ファンダムアプリ「Replive」に、赤西 仁 & 錦戸 亮の参加が決定

Replive株式会社

ファンダムアプリ「Replive（リプライブ）」を運営するReplive株式会社（本社：千葉県浦安市、代表取締役CEO：飯野 太治朗、URL：https://replive.jp/）は、2025年10月27日（月）より、赤西 仁、錦戸 亮の参加が決定したことをお知らせいたします。

赤西 仁、錦戸 亮のファンダムが本日公開

このたび、Repliveのファンダムで、赤西 仁、錦戸 亮とファンの皆様がチャットを通じてより近い距離で交流できる体験の提供を開始いたします。

■赤西仁

1984年7月4日生まれ、東京都出身。2014年に自身のレーベル「Go Good Records」を設立。俳優としても活躍し、2013年のハリウッド映画作品『47RONIN』にも出演。アジア最高峰のキャストとスタッフが結集した日韓共同制作のNetflixシリーズ『匿名の恋人たち』が、2025年10月よりら世界配信中。

■錦戸亮

1984年11月3日生まれ、大阪府出身。2019年に自主レーベル「NOMAD RECORDS」を設立。俳優として数々のドラマや映画で主演を務める。主な出演作に「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」（23年NHK BSプレミアム）、「離婚しようよ」（23年Netflix）、「Re:リベンジ-欲望の果てに-」（24年フジテレビ）、『ショウタイムセブン』（25年松竹・アスミック・エース）など。



【ファンダム公開日】

2025年10月27日（月）12:00よりRepliveアプリにて公開予定

【ファンダムURL】

赤西 仁：https://replive.com/oshis?oshiID=f43275a9-8b6f-42cb-8184-d6f1b042bc5d

錦戸 亮：https://replive.com/oshis?oshiID=e5cc6ece-4dfd-4b5c-a03c-34f797809a2e

“推しとの距離が近くなる”ファンダムアプリ「Replive」

有料会員限定の特典を楽しめるファンコミュニティ機能「ファンダム」では、推しと“二人だけのプライベート空間”でチャットできる『チャット』機能や、推しがあなたのためだけに回答してくれる『リプライ』機能をご用意しています。これらの機能により、推しとの距離がより一層近くなり、特別な体験をお楽しみいただけます。

【チャット】

推しと、友達のように日常をシェアする体験ができるため「推し活」にとどまらず、より感情的なつながりを持つことができます。

「ファンダム」では、SNSよりもより身近でレアな情報を楽しむことが可能です。

【リプライ】

「推し」のQ&Aを“ライブ配信”や“ショート動画”でいつでもどこでも楽しめるリプライ機能です。質問や応援メッセージをカードで贈ると、あなたに向けた推しからのメッセージ動画をいつでも視聴することが可能です。

「ファンダム」で、大好きな推しとより深くつながれる特別な体験をお楽しみください。

【ファンダムアプリ】Replive

アプリダウンロード：https://app.adjust.com/1bsnnprn?campaign=corporate&adgroup=pr(https://app.adjust.com/1bsnnprn?campaign=corporate&adgroup=pr)

配信ストア：App Store、Google Play

価格：無料（一部有料あり）

Replive株式会社について

Replive株式会社は、2021年の設立以来、マーケティングSaaSなど複数のプロダクトを開発・運営してまいりました。2022年には、運営するすべての事業を事業譲渡し、日本初の「世界で通用するモバイルアプリ」を創造することを目標に、Repliveの開発を開始しました。

「ファンダムで世界を熱狂させる」 というMISSIONを掲げ、IPOやM&Aの豊富な経験を持つメンバーが、大規模配信サービスの知見を活かしがら、エンターテインメントを新たな発想と技術でアップデートし、Fandom（熱狂的なコミュニティ）を創り出すことに挑戦しています。

会社概要

会社名：Replive株式会社

所在地：千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安 502号室

代表者：飯野 太治朗

設立日：2021年6月16日

企業URL：https://replive.jp/

サービスサイトURL：https://lp.replive.com/

代表取締役 CEO：飯野 太治朗

大学在学時の19歳から行商、移動販売車事業を経てインターネットの企画、開発会社を設立。教育、ブライダル、フードデリバリー、ゲーム、D2C、グルメ通販、マーケSaaSなど複数の事業立ち上げを行う。DMM.comや上場企業を含め合計7回のM&Aを経験。日本で初めて世界で通用するモバイルアプリを創造するため、2021年にReplive株式会社を設立。

代表 X：https://x.com/taijirorz(https://x.com/taijirorz)