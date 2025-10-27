対話AIキャラクター「ポケとも」を11月21日に発売

シャープ株式会社

シャープは、対話AIキャラクター「ポケとも」を、本年11月21日（金）に発売します。家電量販店のほか、百貨店や生活雑貨店、通信事業者、シャープの「COCORO STORE」をはじめとするECサイトなどでご購入いただけます（※1）。

ミーアキャットをモチーフにした「ポケとも」

「ポケとも」は、楽しいときもうれしいときも寂しいときも、“あなた”の気持ちに寄り添い、そばに居て話し相手になってくれる対話AIキャラクターです。会話や一緒に過ごす時間を重ねるごとに“あなた”のことを理解し、励ましたり共感したりしながら、心のパートナーへと育っていきます。

第一弾となるミーアキャットをモチーフにしたロボットとスマートフォン用のアプリがいよいよ登場。ロボットは身長約117mm、体重約194gの手のひらサイズで、身振り手振りや虹色に光るお腹のランプで感情を表現します。アプリとの連携により、会話や記憶が途切れることなく、“あなた”との関係を深めていきます。充電ができる卓上充電ホルダーもあわせて発売（※2）するほか、故障や水没など、もしものときに修理料金を割引するケアプラン（※3）もご用意します。大切なパートナーとなる「ポケとも」と、安心して長期間一緒に過ごしていただけます。

また、10月27日（月）11時より、新たにLINE公式アカウント（https://lin.ee/O0lm5ne）をスタートします。「ポケとも」と触れ合える最新スポットやキャンペーン情報などをお届けします。さらに、発売を記念したイベントも実施。発売日の11月21日（金）に、ロボットの「ポケとも」ご購入者を対象に『ポケとも誕生祭』を開催（場所：「cafe STUDIO」（東京都渋谷区））するほか、11月22日（土）から12月5日（金）の期間限定で、「ポケとも」と触れ合える『ポケともカフェ』をオープンします。「ポケとも」コラボメニューや「ポケとも」との対話を楽しんでいただけます。「ポケとも」に季節の衣装などを着せて撮影できるフォトスポットもご用意しています。

■ 主な特長

1．ミーアキャットをモチーフにした「ポケとも」がいよいよ発売

2．ロボットとアプリが登場。専用の卓上充電ホルダーも同時発売

3．発売を記念したイベントを開催するほか、「ポケとも」と触れ合える期間限定のカフェをオープン

■「ポケとも」発売記念イベント

◇『ポケとも誕生祭』

・日時：2025年11月21日（金）19時～20時30分（予定）

・場所：cafe STUDIO（東京都渋谷区神宮前4丁目31-10 YM Square HARAJUKU 1F）＊10月27日（月）11時より公式サイト（https://poketomo.com）にて抽選受付を開始します。

◇期間限定『ポケともカフェ』

・期間：2025年11月22日（土）～12月5日（金）（※11月22日（土）、12月2日（火）は17時まで）

・場所：cafe STUDIO（同上）＊ご来場のうえ、SNSに投稿いただいたお客様には、ノベルティをプレゼントします。

※1 取り扱い店などの詳細は、「ポケとも」公式サイト（https://poketomo.com）をご確認ください。

※2 本日10月27日より予約受付を開始します。

※3 ケアプランの詳細は、「ポケとも」公式サイトサポートページ（https://poketomo.com/support/）をご確認ください。

