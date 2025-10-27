Fire TV搭載 4K有機ELビエラのフラグシップモデル 77V型大画面TV-77Z95Bを発売

パナソニックグループ

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、Fire TV（※1）を搭載した4K有機ELビエラのフラグシップモデル「Z95Bシリーズ」の77V型大画面モデルTV-77Z95Bを、2025年11月下旬（＊）より発売します。

近年、動画配信サービスの普及などにより家庭での映像体験が多様化・高画質化する中、大画面を求める声が一層高まっており、特に高機能モデルではその傾向が顕著です（※2）。

2025年6月下旬より発売中のZ95Bシリーズは、画質面では、発光層を従来の青・黄・青の3層構造から、赤・緑の発光層を独立させ、新しい蛍光体を用いた2層の濃い青色発光層を挟んだ全4層構造にした、新世代有機ELパネル「プライマリーRGBタンデム」を搭載。発光効率と明るさを向上させ、色域も拡大しました。さらに、独自のパネル空冷技術「サーマルフロー」も搭載。通気口と内部構造の配置を最適化し、放熱効率を高めることで、パネルの発光性能を最大限に引き出し、高コントラストで豊かな映像表現を可能にしました。

音質面では、本体デザインの刷新によりスピーカー配置が最適化され、「360立体音響サウンドシステム＋」の音場表現力がさらに向上しました。ラインアレイ、イネーブルド、ワイドスピーカーの組み合わせによる、より広がりのある立体的な音響空間を実現。TV-77Z95Bは音声実用最大出力（JEITA）を180 Wへと強化し、フラグシップモデルにふさわしい、プレミアムシアターのような迫力と臨場感あふれるサウンドへと進化しました。OSは前モデルに引き続きFire TV（※1）を採用。放送（※3）もネット動画（※4）も、観たいコンテンツが直感的な操作で、すぐに見つかります。

また、好評を得ている、地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド（※5）」も搭載しています。

パナソニックは、好評のフラグシップモデル「Z95Bシリーズ」に、65V／55V型に加え、77V型の大画面サイズを追加することで、コンテンツを大画面で心ゆくまで楽しみたいというお客様のニーズに応えます。

＜特長＞

1. 新世代有機ELパネル「プライマリーRGBタンデム」とパネル空冷技術「サーマルフロー」を搭載した77V型の大画面有機ELテレビ

2.「360立体音響サウンドシステム＋」で360°音に包み込まれる迫力のサウンド

3. Fire TV（※1）を搭載。放送（※3）とネット動画（※4）が融合したホーム画面でコンテンツが探しやすい

【品名】4K有機ELテレビ

【品番】TV-77Z95B

【メーカー希望小売価格】オープン価格

【発売日】2025年11月下旬（＊）

・TV-77Z95Bの詳細・仕様については、ウェブサイトをご覧ください。

https://panasonic.jp/viera/Z95B.html

【注釈一覧】

・Fire TVに関するご案内：

〇Fire TVをご利用いただくには利用規約への同意が必要です。〇サービスや一部機能のご利用にはAmazonアカウントでのサインインが必要です。Amazonアカウントの新規取得にはパソコンやスマートフォンなどの端末とメールアドレスまたはSMSが受信可能な電話番号が必要です。〇サービスによっては、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。

〇Fire OSおよびFire TVの画面等は随時更新されるため、2025年10月現在の情報で記載しております。本トピックスに記載のタイトルやメニューは実際と異なる場合があります。〇一部機能の利用には、本機をネットワークに接続しての機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。詳しくはhttps://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/firetv/index.htmlをご確認ください。

※1 オンラインサービスのご利用には、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。

※2 パナソニック調べ

※3 BS4K・110度CS4K放送およびBS・110度CSデジタル放送の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。110度CS4Kは、現在放送されていません。（2025年10月現在）有料放送は加入申し込みと契約が必要です。本シリーズは、株式会社ACCESSのNetFront Browser BE v2 DTV Profile、NetFront Hybridcast Connect Server v2、NetFront Browser DTV Profile BML Editionを搭載しています。

※4 サービスのご利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。アプリをお使いになる場合は、Amazonアカウントでのサインインと利用規約への同意が必要です。アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。アプリの変更や終了にかかわるいかなる損害、損失に対してもパナソニックは責任を負いません。また、アプリをご利用の際には機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。アプリの仕様などにより、サービスの一部がご利用いただけない場合があります。

各機能の利用にはアプリのインストールが必要な場合があります。

第三者が提供するアプリ等のサービスについて、動作の保証をするものではございません。また、これらについてパナソニックはいかなる責任も負いかねます。

※5 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではございません。また、パナソニックは、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償しかねます。使用上の注意を十分ご確認のうえ、ご使用ください。

凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。

＊社会情勢等の影響により、発売の延期や供給が遅れる可能性があります。発売時期は確定次第、パナソニックウェブサイトに掲載します。

（商標について）

・Amazon、Prime Video、Fire、Alexaおよび関連する全ての商標はAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

・その他、本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中では(TM)、(R)マークは一部明記していません。

【お問い合わせ先】

パナソニック ビエラ ご相談窓口

フリーダイヤル：0120-878-981

受付：9時～18時 月～土曜日（祝日・正月三が日を除く）

＜関連情報＞

・4K液晶・有機ELテレビ ビエラ

https://panasonic.jp/viera/