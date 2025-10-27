【ギフトに人気】燕三条発・金の贅 桜模様タンブラー｜贅沢な金めっき仕上げ400ml
金属加工の名産地・新潟県燕三条から誕生した、華やかで気品あふれるタンブラー「金の贅」。
熟練の職人が一つひとつ丁寧に磨き上げた18-8ステンレス製のボディに、繊細な桜模様をあしらい、表面には贅沢な金めっき加工を施しました。
光を受けてやわらかく輝く金色の質感は、まるで春の陽光を映したような美しさ。
容量はたっぷり400ml。保温・保冷性に優れ、冷たいビールや温かいお茶など、季節を問わず快適に使用できます。
ステンレスならではの丈夫さと金めっきの上品な華やかさを両立し、普段使いにも特別な席にも映えるデザインです。
燕三条の高い技術が息づく「金の贅」は、結婚祝いや還暦祝いなど、特別な日のギフトとしても人気。
職人の手仕事が生み出す日本製の美しい輝きが、使うたびに心を満たします。
毎日の一杯を、少し贅沢に。「金の贅」タンブラーで、上質な時間をお楽しみください。
【燕三条】「金の贅」桜模様タンブラー・大 18-8ステンレス金めっき 400ml
配信元企業：株式会社堪能や
