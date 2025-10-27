HOUSEIの無人店舗ソリューション、エンターテインメント小売業店舗「WonderGOO」に導入

HOUSEI株式会社

AI顔認証ソリューションなどを展開するHOUSEI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：管 祥紅、以下：HOUSEI）は、REXT Holdings株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長執行役員：塩田 徹）の子会社であるREXT株式会社が運営するエンターテインメント小売業店舗「WonderGOO鉾田店」（茨城県鉾田市）に対して、HOUSEIの「無人店舗ソリューション」を新たに提供したことをお知らせします。これにより、小売店経営の省力化・効率化・売上拡大などへさらに貢献することが期待されます。

WonderGOO鉾田店

■無人店舗ソリューション導入の背景

WonderGOO鉾田店では、お客様の利便性向上と、従業員の人件費高騰といった経営環境の変化に対応するため、夜間無人営業の導入を決定しました。夜間時間帯は販売品目を制限、書籍と文具のみを取り扱います。導入済みのセルフレジと、防犯・セキュリティカメラに、新たにエリア区別カーテンを設置するなど、安全かつ効率的な運営体制を整備し、安心して利用できる環境を確保しています。これにより、営業時間の拡大とサービス品質の向上の両立を図ります。

■2025年10月27日以降のWonderGOO鉾田店の営業時間

通常（有人）営業時間：10:00～20:00

無人営業時間：20:00～翌10:00

※24時間営業

■HOUSEIの「無人店舗ソリューション」とは

「無人店舗ソリューション」は、AI（人工知能）・ITを活用したHOUSEIの省力化店舗運営支援サービスです。非対面接客・働き方改革・人手不足解消……さまざまな課題解決に、HOUSEIは無人店舗ソリューションをご提案します。顔認証自動ドア解錠サービス・web会員予約サービスなどのソリューションで、書店やジム、エステなど多岐に渡る業界の無人店舗運営を実現します。

東京都内のシミュレーションゴルフ設備を備えた屋内ゴルフ練習場では、会員の予約管理サービスや会員が予約した時間帯のみに開錠する入口ドアなども含め、24時間完全無人化運営を実現しています。また、本ソリューションについては現在、販売パートナー・工事パートナーを募集中です。

詳細は以下URLをご参照ください。

https://www.housei-inc.com/lp-mujin

REXT株式会社の概要

本社所在地：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー36階

代表者：代表取締役会長 兼 社長執行役員 塩田 徹

URL：https://www.rext.jp/

WonderGOO： https://www.wonder.co.jp/

HOUSEI株式会社の概要

本社所在地：東京都新宿区津久戸町１番8号神楽坂AKビル9階

代表者：代表取締役社長 管 祥紅

URL：https://www.housei-inc.com/

WelcomID無人店舗：https://www.housei-inc.com/lp-mujin

HOUSEIは、DXを実現するパートナーとして「メディア向け事業・プロフェッショナルサービス事業・プロダクト事業・海外IT事業」の４つの事業を柱に、日本のDX化を図ります

HOUSEIはオープンイノベーションに取り組んでおり共同開発・販売代理店を含むパートナーを募集しています。