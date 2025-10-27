カラー電子ペーパーノート「BOOX Note Air5 C」新発売のお知らせ

SKT株式会社boox-noteair5c-main[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_r1NhaJNk-M ]

大阪府藤井寺市のSKT株式会社（代表取締役 西村大志）は、10.3インチカラー電子ペーパーを採用した新モデル「BOOX Note Air5 C」を2025年10月27日に発売いたします。

Note Airシリーズは、メモ・読書・資料閲覧を1台でこなす10インチ多機能電子ペーパーデバイスとして好評を得ており、今回の新モデルではPogoピンによるキーボード接続とソフトウェアによる操作性が進化しました。

【すべてをこの1台に。今まで以上に「紙」に近い感触】

boox-noteair5c-image-01boox-noteair5c-image-02boox-noteair5c-image-03

Note Air5 Cは、創造・学習・アイデアメモなど、あらゆる用途に対応する“デジタルキャンバス”です。新しいPen3スタイラスと高速リフレッシュ技術であるBSRテクノロジーにより、まるで紙に書くような自然な描き心地を実現。創作・読書・資料作成を直感的に行えます。

【主な特長】

・10.3インチ Kaleido 3 カラー電子ペーパーディスプレイ（Carta1200ガラススクリーン）

・Android 15搭載によりGoogle Playのアプリを利用可能

・BSRテクノロジーによる高速リフレッシュでスクロールも滑らか

・6GB RAM / 64GB ROM + microSDスロット（最大2TB）

・Pogoピン接続によるキーボード入力対応

・4,096色の自然な発色と反射防止スクリーン

・CTMフロントライトによる明るさ・色温度調整

・BOOX Pen3スタイラス付属（4,096段階筆圧検知・傾き検知対応）

【穏やかな色で、明晰な思考を】

10.3インチのKaleido 3カラースクリーンは、4096色のやすらぎのある色調を実現。印刷物のように自然な発色で、資料レビューや読書、イラスト制作など、幅広い用途に最適です。反射防止加工により屋外でも快適に閲覧でき、目に優しい読書体験を提供します。

【NeoReader：進化したPDFリーダー】

BOOX独自のPDFアプリ「NeoReader」は、研究論文や技術資料の閲覧に最適化された高性能リーダーです。表示モードやコントラスト、カラーフィルターなどを細かく調整でき、Kaleido 3カラー電子ペーパーの特性を最大限に引き出します。リフロー表示、複数ページ表示、ハイライト、手書き注釈、翻訳、AI要約など、学習・ビジネスの双方に役立つ機能を搭載。さらに、ページレイアウトや余白のカット、画面回転なども柔軟に行えます。

boox-noteair5c-neoreader【Notes：アイデアを形にするノートアプリ】

BOOX純正のメモアプリ「Notes」は、手書き・テキスト・画像を自在に組み合わせて使える多機能ノートです。4096段階筆圧検知対応のPen3スタイラスにより、紙のような自然な書き心地を実現。レイヤー機能や無限キャンバス、アウトライン表示、タグ分類などで、大量のノートも効率的に整理できます。描画ツールにはカリグラフィー筆や万年筆ブラシ、シェイプツールなどが追加され、スケッチから図面、会議記録まで幅広く対応。

boox-noteair5c-notes【効率的な作業と学習をサポート】

オクタコアCPUと6GBメモリにより複数アプリを快適に同時使用可能。分割画面で電子書籍アプリとノートを並べて表示したり、BOOXDrop機能によりPCやスマホと無線LAN経由でファイル転送ができます。Onyx Cloudを利用すればノート・書籍・注釈データを端末間で同期が可能。AIアシスタントが専門用語の解説や要約をサポートし、効率的な学習環境を実現します。データの同期に必要なOnyx Cloudは10GBを無料でお使いいただけます。

boox-noteair5c-connction【想像力を広げるノートツール】

Infinite Notesによりアイデアを展開し、マインドマップや設計図などを自由に描けます。アウトライン・リンク・タグなどの機能でノートを体系的に整理。ブラシやシェイプツールなど豊富な描画機能により、ビジネスからアートまで幅広く活用できます。

【仕様】

【発売日・価格】

boox-noteair5c-infinite-notesboox-noteair5c-function- CPU：Qualcomm 8コアプロセッサ- RAM／ストレージ：6GB／64GB- ディスプレイ：10.3インチ Kaleido 3 カラー電子ペーパー（B/W 300ppi／カラー150ppi）- 解像度：2480 x 1860 (モノクロ 300 ppi), 1240 x 930(カラー 150 ppi)- タッチ：静電容量方式タッチ＋電磁誘導方式スタイラス- 拡張ストレージ：microSDスロット（最大2TB対応）- 無線接続：無線LAN（2.4GHz／5GHz）、Bluetooth 5.1- バッテリー：3700mAhポリマーリチウムイオン- キー：電源ボタン(指紋認証機能付き)- 入出力：USB-C（OTG対応）、デュアルスピーカー、マイク- 対応形式：PDF、EPUB、DOCX、TXT、JPG、PNG、MP3、WAVほか26種類以上- OS：Android 15- サイズ・重量：225×192×5.8mm・約440g- 付属品：BOOX Pen3、USB-Cケーブル、クイックガイド、保証書、日本語マニュアル

発売日：2025年11月3日

販売価格：89800円

PogoPin対応のキーボード付きケースは11月後半に発売予定です。

【製品リンク】

製品紹介ページ ：https://sktgroup.co.jp/boox-noteair5c/

SKTNETSHOP：https://sktnetshop.com/products/boox-noteair5c

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/sktn/boox-na5c/

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/skt/boox-na5c.html