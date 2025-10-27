電動アクチュエータ 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月24に「電動アクチュエータ市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。電動アクチュエータに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
電動アクチュエータ市場の概要
電動アクチュエータ 市場に関する当社の調査レポートによると、電動アクチュエータ 市場規模は 2035 年に約 170億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 電動アクチュエータ 市場規模は約 90億米ドルとなっています。電動アクチュエータ に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 6.1%の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、電動アクチュエータ市場の成長は、再生可能エネルギーの拡大が精密電動ピッチ・ヨーアクチュエータの需要拡大を牽引した結果です。風力産業は過去10年間継続的に拡大しており、この成長軌道は2020年代も引き続き大幅に維持されると予想されています。この傾向は、ピッチ・ヨーシステムにおける電動アクチュエータの需要を相乗的に生み出すと見込まれています。さらに、IEAの「再生可能エネルギー2024」レポートの予測によると、風力は再生可能エネルギーの成長を牽引する技術であり、電動ピッチ・ヨーシステムへの大きな需要基盤を形成すると予測されています。
電動アクチュエータの市場調査では、インダストリー4.0のデジタル化と予知保全の導入率上昇により、エンドユーザーが電動駆動の計装システムへと移行し、市場シェアが拡大することが明らかになりました。さらに、主要オートメーションベンダーのデジタル戦略と国家レベルのインダストリー4.0プログラムの分析は、構造的な変化をもたらすと予測されており、工場や加工プラントにおいて、センシング、診断、ネットワークインターフェースを内蔵したアクチュエータの需要が高まっています。さらに、当社の分析では、空気圧式及び油圧式アクチュエータからの置き換えを進める購入者の割合が増加し、電動アクチュエータメーカーにとって大きなビジネスチャンスが生まれると予測しています。
しかし、熱と電力密度の管理における課題が、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。軽量フォームファクタを維持しながら高出力・高トルク出力を発揮するアクチュエータの設計に対する需要は、熱管理の難易度を高めると予想されます。さらに、高電力密度により、連続運転時にモーターと駆動用電子機器内に大きな熱が蓄積され、耐用年数が短縮され、性能が低下して、電動アクチュエータの信頼性が損なわれる可能性があります。
電動アクチュエータ市場セグメンテーションの傾向分析
電動アクチュエータ市場セグメンテーションの傾向分析