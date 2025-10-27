「業務を止めないゼロトラスト運用」というテーマのウェビナーを開催

フォアスカウト・テクノロジーズ株式会社詳細・参加申し込みはこちら :https://contacts.sojitz-ti.com/zerotrustseminar.LP.html?utm_source=forescout

DX推進を進めたいものの、既存の認証基盤が足かせとなり、スムーズなセキュリティ強化が難しいという課題があります。また、認証を通過した後の非準拠端末や侵害端末などのデバイスリスクが把握できず、潜在的な脅威に不安を抱える企業も少なくありません。さらに、セキュリティ強化によって業務が止まるリスクを避けたいというニーズや、複雑な運用・規制対応に追われて担当者の負担が増している現状もあります。





認証強化だけでは不十分DX推進を進めるためには、単なる認証強化や製品導入だけでは解決できない複雑な運用課題に対して対応する必要があります。

非準拠端末や侵害端末のリスク

認証を通過した後でも、非準拠デバイスや侵害デバイスが潜在的な脅威を引き起こす可能性があることに多くの企業が不安を抱えています。

業務を止めないセキュリティ強化

セキュリティを強化したい一方で、業務停止のリスクや複雑な運用負担を避けたいというニーズが高まっています。



Microsoft の認証基盤と Forescout のデバイス可視化・制御を組み合わせることで、非準拠端末をリアルタイムに検知・制御し、ゼロトラストを実現できます。さらに、Sojitz Tech Innovation による統合支援により、運用負荷を抑えながら安全かつ効率的にゼロトラスト運用を進める具体的な方法を紹介します。

開催概要

開催日時：2025年11月6日（木）15:00～16:00

受講形式：ウェビナー

参加費 ：無料



主催

双日テックイノベーション株式会社

協力

フォアスカウト・テクノロジーズ株式会社

