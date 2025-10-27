大人気シリーズ“なる本”から最新書籍を発売！！『Windows Server 2025 Technology 1ヶ月でWindowsサーバーエンジニアになる本』

株式会社ミラクルソリューション

サーバー、クラウド、AI、教育に強みをもつクラウドインテグレータ―である株式会社ミラクルソリューション（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：長岡路恵）より、大人気シリーズ“なる本”の最新作となる書籍の発売をご案内いたします。

最新作発売

2025年10月27日より、最新OS「Windows Server 2025」に対応した

『Windows Server 2025 Technology 1ヶ月でWindowsサーバーエンジニアになる本』を発売いたします。

本書は、IT未経験者からWindowsサーバーエンジニアとしてキャリアアップを目指す方までを対象に、

Windows Serverの基礎から新機能・機能強化までを実践的に解説。

70ページ以上の演習問題を収録し、実際にWindows Serverを操作しながら学べる構成となっています。

【書籍概要】

書名：Windows Server 2025 Technology 1ヶ月でWindowsサーバーエンジニアになる本

著者：株式会社ミラクルソリューション

発行：2025年10月 ISBN：978-4-9913301-2-4

価格：紙書籍 4,400円（税込）／電子版 3,300円（税込）

出版社：株式会社ミラクルソリューション

商品ページはこちら

Windows Server 2025 Technology１ヶ月でWindowsサーバーエンジニアになる本｜株式会社ミラクルソリューション - Miracle Solution Inc.(https://www.miracle-solution.com/business/pub12.html)

【本書への想い】

IT業界では、慢性的な技術者不足が深刻な社会課題となっています。その一方で、「ITに興味はあるが、何から始めればよいかわからない」「専門的すぎて自分には難しいのではないか」と感じている方が多く存在します。

私たちミラクルソリューションは、これまで教育事業を通じて、未経験からエンジニアとして活躍する人材を数多く育成してきました。その経験の中で得たノウハウを凝縮し、誰もが“最初の一歩”を踏み出せるように設計したのが、弊社のシリーズ書籍『なる本』です。

新商品表紙

本書は、最新のWindows Server 2025に対応し、未経験者でも理解しやすいように図解や演習問題を豊富に盛り込みました。1日1章、30日で学べる構成により、段階的に知識を深めながら、実務に直結するスキルを身につけることができます。

私たちは、本書を通じて1人でも多くの方がエンジニアとしてのキャリアを築き、技術者不足という社会的課題の解決に貢献できることを心より願っております。「学びたい」「挑戦したい」という想いを持つすべての方へ。本書が、その想いを形にする第一歩となることを願ってやみません。

【こんな方におすすめ】

・IT業界未経験で、サーバーエンジニアを目指したい方 Windows Serverの最新技術を実践的に学びたい方

・教育機関でITインフラを教える講師の方

・メディア関係者

・キャリア支援者で、IT人材育成に関心のある方

【書籍の特徴】

最新OS「Windows Server 2025」に対応 1日1章、30日で学べる構成 実機演習・図解・コマンド解説が充実 未経験者でも安心のステップアップ設計 実務に直結する内容で、現場で活かせるスキルが身につく構成となっております。

【目次抜粋】

Chapter 1 Windows Server

Chapter 2 ライセンス

Chapter 3 TCP/IP

Chapter 4 DNS

Chapter 5 DHCP

Chapter 6 ユーザーとグループ

Chapter 7 ドメインとワークグループ

Chapter 8 Active Directory

Chapter 9 共有フォルダーとアクセス許可

Chapter10 ストレージ

Chapter 11 サーバー管理

Chapter 12 リモートデスクトップ

Chapter 13 監視

Chapter 14 タスクスケジューラ

Chapter 15 コマンドプロンプト

Chapter 16 PowerShell

Chapter 17 レジストリ

Chapter 18 セキュリティ

Chapter 19 バックアップ

Chapter 20 仮想化

Chapter 21 クラスター

Chapter 22 Webサーバー

Chapter 23 データベース

Chapter 24 メールサーバー

Chapter 25 トラブルシューティング

【なる本シリーズの歩み】

第1作：Windows Server 2003 Technology 1ヶ月でサーバーエンジニアになる本

第2作：Windows Server 2016 Technology 1ヶ月でサーバーエンジニアになる本

第3作：Windows Server 2019 Technology 1ヶ月でサーバーエンジニアになる本

第4作：Microsoft Azure Technology 1ヶ月でクラウドエンジニアになる本

第5作：Windows Server 2022 Technology 1ヶ月でサーバーエンジニアになる本

第6作：Microsoft Copilot Technology 1ヶ月でAIリーダーになる本

第7作：Windows Server 2025 Technology 1ヶ月でサーバーエンジニアになる本（本書）

【書籍購入サイト】

紙書籍：弊社公式サイト、各書店、Amazon 電子版：Kindle、honto、kinoppyなど

【株式会社ミラクルソリューションについて】

株式会社ミラクルソリューションは、2002年6月に設立されたIT企業で、サーバー、クラウド、AI、教育に強みを持つクラウドインテグレーターです。Microsoftテクノロジーに強みを持ち、幅広いサービスを展開しながら「世界最高の技術者集団」を目指しています。20年以上出版事業を行っており、IT知識がなくてもエンジニアになるための書籍「なる本」シリーズを執筆し続けています。本年度より書籍の枠を越えeラーニングや法人研修などの新サービスを開始いたしました。

ミラクルソリューション企業ロゴ

会社名：株式会社ミラクルソリューション

代表者：代表取締役 長岡 路恵

設立：2002年6月14日

資本金：1800万円

所在地：〒151-0053

東京都渋谷区代々木3-24-3サンテージ西新宿1F・2F/西新宿梅村ビル7F

URL： https://www.miracle-solution.com/

