AIとIoTが清掃現場を変革 業務用ロボット掃除機市場、CAGR23.8％で急拡大
業務用ロボット掃除機は、商業施設や公共空間における清掃作業を自動化する先端技術の結晶である。この製品は、従来の人力による清掃を補完・代替することを目的として設計されており、オフィスビル、ホテル、病院、空港、小売店など多様な環境で導入が進んでいる。その核心的な価値は、労働力不足の解消、コスト削減、そして清掃品質の均一化にある。例えば、センサー技術とAIアルゴリズムを搭載することで、障害物を回避しつつ効率的に床面を清掃し、データを収集して清掃パターンを最適化する。これにより、人間の作業負荷を軽減するとともに、衛生基準の向上やエネルギー効率の改善にも寄与する。市場では、COVID-19パンデミックを契機とした非接触ソリューションへの需要の高まりも追い風となり、企業の関心が集まっている。本報告では、この急速に進化する業界の現状と将来性を、データに基づいて分析する。
数字が示す爆発的な成長軌道
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル業務用ロボット掃除機市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/250367/commercial-robotic-vacuums）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが23.8%で、2031年までにグローバル業務用ロボット掃除機市場規模は31.21億米ドルに達すると予測されている。確かに驚異的なペースで成長している。この急成長は、企業のデジタル変革への投資加速や、人件費高騰に対する解決策としてのロボット導入の広がりを反映している。2031年には31.21億米ドルに達すると予測されるが、この数字は保守的な見積もりであり、実際の市場は技術革新や新興国での需要拡大により、さらに上振れする可能性が高い。例えば、企業の年報や政府報告書では、清掃業界の生産性向上を目指す政策や、サステナビリティ目標との連動が指摘されており、市場の持続的な成長を後押ししている。投資家にとっては、この成長曲線は高いリターンを約束する魅力的な領域と言える。
図. 業務用ロボット掃除機世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332773&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332773&id=bodyimage2】
図. 世界の業務用ロボット掃除機市場におけるトップ7企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、業務用ロボット掃除機の世界的な主要製造業者には、高仙机器人、Softbank、普渡机器人などが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約49.0%の市場シェアを持っていた。
AIとIoTが導く次世代清掃
業界の発展を支える主要な特徴は、技術の急速な進化である。特に、AIとIoTの融合により、ロボットは単なる清掃機からデータ収集プラットフォームへと変貌を遂げている。例えば、リアルタイムでの環境モニタリングや、予知メンテナンス機能の導入により、清掃効率が飛躍的に向上している。券商の分析レポートでは、主要メーカーがクラウド連携や5G対応を強化し、遠隔管理や自律航行の精度を高めている点が強調されている。また、政府の支援策も無視できない。各国で進むスマートシティ構想では、公共空間の自動化が優先課題となっており、業務用ロボット掃除機はその中核ツールとして位置づけられている。これにより、市場は単なるハードウェア販売から、サービスやサブスクリプションモデルへと多元化し、収益源の拡大が期待できる。
数字が示す爆発的な成長軌道
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル業務用ロボット掃除機市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/250367/commercial-robotic-vacuums）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが23.8%で、2031年までにグローバル業務用ロボット掃除機市場規模は31.21億米ドルに達すると予測されている。確かに驚異的なペースで成長している。この急成長は、企業のデジタル変革への投資加速や、人件費高騰に対する解決策としてのロボット導入の広がりを反映している。2031年には31.21億米ドルに達すると予測されるが、この数字は保守的な見積もりであり、実際の市場は技術革新や新興国での需要拡大により、さらに上振れする可能性が高い。例えば、企業の年報や政府報告書では、清掃業界の生産性向上を目指す政策や、サステナビリティ目標との連動が指摘されており、市場の持続的な成長を後押ししている。投資家にとっては、この成長曲線は高いリターンを約束する魅力的な領域と言える。
図. 業務用ロボット掃除機世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332773&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332773&id=bodyimage2】
図. 世界の業務用ロボット掃除機市場におけるトップ7企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、業務用ロボット掃除機の世界的な主要製造業者には、高仙机器人、Softbank、普渡机器人などが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約49.0%の市場シェアを持っていた。
AIとIoTが導く次世代清掃
業界の発展を支える主要な特徴は、技術の急速な進化である。特に、AIとIoTの融合により、ロボットは単なる清掃機からデータ収集プラットフォームへと変貌を遂げている。例えば、リアルタイムでの環境モニタリングや、予知メンテナンス機能の導入により、清掃効率が飛躍的に向上している。券商の分析レポートでは、主要メーカーがクラウド連携や5G対応を強化し、遠隔管理や自律航行の精度を高めている点が強調されている。また、政府の支援策も無視できない。各国で進むスマートシティ構想では、公共空間の自動化が優先課題となっており、業務用ロボット掃除機はその中核ツールとして位置づけられている。これにより、市場は単なるハードウェア販売から、サービスやサブスクリプションモデルへと多元化し、収益源の拡大が期待できる。