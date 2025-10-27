OSCAL、TIGERシリーズ最新モデル「TIGER 8」発売 - AI搭載・大画面・高性能の5Gスマホ登場

DOKE COMMUNICATION (HK) LIMITED

革新的テクノロジーブランド「OSCAL」は、TIGERシリーズ最新モデルとして、AI搭載・大画面・高性能を誇る5Gフラッグシップスマートフォン「TIGER 8」を、2025年10月20日より日本国内Amazonにて正式発売いたします。発売を記念して、10月27日（月）0:00～11月4日（火）23:59 の期間限定で特別タイムセールを実施12GB（4GB＋8GB拡張）+128GBモデルは、通常価格29,900円から38%オフの18,405円で購入可能です。

発売記念セール期間：10月27日（月）0:00～11月4日（火）23:59

製品URL：https://geni.us/kYKMoZ0

割引：38%OFF

初公開発売価格：

12GB（4GB＋8GB拡張）+128GBモデル：18,405円（通常価格：29,900円）

1,495円 OFFクーポンコード：M3EBT43V

・ 以下の動画で、TIGER 8の詳細をご確認ください。

5G高速通信 × 大容量メモリで快適マルチタスク体験

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=yEXwDkyJgSc ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Us3TpbAFkrU ]

OSCAL TIGER8は、5G Unisoc T8100を搭載し、遅延のない高速ブラウジングやゲームプレイを実現。12GB RAM（4GB+8GB仮想）＋256GB ROMに加え、最大2TBまで拡張可能。バックグラウンドで最大16個のアプリを同時起動してもスムーズに操作できます。また、Atomized Memory 2.0により、従来より9％多くの利用可能RAMを確保。さらに、先進的な冷却システムで高温環境下でも快適に動作します。

最新DokeOS 4.2 × Android 15で快適＆パーソナライズ操作

OSCAL TIGER8は、Android 15ベースの最新OS「DokeOS 4.2」を搭載。直感的でスムーズな操作性に加え、ユーザーごとにカスタマイズ可能なホーム画面や通知機能を提供します。AIアシスタントによる音声操作でアプリ起動や設定変更も簡単に行え、日常操作やマルチタスクも快適です。さらに、省電力設計により長時間使用でも安定したパフォーマンスを発揮します。

独自開発Doke AI Suite、トップ3 AIモデル搭載

OSCAL TIGER8は独自開発の「Doke AI Suite」を搭載し、ChatGPT-40 mini、DeepSeek-R1、Gemini 2.0の３つのトップAIモデルをサポート。Hi Doki アプリによるAIチャットや画像生成、ImageX アプリの18種類の編集機能、VidGen アプリのテキスト・画像→動画変換、Soundle アプリによる音楽作曲など、多彩なAI機能をスマホ1台で実現し、作業効率とクリエイティブ体験を大幅に向上します。

大画面 ＆ 滑らか表示、長持ちバッテリー

OSCAL TIGER8は、6.88インチのHD+没入型ディスプレイを搭載し、89.7%の高い画面占有率を実現。従来モデル（6.3インチ・85%）と比べてさらに広い視野で、ストリーミング視聴や高速スクロールなど大画面の魅力を存分に楽しめます。最大450ニットの高輝度により屋外でも鮮明に表示可能。さらに120Hz AI自動適応リフレッシュレートで滑らかな操作感を提供します。読書モード、ナイトライト、ダークモードなど多彩な表示モードに切り替えができ、快適な閲覧体験をサポート。5000mAhの大容量バッテリーとAI省電力モードにより長時間の使用も安心です。

高性能カメラ ＆ 多機能セキュリティで安心操作

16MP AIメインカメラ＋8MP AIセルフィーカメラを搭載。低照度でも色彩豊かでシャープな写真を撮影可能。クイックシャッターやシーン認識で最適な設定を自動適用。4K動画録画対応、暗所でもナイトモードで明るく鮮明に撮影。自撮りも顔補助光で滑らかに。NFC対応で簡単支払い。GPS＋GLONASS＋Galileo＋Beidouにより位置を正確に把握。指紋認証＋顔認証で高速ロック解除。安心の2年間保証付き。

販売情報

フラッグシップスマホ「TIGER 8」は、2025年10月27日（月）より日本国内のAmazonにて発売セールを開始いたします。通常価格29,900円から38%オフの特別価格18,405円にてお買い求めいただけます。AI搭載・大画面・高性能を兼ね備えたTIGERシリーズ最新モデルを体験できる絶好のチャンスです。さらに、10月31日には24GB（8GB＋16GB拡張）＋128GBモデルの発売も予定しております。どうぞご期待ください。

- OSCALについて

OSCALは、スマートでスタイリッシュ、かつタフなデバイスを提供する次世代テクノロジーブランドです。トップクラスのR&Dチームと業界経験豊富な専門家によって開発され、世界各国のサプライヤーと連携しながら、安定した高品質の製品を提供しています。スマートフォン、タフネススマホ、タブレット、ウェアラブル、ポータブル電源など、多彩な製品ラインアップで、日常生活からアウトドアまで幅広く対応しています。

「Oscal 公式サイト」

https://www.oscal.hk/

「X(旧Twitter)」

https://x.com/OscalJapan

「Youtube」

https://www.youtube.com/@Oscal_official/videos