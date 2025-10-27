英検（R）二次面接試験対策・ 直前1週間集中コース開講！ 11/9 & 11/16 試験に向けて、外国人講師との模擬面接や、英検1級の日本人コーチによる最後の仕上げコーチングも実施！
英検（R）上位級取得に特化して20年目の実績を誇るオンライン英会話ENC/GNA（運営：株式会社スリーピース、代表：岡崎 謙司 、本社：神戸市）は、11月9日（日）および16日（日）実施予定の「英検（R）二次面接試験対策・直前1週間集中コース」を開講いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332795&id=bodyimage1】
★英検（R）二次試験を受験予定の皆さまへ★
英検（R）は、筆記＋リスニングによる一次試験（※4級・5級は筆記のみ）と、面接形式の二次試験で構成されています。今回ご案内するのは、この二次試験に特化した面接対策コースです。
＜こんな方におすすめ！＞
（1）初めて面接試験を受ける方
（2）一次試験には合格したものの、面接でうまくいかなかった方
（3）会話力に自信がなく、不安を感じている方
（4）面接対策がまだ十分ではないと感じている方
（5）より多くの外国人講師と模擬試験レッスンを重ねたい方
英検（R）受験特化型オンライン英会話 ENC/GNA
★★★ 二次面接試験対策・直前 1週間集中コース（フィリピン人講師担当）★★★
お申込み受付期間： 10月27日（月）～11月9日（日）
レッスン提供期間： 10月27日（月）～ 11月19日（日）
レッスン回数： 計14回まで（1レッスン25分／1日最大2回まで）
受講料： 11,000円（税込）
テキスト： 英検（R）二次面接模擬試験専用テキスト
＊受講日時は自由に予約可能（1ヶ月以内に最大14回まで）
＊試験直前の1週間で集中受講もOK（休校日を除く）
講師は最大14名（毎回選択可。同一講師での受講も可能）。
模擬試験は、実際の面接形式に沿って本番同様の練習を行います。
フィリピン人講師とのマンツーマンレッスンで、合格に向けて最終仕上げを！
★★★ 日本人英検学習コーチ（1級合格）による 面接コーチング ★★★
コーチング内容： 1回25分（模擬試験10分＋アドバイス15分）
受付期間： 10月29日（水）～11月8日（土）
コーチング提供期間：10月29日（水）～ 試験前日まで
料金： 8,000円（税込）
※ご希望日時に応じて調整・手配いたします。
▼詳細はこちらのブログでもご紹介中▼
https://x.gd/q7tgu
★★★無料体験レッスン受付中★★★
1回25分の無料体験レッスンを1回ご利用いただけます。
お申込みの際は、必ず「二次試験対策」と受験級をご記入ください。
※体験レッスンを受けずにご入会いただいた場合は、受講回数に＋1回分を追加いたします。
体験レッスンお申込みはこちら
https://encgna-online.com/students/trial/temp_signup
★お申込みはこちらから★
二次面接試験直前1週間集中コース お申込みページ
https://x.gd/q7tgu
＜受講者の合格実績も続々！＞
英検1級合格！試験1週間前に初利用された会員さまの声
https://blog.english-gna.net/student-voices/student_interview/kn-eiken1-1904/
中学2年で英検1級＆東大医学部（理科三類）合格のれいなさん紹介
https://blog.english-gna.net/column/letter-series/reina-accepted-to-tokyo-univ/
小学5年で英検準1級合格！レナさんインタビュー
https://blog.english-gna.net/student-voices/student_interview/lena-pre1-2303/
お気軽にお問い合わせください
英検（R）にこだわり続けて20年の実績
オンライン英会話ENC/GNA
運営：株式会社スリーピース
本社所在地：兵庫県神戸市中央区港島中町6-3-6
日本事務局 事務局長：藪 洋光
電話（無料）：0800-111-9987
メール：jpn@english-gna.net
ホームページ：https://www.english-gna.net
フェイスブック：https://www.facebook.com/encgna
ブログ：https://blog.english-gna.net/
配信元企業：株式会社スリーピース
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332795&id=bodyimage1】
★英検（R）二次試験を受験予定の皆さまへ★
英検（R）は、筆記＋リスニングによる一次試験（※4級・5級は筆記のみ）と、面接形式の二次試験で構成されています。今回ご案内するのは、この二次試験に特化した面接対策コースです。
＜こんな方におすすめ！＞
（1）初めて面接試験を受ける方
（2）一次試験には合格したものの、面接でうまくいかなかった方
（3）会話力に自信がなく、不安を感じている方
（4）面接対策がまだ十分ではないと感じている方
（5）より多くの外国人講師と模擬試験レッスンを重ねたい方
英検（R）受験特化型オンライン英会話 ENC/GNA
★★★ 二次面接試験対策・直前 1週間集中コース（フィリピン人講師担当）★★★
お申込み受付期間： 10月27日（月）～11月9日（日）
レッスン提供期間： 10月27日（月）～ 11月19日（日）
レッスン回数： 計14回まで（1レッスン25分／1日最大2回まで）
受講料： 11,000円（税込）
テキスト： 英検（R）二次面接模擬試験専用テキスト
＊受講日時は自由に予約可能（1ヶ月以内に最大14回まで）
＊試験直前の1週間で集中受講もOK（休校日を除く）
講師は最大14名（毎回選択可。同一講師での受講も可能）。
模擬試験は、実際の面接形式に沿って本番同様の練習を行います。
フィリピン人講師とのマンツーマンレッスンで、合格に向けて最終仕上げを！
★★★ 日本人英検学習コーチ（1級合格）による 面接コーチング ★★★
コーチング内容： 1回25分（模擬試験10分＋アドバイス15分）
受付期間： 10月29日（水）～11月8日（土）
コーチング提供期間：10月29日（水）～ 試験前日まで
料金： 8,000円（税込）
※ご希望日時に応じて調整・手配いたします。
▼詳細はこちらのブログでもご紹介中▼
https://x.gd/q7tgu
★★★無料体験レッスン受付中★★★
1回25分の無料体験レッスンを1回ご利用いただけます。
お申込みの際は、必ず「二次試験対策」と受験級をご記入ください。
※体験レッスンを受けずにご入会いただいた場合は、受講回数に＋1回分を追加いたします。
体験レッスンお申込みはこちら
https://encgna-online.com/students/trial/temp_signup
★お申込みはこちらから★
二次面接試験直前1週間集中コース お申込みページ
https://x.gd/q7tgu
＜受講者の合格実績も続々！＞
英検1級合格！試験1週間前に初利用された会員さまの声
https://blog.english-gna.net/student-voices/student_interview/kn-eiken1-1904/
中学2年で英検1級＆東大医学部（理科三類）合格のれいなさん紹介
https://blog.english-gna.net/column/letter-series/reina-accepted-to-tokyo-univ/
小学5年で英検準1級合格！レナさんインタビュー
https://blog.english-gna.net/student-voices/student_interview/lena-pre1-2303/
お気軽にお問い合わせください
英検（R）にこだわり続けて20年の実績
オンライン英会話ENC/GNA
運営：株式会社スリーピース
本社所在地：兵庫県神戸市中央区港島中町6-3-6
日本事務局 事務局長：藪 洋光
電話（無料）：0800-111-9987
メール：jpn@english-gna.net
ホームページ：https://www.english-gna.net
フェイスブック：https://www.facebook.com/encgna
ブログ：https://blog.english-gna.net/
配信元企業：株式会社スリーピース
プレスリリース詳細へ