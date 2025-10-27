燕三条の匠技が生んだ輝き｜純チタン製二重タンブラー 窯創り-GOLD プレミアム- 名入れ対応
金属加工の町・燕三条が誇る職人技から生まれた、「純チタン製二重タンブラー 窯創り -GOLD プレミアム-」。
長年培われた匠の技で一つひとつ丁寧に仕上げられた逸品です。
素材には、軽量で錆びにくく、金属臭のない純チタンを使用。
二重構造により、保温・保冷性能に優れ、熱い飲み物も冷たいドリンクも快適な温度を長くキープします。
外側は独自の窯焼き製法によるゴールドの輝きが美しく、光の角度で表情を変える高級感あふれるデザイン。
容量は350mlと日常使いに最適なサイズ。上質な口当たりと軽やかな手触りで、毎日の一杯が特別な時間に。
また、名入れ対応が可能なため、誕生日祝いや記念日、退職祝いなどのギフトにも人気です。
燕三条の確かな技術が宿る「窯創り」シリーズ。プレミアムな輝きを放つ純チタンタンブラーで、大切な人とのひとときをより上質に、永く、美しく。
【燕三条】純チタン製二重タンブラー窯創り350ml -GOLD プレミアム- 名入れ可
https://naire-shop.com/naire-horie-022/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
配信元企業：株式会社堪能や
