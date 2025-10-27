奨学金の未来を共に創る――全国の学校担当者が集う新交流イベント「ガクシーフォーラム」開催

株式会社ガクシー

日本最大級の奨学金プラットフォームを運営する株式会社ガクシー（本社：東京都港区、代表取締役：松原良輔、以下 ガクシー）は、奨学金業務に携わる学校担当者のための新たな交流イベント「ガクシーフォーラム」を、2025年11月28日（金）にオンライン、12 月5日（金）にオフライン（東京都内）で開催します。

奨学金に関する課題解決や他校との情報交換を目的に、ブース・ルーム形式の個別相談・交流を行います。本イベントは、これまでの「ガクシーカンファレンス」を発展させ、“よりつながりやすく、より実践的に”をテーマに掲げた新しいフォーラム形式の取り組みです。

■ 開催にあたって

大学生の約2人に1人が奨学金を利用する時代。その陰で、制度の複雑化や多様な学生対応に、日々尽力されている各校の奨学金担当者の皆様がいます。株式会社ガクシーは、奨学金運営システム「ガクシーAgent」の提供と、担当者コミュニティの運営を通じて、現場のリアルな声に耳を傾けてきました。その中で浮かび上がったのは、「担当者同士が本音で語り合える場」を求める強い思いでした。今回の「ガクシーフォーラム」は、この思いを形にした、担当者の皆様のための対話と学びの場です。同じ課題を共有する仲間と出会い、共に考え、新たなヒントを見つける。この一日が、皆様の力となり、より良い学生支援の実現につながることを確信しております。

■ イベントの特徴

“話せる・学べる”ブース形式で課題解決

従来の講演中心型から一歩進み、テーマ別ルームや個別ブースを新設。

「奨学金制度運用」「学生支援」「システム導入」など、関心テーマに応じて専門スタッフや他校担当者と直接対話できます。現場のリアルな悩みや工夫を交換し合うことで、次の一歩につながる実践的な時間を提供します。

全国と関東、それぞれの形で交流を

11月28日（金）のオンライン開催では全国の学校が参加可能。

12月5日（金）のオフライン開催では、関東近郊の学校を中心に、実務的な情報交換や横のつながりを深めます。

どちらの開催にも参加可能で、奨学金業務を支える“共創の場”として今後も継続予定です。

■ 開催概要

＜オンライン開催＞

日時：2025年11月28日（金）13:00～16:30

形式：オンライン（事前申込制）

対象：全国の学校法人・教育機関の奨学金担当者

詳細・申込：https://gaxi-agent.com/conference/10/

＜オフライン開催＞

日時：2025年12月5日（金）13:00～16:30（受付12:30～）

会場：東京都内（詳細は後日公開）

対象：地域を問わず参加可能です。遠方から参加可能な方はぜひご参加ください！

（毎年、関東近郊の学校法人・教育機関の奨学金担当者が多いですが、九州から参加される方もいらっしゃいます）

詳細・申込：https://gaxi-agent.com/conference/09/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ガクシー 企画マーケティング部 高橋・三浦

E-mail：gaxi-agent.marketing@gaxi.co.jp

■メッセージ

奨学金制度運営に携わる皆様へ

「このままではいけない」「もっと良くできるはずだ」――日々の業務の中で、そう感じていらっしゃる方も少なくないのではないでしょうか。

本フォーラムは、全国の担当者の皆様が、それぞれの知見を持ち寄り、未来へのヒントを紡ぎ出す一日です。

現場のリアルな課題、試行錯誤の末に生まれた成功事例、そして最新のトレンドを共有し、参加者同士の対話を通じて、新たな発見と解決策を見出せる場を提供いたします。

学生支援の最前線でご活躍の皆様へ、本フォーラムが貴学の制度改善、そしてより質の高い学生支援を実現するための一助となれば幸いです。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

株式会社ガクシー代表取締役 松原 良輔

■株式会社ガクシーについて

会社名： 株式会社ガクシー

代表者： 代表取締役 松原良輔

設立日： 2019年3月1日

所在地： 東京都港区西新橋1-1-1 WeWork 日比谷FORT TOWER 10F

資本金： 100,000,000円（2025年3月時点）

事業内容：奨学金に関連するDX推進事業、利用者向けの情報提供、オリジナル奨学金設立サポート

サービス 奨学金情報サイト「ガクシー」https://gaxi.jp/(https://gaxi.jp/)

クラウド型奨学金運営管理システム「ガクシーAgent」https://gaxi-agent.com/(https://gaxi-agent.com/)

奨学金の設立サポート

URL： https://gaxi.co.jp

ガクシーは若者が夢を諦めなくていい社会を目指します！

株式会社ガクシーは「諦めなくていい社会の実現」を目指して若者の可能性を広げる新しいお金の流れを創造する事業を行っています。経済的な理由で夢を諦めることのない、さらには、挑戦者が世の中を変革し、牽引していけるような社会の実現を目指しています。具体的には、奨学金の利用者である学生や保護者向けに日本最大級の奨学金情報サイト「ガクシー」を運営し、学校・地方自治体・財団などの奨学金運営団体向けにはクラウド型奨学金運営管理システム「ガクシーAgent」およびBPO（業務支援）を提供しています。また、資金を提供したい個人や団体向けに簡単に少額から奨学金を創設できるサービス「シン・奨学金」や「奨学金コンサルティング」、企業向けに奨学金を活用した「学生採用・集客支援サービス」も提供しています。これらの取り組みを通して、奨学金業界全体の変革を推進しています。

