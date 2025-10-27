【VASIC for TOMORROWLAND】別注「BONDコレクション」が登場 ― 10月29日（水）より阪急梅田・ルミネ横浜にて期間限定開催 ―

【VASIC for TOMORROWLAND】別注「BONDコレクション」


10周年を記念したスペシャルエディション


― ノットデザインのトライアングルチャーム付き ―



今回のイベントでは、〈VASIC〉のアイコンバッグ「BOND」に、ブランド10周年を記念した“ノット・トライアングルチャーム”が付属する特別な別注モデルが登場します。


ミニマルなデザインに遊び心を添えたトゥモローランド限定モデルは、日常使いから特別なシーンまで幅広く活躍。



トゥモローランド限定のエクスクルーシブモデルとしてご用意した、特別な一品をぜひお楽しみください。




\ 54,450-(税込）


\ 54,450-(税込）

\ 54,450-(税込）


別注カラーが揃う “BOND MINI” アーカイブカラーコレクション


― 鮮やかなアーカイブカラーで彩る秋の装い ―



イベント限定で、〈VASIC〉のアーカイブカラーを用いた “BOND MINI” も登場。


カラーバリエーション豊富に揃い、モダンで洗練された佇まいに、季節を映す彩りを添えます。


異なるチャームを組み合わせて、自分らしいアクセントを楽しめるのも魅力です。




\ 54,450-(税込）


\ 54,450-(税込）

\ 54,450-(税込）


\ 54,450-(税込）

\ 54,450-(税込）


\ 54,450-(税込）

\ 54,450-(税込）


別注 CHARM



\ 10,450-(税込）


\ 10,450-(税込）

\ 10,450-(税込）


ABOUT｜VASIC（ヴァジック）


ミニマルデザインで新時代のクラシックスタンダードを紡ぎだすニューヨーク発アクセサリーブランドとして2015年に誕生。
アーバンライフスタイルに不可欠な要素としてファッションを捉えたデザイナーが描き出す世界は、ニューヨークを生き抜く強さとしなやかさを持つ女性を主役としたストーリー。
クールかつエレガント、どんな装いにも存在感を発揮し、時と共に様々なシーンにいつも寄り添うアイテムが揃います。




［開催店舗・期間］


▼　10月29日（水）～11月9日（日）
ランド オブ トゥモローランド 梅田阪急店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=240001011&srsltid=AfmBOoqySk5aHiCcGcZYUvdEOKNLvlJg8HeJfpb3YSbE6Leah4krv5Rd)


大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 4F



instagram：@tomorrowland_osaka

▼　11月6日（木）～11月19日（水）
トゥモローランド ルミネ横浜店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000003010&srsltid=AfmBOoqH-fuyFtyEQGfBNMVO4GFlfuQbQwUj7tIr-YtRcyBVKQv3AiNB)


神奈川県横浜市西区高島2-16-1 ルミネ横浜 1F



instagram：@tomorrowland_lumine




※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。