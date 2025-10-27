NIPLUX 顔特化型筋膜ガン「BEGUN」の情報初公開――小型・携帯設計で表情筋へポイントケア（2025年10月30日発売）
日常の“フェイスケア”を、より美しく、より自由に。
NIPLUXから、顔特化の筋膜ガン「BEGUN(ビガン)」誕生。
BEGUNは、これまでの筋膜ガンの常識を超え、“顔のため“にデザインされた、美のためのプロダクトです。手のひらにすっと収まるフォルムは、使うたびに心地よく、その柔らかな曲線が、日常のケア時間を特別なひとときへと変えます。
無骨な印象の多かった筋膜ガンに、「美しさ」という新しい概念を添え、手に取る瞬間から気分が上がり、鏡の前に立つことが楽しみになる――そんな“使いたくなる美ガン”を目指しこだわり抜いて開発しました。
リフトケア※¹の本質である「振動」と「圧力」にこだわり、デザインと機能の両面から“美しさを引き出す体験”を実現します。
従来の筋膜ガンは「全身ケア」を目的としたピストル型が主流でしたが、「BEGUN」は表情筋にアプローチするための専用設計。小型・軽量ボディで、フェイスラインや口元、目元など繊細な部位のケアに適しています。
２. ハリ型アタッチメントで深く届く
リフトケア※¹特化のハリ型アタッチメントを搭載。手では届きにくい深部の筋肉までピンポイントに刺激を届け、毎日のフェイスポイントケアをサポートします。
３.デザイン性と持ち運びやすさ
「重い」「かさばる」といった従来のイメージを払拭し、NIPLUXが目指したのは日常に自然に溶け込む美しいフォルム。
洗練されたデザインと軽やかな使い心地を両立させ、どこへでも持ち運びやすい設計を追求しました。
ご自宅でのリラックスタイムはもちろん、外出先でも気軽に美しさを磨ける――そんな新しい習慣を叶えます。
「重くてかさばる」「オシャレなケアアイテムを使いたい」――そんなお客様の声をもとに、「健康・美容機器」の領域で培ったNIPLUXの技術を余すところなく注ぎ込み、誕生したのが顔特化型筋膜ガン「BEGUN」です。
“美しさを支える日常ケアの新常識”を生み出す存在として、2025年10月30日(木)の発売予定です。
※¹…機器を上に持ち上げること
発売スケジュール
2025年10月30日(木)発売
今後の展開と取材について
「BEGUN」は発売に先駆けてメディアの皆さまに情報を公開いたします。
詳細な製品情報や最新ビジュアル等は、今後順次ご案内予定です。
本件に関する取材・お問い合わせは、下記までご連絡ください。
E-mail：marketing@nissoplus.co.jp
NIPLUXについて
人々が「癒し」によって「楽しく・満足を得られる」毎日を過ごせるように、少しでも生活にプラスになればという想いから、健康機器・美容機器等を提供するブランドです。首や肩、腰、脚をケアするEMS機器や運動前後のセルフケアに最適なリリースガン、光美容器など、生活に寄り添う商品の製造・販売を行っています。家事やお仕事、スポーツ時など、場所を選ばず誰でも簡単にリラックスできるコンパクトでスタイリッシュなデザインも特徴です。
公式ストア :
https://niplux.jp/
公式Instagram :
https://www.instagram.com/niplux_official/
公式X :
https://twitter.com/NISSOPLUS
公式TikTok :
https://www.tiktok.com/@niplux_beauty?is_from_webapp=1&sender_device=pc
株式会社日創プラスについて
会社名 株式会社日創プラス
代表取締役 孟 一蘇
本社所在地 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23-2 Park Front博多駅前1丁目8階
電話番号 092-719-0756
https://www.nissoplus.co.jp/