みとうメディカル株式会社、登録支援機関向け書類申請DXシステム「irohana visa for 特定技能」を導入

いろはな株式会社

いろはな株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：澤和寛昌、以下「いろはな」）が開発・提供する登録支援機関向け書類申請DXシステム「irohana visa for 特定技能」が、みとうメディカル株式会社（本社：大阪府大阪市、代表者：倉岡七恵、以下「みとうメディカル」）に導入され、運用を開始したことをお知らせいたします。

■導入の背景

みとうメディカルは登録支援機関として、書類の回収・管理、オンライン申請、入管対応など幅広い業務を担っています。

しかし、紙主体の管理では過去データの再利用ができず、毎回ゼロから書類を作成する必要がありました。また、入管のオンライン申請に用いるCSVファイルはエラーが頻発し、修正対応に多大な時間を要していました。その結果、1名分の書類準備に2～3時間を費やすこともあり、業務負荷とストレスが大きな課題となっていました。

これらの課題解決と業務効率化を目的に、操作性の高さと費用対効果に優れた「irohana visa for 特定技能」の導入を決定しました。

■導入後の効果

システム導入後は、従来Excelで2～3時間かかっていた作業がわずか数十分に短縮されました。

書類関連業務の一つひとつが体感で約80%削減され、全体としても50%以上の効率化を実現。さらにケアレスミスが大幅に減少し、入管からの修正依頼対応の時間も削減されました。

■担当者コメント

みとうメディカル株式会社 人事・総務部 / 海外人材事業部 鴇田 恭平 様

irohana visa for 特定技能を導入する前は「またエラーか」と精神的に疲弊する場面が多くありましたが、現在は安心して書類作業に取り組める環境が整い、業務に余裕が生まれました。

紙やExcelでの管理は属人的で煩雑になりがちですが、irohana visa for 特定技能による一元管理でその状況から脱却できました。

特定技能人材を受け入れる企業であれば必ず効果を実感できると思います。導入を検討中の企業様には「まずは試してみること」を強くお勧めします。

■いろはなが提供するサービス

いろはなは、越境HRに特化した採用・管理のオールワンソリューションを日本中に展開していくことで、外国人材が幸せに・活躍する未来を創出しています。



irohana visa for特定技能

特定技能外国人を支援する登録支援機関向けの書類申請DXシステムです。書類にまつわるコミュニケーションが１つのシステムに集約される新しい業務体験をご提供します。本システムは登録支援機関出身者と行政書士が連携し、徹底した現場視点で作られており「使いやすさ」に自信があります。オンライン申請に対応した高機能システムを月額29,800円～の低価格でご利用いただけます。

サービスURL：https://iro-hana.com/irohana-rso/

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136653/table/8_1_081700cd0a83848e74ae4e89a470fbd2.jpg?v=202510271156 ]