中小企業向けAI技術を活用した個人情報管理ソフト『A-Checker』をリニューアルし、10月20日より販売開始

株式会社No.1（本社：東京都千代田区、代表取締役：辰巳 崇之、東証スタンダード：3562、以下当社）は、株式会社アレクソン（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：三瀬 厚、以下、アレクソン）、株式会社エキサイター（本社：東京都中央区、取締役社長：山下 慎太郎、以下、エキサイター）、NTTPCコミュニケーションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：工藤 潤一、以下、NTTPC）、と共同で開発を進めていた中小企業向けAI技術を活用した個人情報管理ソフトA-Checkerのリニューアル開発を完了し、2025年10月20日より販売を開始いたします。

【開発の背景】

AI技術とクラウドサービスの進展に伴い、多くの革新的なサービスが登場していますが、中小企業にとっては導入の複雑さやコストが障壁となり、活用が難しいのが現状です。そこで、アレクソン、エキサイター、NTTPCの3社が協力し、アレクソンが提供する個人情報収集ソフト「A-Checker」をAI技術を用いてリニューアルいたしました。このリニューアルにより、製品名を新たに「A-FCabinet（エー・エフ・キャビネット）」として、従来以上に簡単にパソコン内の個人情報を含むファイルを管理できるソフトへと進化しています。本プロジェクトでは、エキサイターとアレクソンがシステムの共同開発を行い、NTTPCがAI技術の活用をサポートし、解析機能の強化に貢献しました。「A-FCabinet」は、中小企業向けサービスとしてNo.1およびアレクソンから販売いたします。

【システム構成図】

「A-FCabinet」は、パソコン内に保存された個人情報を含むファイルを自動で検出し、データの解析とレポート出力を一貫して行います。これにより、企業内での情報管理がより効率化されるだけでなく、AIを活用した対話型ファイル検索機能も搭載されており、ユーザーが直感的に操作し、必要な情報へ迅速にアクセスできる設計が実現されています。

【主な特徴】

1．クラウドサービスと連携したデータの管理

パソコン内に保存された個人情報を含むファイルを効率的に解析し、収集したデータをレポート形式で提供します。これにより、企業は情報管理状況をひと目で把握し、管理の指針として活用できます。

2．AI技術を活用したデータの解析と対策の提案

クラウド上のAI技術を活用して、パソコン内のファイルを解析し、セキュリティリスクのあるファイルを見つけ出します。個人情報を含むリスクファイルを明確に示し、その内容や関連情報をレポートとしてまとめて提供します。

3.AI技術を活用した対話型のファイル検索

AI技術を活用した対話型ファイル検索機能が追加されており、ユーザーは自然な会話形式でファイルを検索できるため、業務効率が向上します。

【会社概要】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/55597/table/95_1_1081ba029a4972bf3c70a77a2b1e5483.jpg?v=202510271056 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/55597/table/95_2_6ce8a6f86bddc76825d617c2bdedd294.jpg?v=202510271056 ]

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/55597/table/95_3_39c4c64ee11fd11356d6751edacbc2a8.jpg?v=202510271056 ]

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/55597/table/95_4_650c790d65dd9254b0583095a4d5a8ee.jpg?v=202510271056 ]

当社は「日本の会社を元気にする一番の力へ。」を経営理念に掲げ、顧客である会社の抱えている課題に応える商品・サービスの拡充を図ることで、収益拡大を目指してまいります。

