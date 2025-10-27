ビジョン、グループ各社のSNSフォロワー総数200万人突破を記念し、グランピング宿泊券などが当たるプレゼントキャンペーンを開催。
株式会社ビジョン（本社：東京都新宿区 代表取締役社長COO：大田健司 以下、ビジョン）は、ビジョングループのSNS（LINE、X、Facebook、Instagram、TikTok）のフォロワー総数が200万人を突破したことを記念し、日頃のご愛顧への感謝を込めて「フォロワー200万人突破プレゼントキャンペーン」を開催いたします。
■キャンペーン概要
本キャンペーンでは、ビジョングループが運営する宿泊施設の宿泊券など豪華な賞品を抽選で合計200名さまにプレゼントいたします。
本キャンペーンは、LINE友だちならどなたでも参加が可能です。
特設ページ：https://krs.bz/vision-net/m/sns2milion_lp(https://krs.bz/vision-net/m/sns2milion_lp?utm_source=prtimes)
■応募期間
2025年10月27日（月）12:00 ～ 12月14日（日）23:59まで
■応募方法
１.特設ページよりビジョングループのLINE公式アカウントを友だち追加
２.LINEのリッチメニューかメッセージからキャンペーン応募フォームを開く
３.必要事項を入力して送信
当選発表は厳正な抽選のうえ、プレゼントの発送をもって発表に代えさせていただきます。
■ 株式会社ビジョン 会社概要
「世の中の情報通信産業革命に貢献します。」を経営理念に掲げ、コーポレートスローガンである"More vision, More success."に沿い、より先見性のある選択で、お客様により多くの成功を得ていただくべく、情報通信分野における事業を主軸に、サービスを提供しています。
・商号：株式会社ビジョン
・東京証券取引所プライム市場 （証券コード：9416）
・代表者：代表取締役社長COO 大田健司（おおた けんじ）
・本社所在地：東京都新宿区新宿６丁目27番30号新宿イーストサイドスクエア８階
・設立年月：2001年12月 （創業1995年６月）
・資本金：2,938,000,000円
・ホームページ：https://www.vision-net.co.jp/(https://www.vision-net.co.jp/?utm_source=prtimes)
・IRライブラリ：https://www.vision-net.co.jp/ir/(https://www.vision-net.co.jp/ir/?utm_source=prtimes)
・事業内容：
１.グローバルWiFi事業
海外事業／国内事業
２.情報通信サービス事業
固定通信事業／移動体通信事業／ブロードバンド事業／OA機器販売事業／インターネットメディア事業
３.グランピング・ツーリズム事業
４.その他