入制限商品において同伴者の方の購入権限はございませんので予めご了承ください。

・整理券は入場整理券となり、商品のご購入を確約するものではございません。

・商品を購入せずに展示をご覧のお客様も整理券が必要となります。

・入場の際には、お申込みいただいたLINEアカウントにログインしている端末を必ずお持ちください。

・抽選 / 当日の入店に関しての詳細情報は抽選ページをご覧ください。

・当日の予約状況次第では、当日整理券を配布いたします。当日の朝8:00に抽選ページにて先着で応募を受け付けいたします。

「Kuzuha Celebration Goods」「Happy B-day to Kuzuha」グッズ情報

葛葉のYouTubeチャンネル登録者200万人を記念したグッズ「Kuzuha Celebration Goods」と、誕生日を記念した「Happy B-day to Kuzuha」グッズを販売いたします！

2つのグッズの詳細は以下のプレスリリースをご確認ください。

▼詳細はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001330.000030865.html

他にも、これまでに発売された葛葉の人気商品の販売も予定しております。

【会場限定】グッズ購入特典

「Kuzuha 2 Million Celebration POPUP」で販売されているグッズをご購入3,000円(税込)毎に、会場限定ノベルティ「チケット風カード(全6種)」から1枚ランダムでプレゼントいたします。

※なくなり次第終了となりますので、予めご了承ください。

【会場限定】グッズ情報

会場限定でオリジナルショッパー550円(税込)とオリジナルドリンク880円(税込)を販売いたします。

会場にお越しの際はぜひ、お買い求めください。

展示内容

会場では下記展示ブースを設置しています。展示ブースは全て撮影、録画が可能です。

また、SNS等での発信も可能です。

※通行のためのスペース確保にご協力ください。また待機や座り込み、会場内に長時間留まるなどの行為は禁止とさせていただきます。

※混雑状況により変更・中止となる場合がございます。

■Kuzuha 2 Million Celebration POPUP限定 映像コーナー

会場入口と会場内それぞれ2か所に映像を展示するコーナーが設置されます。

入口ではご来場いただいた皆様を葛葉がお出迎えする2D動画を展示！

会場内にも3D動画で葛葉が登場するコーナーがございます！

どちらもPOPUPでしか見られない葛葉が見られるチャンス！

■「Kuzuha Celebration Goods」の等身大パネル展示

「Kuzuha Celebration Goods」のビジュアルの等身大パネルが登場！

フチなしのパネルは存在感抜群です！

■「Happy B-day to Kuzuha」のビジュアル展示

誕生日を記念したグッズの撮りおろしビジュアルが一同に見られるチャンス！

今年の葛葉の日にお披露目された新衣装も登場します！

■「魔界生物」展示コーナー

多くの謎に包まれていた魔界の生物たちが展示で登場！

魔物たちの普段の様子が分かるかも！？

■「共通衣装」＆「そのまんまグッズ第3弾 葛葉 デフォルト衣装」展示コーナー

葛葉の共通衣装と普段着用しているジャージをイメージした「そのまんまグッズ第3弾 葛葉 デフォルト衣装」がご覧いただけます。

「そのまんまグッズ第3弾 葛葉 デフォルト衣装」は物販コーナーでご購入いただけます！

■葛葉直筆メッセージ展示

会場内には葛葉からの直筆メッセージが各コーナーごとに展示！

葛葉からのおすすめポイントが見られるかも！？

新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・Kuzuha 2 Million Celebration POPUP：https://x.com/NIJI_dps

・ハッシュタグ：#葛葉200万人 #KuzuhaPOPUP

【葛葉について】

■ ライバー名

葛葉

（くずは / Kuzuha）

■ プロフィール

親の甘い蜜を吸い続けるニートのゲーマー吸血鬼。

見た目にそぐわず我が儘で気まぐれな子供っぽい性格で、すぐ調子に乗る悪い癖がある。

おまけにかなり現金でお金に目がない救いようのないヴァンパイア。

■ 主なリンク一覧

葛葉 YouTube CH：https://www.youtube.com/@Kuzuha

葛葉 X：https://x.com/Vamp_Kuzu

にじさんじ公式HP 葛葉(TALENTSページ)：https://www.nijisanji.jp/talents/l/kuzuha

にじさんじオフィシャルストア 葛葉関連グッズ：https://shop.nijisanji.jp/1042

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



