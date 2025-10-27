ReFaブランドに新しく「ReFa Collection」が誕生 第一弾商品「ReFa WATER Premium70」2025年11月15日（土）ReFa GINZA先行発売

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、美容ブランド「ReFa（リファ）」より、新しく「ReFa Collection（リファ コレクション）」が誕生することをお知らせします。また、その記念すべき第一弾として「ReFa WATER Premium70（リファ ウォーター プレミアム70）」を2025年11月15日（土）にグランドオープンするReFa GINZAより販売開始いたします。

ReFa Collectionとは

ReFa Collectionは、希少な素材の探求、伝統技術との融合、さまざまな分野のクリエイターとの協創などを通じて、従来の概念を超えた価値を創造するためのReFaの新しい挑戦です。特別な機会にのみ登場することで、これまでにない商品体験を生み出し、ReFaブランドの新たな可能性を切り拓きます。

霊峰・富士の「永久凍土」の下に、人知れず眠り続ける希少な一滴

「ReFa WATER Premium70」

「ReFa WATER Premium70」は、霊峰・富士の遥かなる頂から生まれた「生命と美しさの記憶」を宿すプレミアムウォーターです。富士山頂上付近の地層に数千年前から眠り続ける「永久凍土」。その下で、70年という悠久の時間をかけて磨かれ、輝き続けてきました。この水は、大地のエネルギーに抱かれながら、長い年月をかけて自然が育んだ純粋性を保持しています。70年の自然濾過プロセスを経ることで、特別なミネラルバランスと、生命力あふれる水の本質が実現しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-fKhvCiwR7o ]

■商品概要

ReFa WATER Premium70（リファ ウォーター プレミアム70）

価 格：5,000円（税抜）/ 5,400円（税込）

内容量：720mL

発売日：2025年11月15日（土）

販 売：ReFa GINZA（東京都中央区銀座7-9-15 GINZA gCUBE）

「ReFa GINZA（リファ ギンザ）」について

ReFa GINZAは、2025年11月15日（土）、上質な文化が息づく銀座に誕生するReFaブランド史上最大の旗艦店です。世界的デザイナー グエナエル・ニコラ氏設計・監修のもと、自然とテクノロジーが融合する空間を実現した本店舗から、世界に向けてブランドを発信してまいります。

グランドオープンに合わせて新ロゴ・新カラーを追加導入。さらに、新たに4つのブランドライン・5つの商品カテゴリーと、100の新アイテム※を世界最速でGINZAから発売いたします。

■「ReFa GINZA」公式HP：https://ginza.refa.net/

■「ReFa GINZA」公式Instagram：https://www.instagram.com/refa_ginza/

※オープンから３か月間の発売アイテム数

■ReFaブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜ReFaブランドサイト＞

http://www.refa.net/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/