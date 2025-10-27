ブルガリ ホテルズ＆リゾーツ 英雄的な女性醸造家を讃えたワインリスト「Le Donne Eroiche del Vino Biologico（レ・ドンネ・エロイケ・デル・ヴィーノ・ビオロジコ）」を発表

ブルガリ・ジャパン合同会社

Azienda Agricola Occhipinti/シチリアのワイナリー〈オッキピンティ〉

2025年10月27日 - ローマ発のラグジュアリーホスピタリティブランド、ブルガリ ホテルズ ＆ リゾーツは、イタリア各地でオーガニックワインづくりを牽引する女性醸造家たちを讃える特別なワインリスト「Le Donne Eroiche del Vino Biologico（英雄的な女性たちのオーガニックワイン）」を発表いたします。このコレクションは、長く男性中心の伝統が根づくワイン業界において、自らの信念と情熱で新たな時代を切り拓いてきた女性たちの功績を称えるものです。数年前よりブルガリ ホテルズ ＆ リゾーツは女性主導のワインメイキングを積極的に支援し、とりわけオーガニック分野における女性生産者の発掘と発信に注力して参りました。その想いがいま、世界各地のブルガリ ホテルズ ＆ リゾーツで形となり、イタリアを代表する女性醸造家たちのワインがラインナップに加わります。

【ブルガリ ホテル 東京での展開】世界各地で展開されるこの取り組みの一環としてブルガリ ホテル 東京では、ピエモンテ州の名門バローロ生産者〈Azienda Agricola Pira〉のキアラ・ボスキス氏によるワインを特別にセレクト、11月21日（金）より「イル・リストランテ ニコ・ロミート」にてグラスワインにてご提供いたします。イル・リストランテ ニコ・ロミート

力強くクラシカルなスタイルを誇るバローロの地で、情熱と信念をもってワインづくりを続けるキアラ・ボスキス氏は、革新をもたらした女性醸造家の先駆者として世界的に高い評価を受けています。

彼女の手がけるワインは、力強さと繊細さ、そして深い余韻を併せ持ち、そのスタイルは“バローロの新しいエレガンス”としてたたえられています。イル・リストランテ ニコ・ロミートのレジデントシェフ マウロ・アロイシオの手による色彩も豊かでコンテンポラリーなイタリア料理とのペアリングを通して、女性たちの情熱と土地のストーリーに触れる体験をお楽しみください。

この取り組みは、卓越した味わいとサステナビリティを追求しながら、地域の生産者やこれまで十分に知られてこなかった才能を支援するというブルガリの理念を体現しています。「Le Donne Eroiche del Vino Biologico」のワインは、世界各地の「イル・リストランテ ニコ・ロミート」で提供され、ゲストにイタリア産オーガニックワインの豊かな個性と物語をお届けいたします。

各国のブルガリ ホテルズ＆リゾーツのワインリスト登場する生産者：

- フランチェスカ・バレストリエーリ（Azienda Agricola San Lorenzo）- マリア・エルネスタ・ベルッチ エリザベッタ・フォラドリ（Azienda Agricola Foradori）- アリアンナ・オッキピンティ（Azienda Agricola Occhipinti）- イラリア・サルヴェッティ（Vignaiola in Caluso）- ジリオラ・ジャンネッティ（Le Potazzine）- アントネッラ・パッキアロッティ ヘレナ・ラゲデル（Alois Lageder）- カテリーナ・ソフィア・マステッラ・アッレグリーニ（San Polo）- エレナ・パンタレオーニ（La Stoppa）- キアラ・ボスキス（Azienda Agricola Pira）

この取り組みにおいて、ブルガリ・エグゼクティブ・バイスプレジデント、シルヴィオ・ウルシーニは下記の様にコメントしました。

「ブルガリは常に革新性、卓越性、そして文化的真正性を重んじてきました。『Le Donne Eroiche del Vino Biologico』を支援することは、まさにその価値観の体現であり、ワインの世界で際立つ功績を残す女性たちに光を当てる機会でもあります。彼女たちのストーリーとサステナブルなワインを世界に紹介できることを誇りに思います。オーガニック栽培の推進は、環境保全の観点だけでなく、伝統と味わいを守り継ぐためにも欠かせないものです」

https://www.bulgarihotels.com/ja_JP/tokyo

https://www.instagram.com/bvlgarihoteltokyo/

ブルガリ ホテル 東京

03-6262-3333

ブルガリ ホテル 東京について

日本初のブルガリ ホテルとして、イタリアのコンテンポラリーなスタイルと魅力を首都東京にお届けします。超高層ビル「東京ミッドタウン八重洲」の40階から45階までのフロアに展開するホテルは、皇居や金融街の日本橋から徒歩圏内に立地し、活気あふれる銀座のショッピングエリアなど、都内の観光スポットも近い絶好のロケーションを誇ります。 スイートを含む極上のしつらえの98の客室に加え、オープン以来2年連続でミシュラン一つ星を獲得している「イル・リストランテ ニコ・ロミート」や「Sushi Hōseki」、「ブルガリ バー」、「ブルガリドルチ」、「ブルガリ スパ」など、ブルガリ ホテルズ & リゾーツのシグネチャーダイニングとビスポーク体験が楽しめる施設をご用意しております。

ブルガリ ホテルズ ＆ リゾーツについて

周辺地域に調和するユニークなロケーション、建築設計事務所ACPV アーキテクツ アントニオ・チッテリオ・パトリシア・ヴィエルが手がける伝統的なデザインとドラマチックでコンテンポラリーなイタリア建築との融和。常にブルガリのクリエイションを際立たせる 質へのこだわりと、極上のサービス。これがブルガリ ホテルズ & リゾーツを特徴付ける主な要素です。インテリアデザインはその土地の伝統に深く根付いており、完璧なラグジュアリーへの賛辞としてあらゆるディテールに細心の注意を払うアプローチは、どのブルガリホテルでも変わりません。ブルガリ ホテルズ & リゾーツのコレクションの特徴は、ブルガリらしい 特色があり且つ大胆なイタリアンスタイルであり、独特な建築デザイン、コンテンポラリーなイタリア料理、豪華なスパに表れています。それらがブルガリブランドの持つエキサイトメント、時代を超えた魅力、そして豪奢なイタリアン・ジュエリーの伝統を伝えるのです。ブルガリ ホテルズ＆リゾーツ コレクションには、ミラノ、ロンドン、バリ、北京、ドバイ、上海、パリが含まれ、新たにローマと東京が加わりました。さらに、2026年から2030年にかけて、マイアミ、ボドルム、モルディブ、ケイヴケイ、アブダビに5つの新たなホテル＆リゾートがオープンする予定です。

ブルガリについて

LVMHグループの一員であるブルガリは、1884年にローマの中心で創業しました。長年にわたり ブルガリは、カラーストーンを巧みに操る偉大なハイジュエラーとして、また卓越したものづくりと先見性のあるデザインによって、イタリアを象徴するアイコンとして名声を確立してきました。創業より一貫してブランドのDNAに息づく先駆者的なヴィジョンを通じて世界的成功をおさめ、ファインジュエリーや高級腕時計からアクセサリー、香水まで多角的な商品やサービスを提供するグローバルラグジュアリーブランドへと進化し、世界で最も高級なショッピングエリアに進出するブティックやホテルのネットワークを有しています。また企業の社会的および環境的責任へのコミットメントを通じて持続可能な未来を実現する ために現在に革新を起こすこと、そして自然環境と地域社会に貢献することに積極的に取り組んでいます。