プロバスケットボール選手を空気清浄機「Airdog エアドッグ」でサポート｜第２弾

株式会社エアドッグジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：北村重光、以下「エアドッグジャパン」）は、日本のプロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」とチェアマンパートナーシッププログラム（シルバーパートナー）契約を締結し、その取組の一環として「徳島ガンバロウズ」と2025-26シーズン オフィシャルパートナー（SILVER）契約を締結した事をお知らせいたします。

■エアドッグジャパンのコメント

これまで、空気清浄機「Airdog」は、きれいな空気を提供する事により、日々努力を重ねているアスリートの皆様のサポートを行うべく数々の取り組みをして参りました。本契約を通じ、「B.LEAGUE」並びに「徳島ガンバロウズ」の選手の空気環境を整え、最高の空気をお届けすることにより、コンディションづくりやパフォーマンス向上に寄与して参ります。

■徳島ガンバロウズのコメント

私たち徳島ガンバロウズは、「バスケットボールを通じ徳島から日本を元気にする」ことをビジョンに掲げています。

今回のパートナーシップは、徳島の地域に根差したクラブとして、大変意義のある取り組みだと感じています。 選手、スタッフ、そしてご来場いただくすべての方々にとって安心で快適な空気環境を整えることは、最高のパフォーマンスと観戦体験を支えるうえで欠かせない要素です。共に“きれいな空気から生まれる力強い渦潮”を徳島に広げていけることを心より嬉しく思います。

今後も双方で連携し、健康で活力ある地域社会の実現に向け、スポーツの力と空気の力で新たな価値を届けてまいります。

【実施内容】

１：徳島ガンバロウズ・ファン向け施策

・Airdog Presents ホームゲーム開催(11/1土曜、11/2日曜 アミノバリューホール)

・チケットプレゼントキャンペーン（上記ホームゲーム対象 応募期間10/16-23にて実施済み）

・コラボCM放映（実施予定）、チラシ配布、Airdogシュートチャレンジ、SNSキャンペーン

２：徳島地域百貨店連携施策

・観戦チケットプレゼントキャンペーン

・Airdog展開場所でのガンバロウズ応援グッズ設置

※徳島県の百貨店（三越徳島）でのAirdog販売開始は10/29（水）を予定しています。

■株式会社エアドッグジャパン：

「Improve “Quality Of Life” By Air」をミッションに掲げ、人々を取り巻く「空気」に関する環境改善への取り組みを製品やサービスを通じて行っております。米国FDA認証取得、米国特許技術を用いた「TPA（ティーパ）テクノロジー」※搭載の高性能空気清浄機「Airdog エアドッグ」は全国15,000カ所以上の医療施設や専門施設などに導入されています。

「Airdog」の特徴のひとつに、「空気質指数＝AQI」のディスプレイによる可視化があります。エアドッグジャパンは、いち早く「空気質」の重要性に注目して参りました。コロナ禍以降、大きく見直された「空気」。過去には購入対象ではなかった「水」を買うように、今や健康や快適さの視点から安心できれいな「空気」を買う時代となり、環境面において一層重視されるようになりました。本取組においては、現状と将来を見据えた「環境整備」の側面からのアプローチにより課題解決、推進を図って参ります。

※用語説明 「TPA（ティーパ）テクノロジー」：高性能空気清浄機「Airdogエアドッグ」に搭載された「TPA（ティーパ）フィルター」は、プラスとマイナスが引き合う力の原理を利用し、強力に粉じんを吸着できる革新的なフィルター技術。強力な電磁場で、粉じんを帯電させ「ナノレベルの超微細粒子の除去」や「性能の低下率が少なく、常に最高のパフォーマンスの維持」を実現した革新的なフィルター。

<関連リンク> エアドッグジャパン コーポレートサイト https://corp.airdogjapan.co.jp/

■徳島ガンバロウズ：

徳島県徳島市をホームタウンとするプロバスケットボールチーム（現在B.LEAGUE B3所属）。

“ガンバロウズ”の元になっている「頑張ろう」は、何か物事に取り組むとき、その成否や勝敗にかかわらず、「頑張ろう！」「よく頑張った！」と誰もが普段から口にする言葉です。互いに背中を押し、認め合うことのできる合言葉をクラブ名に入れることで、一体感を持って、老若男女問わず誰にでも「頑張れ！」と応援していただける“徳島にあってよかった”と感じていただけるクラブに成長させていきたいという想いが込められています。

<関連リンク> 徳島ガンバロウズHP https://gambarous.jp/、B.LEAGUE（ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ）HP https://www.bleague.jp/

■Airdog（エアドッグ）とは

「Airdog」は、シリコンバレーで開発された米国特許技術を用いた世界初の「TPA（ティーパ）フィルター」※１を搭載した空気清浄機です。電磁場をつくることにより有害物質を帯電させ、磁石のようにフィルターに汚れを吸着させることで、ウイルスの６分の１より細かい0.0146μｍの微細粒子を除去※２いたします。全国15,000カ所以上の医療施設や、教育施設をはじめ、宮内庁、宇宙関連事業施設などにも導入されております。

【Airdog公式サイト】 https://airdogjapan.com/

※1：米国特許番号：US9868123B2/US9735568B2

※2：密閉された試験空間における結果であり、実使用空間における実証結果ではありません。使用環境、お部屋の条件により効果は異なります【試験機関】National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment【試験方法】30㎥の試験空間で、Airdog稼働時の除去効率と自然減衰率を比較【試験対象】粒子状物質(14.6nm、51.4nm、101.8nm) 【試験結果】0.0146μmの粒子を42分で99.9%以上除去 ※X5sを用いた試験結果です。X5DとX5sの空気清浄機能は同等となります

