パーティースピーカー「JBL PartyBox 720」新登場

ハーマンインターナショナル株式会社

ハーマンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：桑原拓磨）は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー7年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」より、大迫力のJBLプロ・サウンドを楽しめるパーティースピーカー「JBL PartyBox 720（パーティーボックス 720）」を2025年10月31日（金）よりJBLオンラインストア、楽天市場JBL公式ストア、JBL公式Yahoo!店およびAmazon JBL公式ストアにて限定発売いたします。

2012年度より、文部科学省の新学習指導要領に基づき中学校の保健体育でダンスが必修化され、学校教育を起点にダンス人口は野球・サッカーに引けを取らない規模に急増しています。2015年には国内のダンス人口が約600万人に達し、2025年には約1,100万人規模へ成長する見込み※2で、授業・部活動・発表会に加え、地域のダンススクールやイベントでも活動機会が増える中、大音量に対応しながらも持ち運べるポータブルオーディオへのニーズが急速に高まっています。

また、ライブ・エンタテインメント市場をはじめ、観光・行楽市場はコロナ禍前（2019年）を上回る成長を遂げており※3、大規模イベントなど人が集まる場面も増えてきています。このような背景もあり、ダンスシーンはもちろん、全国で開催される各種イベントやお祭り、演説の場面などでも、音とライティングで場を華やかにするパーティースピーカーが需要を高めています。

今回シリーズに加わる「JBL PartyBox 720」は、シリーズ最大となる800Wの出力でバスケットボールコート一面を1台でカバーできる大迫力のJBLプロ・サウンドを実現。24cmウーファーを2基、30mmツイーターを2基搭載し、計4基のパワーアンプで各ユニットを個別駆動することで、抜けの良い高域から深みのある低域までを力強く再生します。また、パーティースピーカーの特長でもある音楽に合わせてシンクロする近未来的なライトショーで、視覚的にも会場の盛り上がりを最高潮に引き上げます。

さらに、本モデルより新たに最大15時間※4の連続再生に対応する大容量バッテリーを搭載し、10分の急速充電で約2時間再生が可能になり、長時間のイベントや屋外利用でも安心。接続面では、Auracast(TM)に対応し同モデル2台でのワイヤレスステレオ再生に加え、対応機種を複数台連携させることで、会場を包むようなサウンドを実現します。加えて、XLR対応のコンボジャックを2基搭載しているため、ギターやマイク・DJ機器などと接続が可能な他、AUX入力端子も搭載。さらに本体のUSB-C経由でサブスクやカラオケアプリの音楽をロスレス再生することも可能です。使い方次第で楽しみの幅を大きく広げることができる1台です。

大きな筐体でありながら、可搬性・耐久性にも配慮し、人間工学に基づくハンドルと堅牢なホイールを採用。屋内外での移動がしやすく、安定感のある設計により持ち運びも設置作業の負担も軽減します。防沫性能はIPX4※5に対応しているため、突然の雨やプールサイドなど水はねが想定される環境でもお使いいただけます。

「JBL PartyBox 720」で日常におけるエンタメシーンをより充実させ、迫力のサウンドとライトショーが織りなす一体感をご体験ください。

製品のポイント

●シリーズ最大の800Wの出力で実現する大迫力のJBLプロ・サウンド

●大容量の交換式バッテリーで最大15時間※4再生実現

●音楽にシンクロして盛り上げる近未来的なライトショー

●10分の充電で約2時間再生可能な急速充電にも対応

●人体工学に基づいた持ちやすいハンドルと頑丈なホイールで持ち運びも簡単

●屋外や水辺でも安心してお使いいただける IPX4 準拠※5 の防沫性能対応

●Auracast(TM)対応、複数のスピーカーから同時再生可能なマルチスピーカー接続で広い会場を包み込むサウンド

●XLR対応のコンボジャック搭載により、ギターやマイク・DJ機器など豊富な接続性を実現[YF2]

●本体のUSB-C経由でサブスクやカラオケアプリの音楽をロスレス再生可能

●リサイクルプラスチックを筐体に採用したサステナビリティに配慮した構造

主な仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12767/table/500_1_72d8a6cb1b9eae1dab490127369bc631.jpg?v=202510271156 ]

※仕様や価格は変更となる場合があります。

30日間おうちでお試し！返品無料キャンペーン

本製品の発売を記念し、JBLオンラインストア（JBL.com）にて「30日間おうちでお試し！返品無料」キャンペーンを実施いたします。

■実施期間：2025年10月31日（金）～11月30日（日）購入分まで

■応募期間：2025年10月31日（金）～12月29日（月） ※商品到着から30日以内に連絡いただいた方のみ対象

■実施内容：購入後、30日間実際にご使用いただき、ご満足いただけない場合は理由に関わらず弊社送料負担で返品いただけます。実際に使用いただきサイズ感や音質を確認したいというお客様にオススメです。

■キャンペーンページ：https://jp.jbl.com/campaign/free-return-30days.html

■キャンペーン対象店舗：以下サイトにて対象製品を購入

JBLオンラインストア：https://jp.jbl.com/

■対象製品：PartyBox 720、PartyBox 520、PartyBox Encore 2、PartyBox Encore Essential 2、PartyBox On-the-Go 2

※1全国の家電量販店、パソコン専門店、ネットショップなどから収集した実売データ「BCNランキング」にもとづき、1年間の累計販売数量が最も多かった企業を部門ごとに表彰する「BCN AWARD 2025」にて、ワイヤレススピーカー部門の第1位を7年連続で獲得しました。

※2 参考：https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB2638R0W3A620C2000000/。

※3 参考：ぴあ総研が調査/編集『2024 ライブ・エンタテインメント白書』

『2024年レジャー白書』

※4 充電・再生時間は使用環境により異なります。

※5防水性能 IPX4 は、あらゆる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響を受けないと定義されています。

＜JBLについて＞

美しい外観とプロ・サウンドを両立した家庭用スピーカーの開発を目指して設立。以来、あらゆる音楽が関わるシーンで、プロアマ問わず信頼され、愛用され続けている、世界最大級のオーディオメーカーです。

家庭用超高級スピーカーからイヤホン、ヘッドホン、ホームシアターを展開。また、トヨタを始めとする車載純正オーディオ、マルチメディア用などの民生機器から、世界中の映画館、スタジアム、コンサートホール、そして放送局やレコーディングスタジオなどが対象となる業務用機器を投入しています。JBLは世界中の競技場で音響システムとして採用されており、様々な世界的なスポーツイベントでも採用されています。

＜ハーマンインターナショナル（米国本社/Harman International Industries, Incorporated）について＞

ハーマンインターナショナルは、プレミアム・オーディオ、ビジュアル、コネクテッド・カーと、それらを統合したソリューションを、自動車、消費者、プロフェッショナルの市場に向けて、設計・製造・販売しています。弊社のAKG(R)、Harman Kardon(R)、Infinity(R)、JBL(R)、 Lexicon(R)、Mark Levinson(R)、Revel(R)を含む主要ブランドは、オーディオ愛好家やアーティスト、イベント／コンサート会場などで多く利用され、称賛を受けています。また今日では、弊社のオーディオやインフォテイメント・システムが装備された自動車が世界で5,000万台以上走っており、弊社のソフトウェアサービスは、オフィスや家庭、車やモバイルなどあらゆるプラットフォームにおいて、何十億台ものモバイル端末やシステムが安全な接続や統合を行えるよう、支えています。ハーマンインターナショナルは全世界に約30,000名の社員が在籍しています。

