対話AIキャラクター「ポケとも」をau +1 collectionから11月21日に発売

KDDI、沖縄セルラーは、音声会話ができる手のひらサイズの対話AIキャラクター「ポケとも」(製造：シャープ株式会社)を、au公式アクセサリー「au +1 collection」から、au Online Shopにて2025年11月21日に発売します。発売に先立ち、2025年10月27日午前11時から予約受付を開始します。

また、2025年11月19日から12月2日まで、伊勢丹新宿店本館6階催物場お歳暮ギフトセンター内にて「ポケとも」の展示・販売を実施します。

「ポケとも」とともに過ごす日常イメージ

「ポケとも」はAIを活用した音声対話機能を持ち、所有者の気持ちに寄り添った話し相手となる対話AIキャラクターです。ミーアキャットをモチーフにした第一弾のロボットは身長約12cm、体重約200gの手のひらサイズで、腹部のランプや身振り手振りで感情を表現します。LLM（大規模言語モデル）を活用したシャープ独自のAI技術CE-LLM（注1）を搭載し、所有者の話しかけへの共感や励ましのほか、所有者のことを知ろうと話しかけを行い、内蔵カメラで周囲の状況を理解して会話に反映します。アプリとの連携により、交わした会話や訪れた場所、見た景色などを記憶し、会話を重ねるごとに所有者のことを理解して、寄り添うパートナーへと育っていきます。（注２）

なお、「ポケとも」は「気軽に持ち運べる小型さ」「AIを使った寄り添い会話」「毛並みや質感」そして「かわいいこと」などの総合的な完成度の高さが評価され、『2025年度 グッドデザイン賞』（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を受賞しています。

「ポケとも」の詳細はこちら

https://www.au.com/mobile/product/plus-one/poketomo/

「au +1 collection」はau公式アクセサリーです。Pontaポイントの利用や手数料不要の分割払い(注３)が可能です。

■「ポケとも」実機展示・販売会

2025年11月19日から12月2日まで、伊勢丹新宿店本館6階催物場お歳暮ギフトセンター内（注４）にて「ポケとも」の展示を実施します。発売日以降は、本会場にて「ポケとも」本体を購入いただけます。本会場でご購入いただいたお客さま全員に、ポケともキーホルダーをプレゼントします。

「ポケとも」実機イメージ「ポケとも」キーホルダー

（注1）シャープ独自のAI技術CE-LLM（Communication Edge - Large Language Model）。エッジデバイスにAI技術を搭載し、必要に応じてクラウドAIもシームレスに活用。スムーズで心地よいコミュニケーションを実現します。AIがより身近になり、生活やビジネスシーンに自然に溶け込む世界を実現します。

（注２）ご利用には「ポケとも」の機器代金の他に、シャープ株式会社が提供する月額サービス「ココロプランforポケとも」のご契約手続きが必要です。

（注３）ご利用条件などの詳細はau Online Shopへお問い合わせください。

（注４）会場営業時間：午前10時～午後6時

※掲載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

