Ì±´Ö±§ÃèÎ¹¹Ô»þÂåÅþÍè¡ªASTRAXÂåÉ½TAICHI¤¬¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥·¥É¥Ëー¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¹ñºÝ±§Ãè²ñµÄ¡ÊIAC 2025¡Ë¡×¤Ç¡ÖASTRAXÌ±´Ö±§ÃèÁ¥±¿ÍÑ»Ù±ç´ÉÀ©¥»¥ó¥¿ー¤Î³«È¯2025¡×¤ÎÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¡ª
À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÎÌ´¤ò±§Ãè¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤ëÌ±´Ö±§Ãè¥µー¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë±§Ãè¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È³ô¼°²ñ¼ÒASTRAX¡Ê¥¢¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡¢°Ê²¼ ASTRAX¡¢ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¡¢ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦Ì±´Ö±§ÃèÈô¹Ô»Î TAICHI¡Ê»³ºêÂçÃÏ¡Ë¡ËÂåÉ½TAICHI¤Ï¡¢2025Ç¯9·î29Æü¤«¤é10·î3Æü¤Ë¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÅÔ»Ô¥·¥É¥Ëー¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥·¥É¥Ëー¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¡ÊICC¡Ë¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂç¤Î±§Ãè¶È³¦¤Î¹ñºÝ²ñµÄ¡¢Âè76²ó¹ñºÝ±§Ãè²ñµÄ¡ÊIAC 2025¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖASTRAXÌ±´Ö±§ÃèÁ¥±¿ÍÑ»Ù±ç´ÉÀ©¥»¥ó¥¿ー¤Î³«È¯2025¡×¤ÎÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¹ñºÝ±§Ãè²ñµÄ¤Ç¤ÎÏÀÊ¸È¯É½¡Û
º£Ç¯¤Î¹ñºÝ±§Ãè²ñµÄ¡ÊIAC 2025¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ASTRAX¤ª¤è¤ÓASTRAX¥°¥ëー¥×¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢Ì±´Ö±§ÃèÎ¹¹Ô»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤È¿ÍÎà¤Î±§Ãè¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ±´Ö±§Ãè¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³×¿·Åª¤ÊÏÀÊ¸¤ò¹ç·×13ËÜ¡ÊASTRAXÂåÉ½»³ºêÂçÃÏ¤¬8ËÜ¡¢ASTRAX¥á¥ó¥Ðー¤¬5ËÜ¡ËÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¯É½¤·¤¿ÏÀÊ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¸å½ç¼¡È¯É½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈ¯É½ÏÀÊ¸2ËÜÌÜ¡Û
¢£È¯É½Æü¡§2025Ç¯10·î1Æü
¢£ÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë¡§
Development of ASTRAX Space Mission Support Control Center 2025
¡ÊASTRAXÌ±´Ö±§ÃèÁ¥±¿ÍÑ»Ù±ç´ÉÀ©¥»¥ó¥¿ー¤Î³«È¯2025¡Ë
¢£Ãø¼Ô¡Ê½êÂ°¡Ë¡§TAICHI¡Ê»³ºêÂçÃÏ¡Ë¡ÊASTRAX¡¦Ì±´Ö±§ÃèÈô¹Ô»Î¡Ë
¢£¶¦Ãø¼Ô¡Ê½êÂ°¡Ë¡§Àî¾åÂÙ»Ò¡ÊASTRAX¡¦±§Ãè¥ïー¥Þ¥Þ¡Ë
¢£¥¢¥Ö¥¹¥È¥é¥¯¥È¡ÊÆüËÜ¸ìÈÇ¡Ë:
ASTRAX¤Ç¤Ï¡¢Ì±´Ö±§ÃèÎ¹¹Ô»þÂå¤ÎÅþÍè¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ì±´Ö±§ÃèÁ¥¤Ë¤è¤ë±§ÃèÈô¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤¬±§ÃèÁ¥Æâ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë»°À¤ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ëÌ±´Ö±§ÃèÁ¥±¿ÍÑ»Ù±ç´ÉÀ©¥»¥ó¥¿ー¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£ËÜ´ÉÀ©¥»¥ó¥¿ー¤ÏÊÆ¹ñÀ½¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¡Ö¥¨¥¢¥¹¥È¥êー¥à345¡×¤ò²þÂ¤¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÜÆ°¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î´ÉÀ©¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢±§ÃèÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¤è¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±§Ãè¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃÏ¾å·±Îý¤ä»öÁ°¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ò¹Ô¤¦ºÝ¡¢ASTRAX¤¬½êÍ¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÌ±´Ö±§ÃèÁ¥¶µ°é·±Îý¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥ó¥¿ー¤Î¸åÊýÈ¾Ê¬¤Ï±§Ãèµï½»¶µ°é·±Îý»ÜÀß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹´ü¤ÎÌ±´Ö±§Ãè´ðÃÏ¤Ê¤É¤ËÂÚºß¤òÌÏµ¼¤·¤¿ÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÏÀÊ¸¤Ç¤Ï¡¢ASTRAX ¤¬¿·¤¿¤Ë¹½ÃÛ¤·¤¿¤³¤Î°ÜÆ°·¿Ì±´Ö±§ÃèÁ¥±¿ÍÑ»Ù±ç´ÉÀ©¥»¥ó¥¿ー¤Î¤¦¤Á¡¢¸åÊýÉôÊ¬¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±§Ãèµï½»¶µ°é·±Îý»ÜÀß¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤½¤Î³µÍ×¤È¡¢º£¸å¤ÎÍøÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤ò¹Ô¤¦¡£
¢£Abstract¡§
ASTRAX has built a new third-generation ASTRAX Space Mission Support Control Center to support the missions that customers carry out on board private spacecraft during space flights in preparation for the arrival of the era of private space travel. This control center is a modified American-made camper "Airstream 345" and is mobile.
This control center can provide mission support in conjunction with various commercial spacecraft education and training simulators owned by ASTRAX when space travelers conduct ground training and pre-rehearsals for various space missions. In addition, half of the center is also a space life training facility, allowing them to experience a long-term stay at a commercial space base.
