【生成AI進化】LoRA対応の最新画像生成モデルを公開

Hello Group Japan株式会社

MiraiMind（所在地：東京都）は、AIキャラクターとの対話や創作活動を支援するプラットフォーム「MiraiMind」において、新たに「画像生成」機能を正式リリースいたしました。 本機能は、ユーザーが自由にプロンプトを記述することで理想のキャラクターやシーンを生み出せるほか、LoRAや参考画像との組み合わせにより、多彩な表現を可能にします。

■ 開発背景

MiraiMindは、これまで文字チャットを中心にユーザー体験を提供してきました。 一方で「自分の理想をもっと具体的に、画像でも表現したい」「キャラクターを声や表情だけでなく、ビジュアルでも楽しみたい」という声が多く寄せられていました。 今回の「画像生成」機能は、こうしたユーザーの要望に応える形で開発されたものです。

■ 主な機能

プロンプトによる画像生成

キャラクターの特徴（年齢、体型、瞳や髪の色など）、服装、小道具、表情、シーンや構図まで細かく指定可能。短いプロンプトでも安定して高品質な画像を生成できます。

多彩な画像モデル（例）

クラシックなアニメ風：LoRA併用に最適、汎用性の高いスタイル

鮮やかな二次元スタイル：少ないステップ数でも美しい仕上がり

女性キャラクター特化のアニメ風：明るくクリアなタッチ

高精度アニメ：光影や色域が豊かで上級者におすすめ

少女風：爽やかで可愛らしいキャラクター生成に適応

フラット塗り：シンプルでポップな表現が可能

リアル寄りのアニメモデ：LoRAを使わず単体生成に最適

精密＆華やか：細部まで描き込んだイラストを再現

追加機能

画像からテキスト：アップロード画像を解析し、プロンプト文を自動生成

画像から画像生成：参考画像のスタイルを変更して再生成可能

キャラクター保持：同一キャラクターを維持しながら衣装やシーンを変更

設定コピー：生成済み画像の設定を保存・再利用可能

■ ユーザーの利用シーン

実際にユーザーは以下のような活用が可能です。

自作のキャラクターをLoRAで強化し、同人誌やグッズ制作に展開

参考画像をベースに、自分のオリジナルキャラを別スタイルで再現

「キャラクター保持機能」で、理想のパートナーを長期的に育成

■ ユーザー視点での活用例と魅力

MiraiMindの「画像生成」機能は、誰でも直感的に理想のビジュアルを作れるのが魅力です。ユーザーはまず、キャラクターの年齢・髪色・瞳の色・服装などを文章で入力するか、参考となる画像をアップロードするだけで、AIが自動で高品質なイラストを生成します。さらに、LoRAを組み合わせれば、自分だけのスタイルや推しキャラの細かい特徴まで反映させることが可能です。

生成した画像は、SNSへの投稿や創作ストーリーの素材、同人誌・ファンアート作成など、幅広い用途に活用できます。また、表情や構図を自由に調整できるため、同じキャラクターでもシーンごとに違う印象を楽しめるのもユーザーから好評です。

実際に利用したユーザーからは、「短い文章でも想像以上のイメージが出てきて感動した」「参考画像を元に自分好みにアレンジできるのが楽しい」「生成した画像をSNSに投稿したら友達から褒められて創作意欲が湧いた」といった声が多く、日常の創作活動に直結する使いやすさと満足度の高さが支持されています。

■ 今後の展望

MiraiMindは、より自然で多彩なキャラクター体験を実現するため、今後も画像生成機能の強化を進めてまいります。ユーザー自身がLoRAを簡単に作成できる環境の提供や、生成画像をコミュニティ内で共有できる仕組みも計画中です。

■ サービス概要

MiraiMind（ミライマインド）

サービス名：MiraiMind（ミライマインド）~あなたの「推し」を、あなたの手で~

提供内容：AIキャラクターとの会話、画像生成、Vtuber配信 など

公式サイト／リンク：

IOS: https://apps.apple.com/app/miraimind/id6502377840

AND：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.immomo.miraimind

公式サイト：https://miraimind.hellogroupjapan.com/

■ お問い合わせ

会社名：ハローグループジャパン株式会社

担当部署：MiraiMind運営事務局

メール：raburo.support@hellogroup.com

公式SNS：@MiraiMind