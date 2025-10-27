クラウド型採用管理システム「採用一括かんりくん」が「採用AIエージェント」としてアップデートされました

HRクラウド株式会社

企業の採用活動を支援するHRクラウド株式会社（所在地：東京都千代田区 、代表取締役社長：中島悠揮 以下、当社）は、クラウド型採用管理システム「採用一括かんりくん」を「採用AIエージェント」としてアップデートさせ、その第一弾機能として「集めるAI」（スカウトAI※、求人作成アシスタントAI）を提供開始することをお知らせいたします。

お問合せはこちら :https://www.career-cloud.asia/lp/contact?utm_source=pr&utm_medium=press_release&utm_campaign=ai_agent1

リニューアルの背景と目的

多くの中堅・中小企業において、採用活動は事業成長の生命線です。

しかしながら、「求める人材が集まらない（母集団形成）」「日々の業務に追われ、採用活動に十分な時間を割けない（リソース不足）」「候補者の心をつかみ、入社意欲を高めるアプローチができない（魅力付け・動機付け）」といった根深い課題を抱えています。

当社はこれまで、採用管理システム『採用一括かんりくん』を通じて、LINE連携による候補者との「円滑なコミュニケーション」や、面接調整・合否連絡といった時間を要する業務を自動化する「選考プロセスの自動化」を推進し、多忙な採用担当者の負担を軽減してまいりました。

そしてこの度、これらの課題解決を次のステージへと進めるべく、AI機能群を「集めるAI」「自動化をサポートするAI」「アトラクトAI」の3カテゴリに体系化し、『採用一括かんりくん』は採用担当者の右腕となる「採用AIエージェント」へと進化します。このアップデートにより、母集団形成、リソース不足、魅力付けという3つの壁を打ち破り、採用の全フェーズに寄り添う高度なサポートを提供してまいります。

第一歩として、まずはお客様から最も切実な声として寄せられていた「母集団形成」という最大の課題解決に着手し、候補者を能動的に「集める」ための新機能【集めるAI】を開発しました。

これにより、採用担当者は多大な工数がかかっていた「集める」業務を大幅に効率化することが可能になります。

【新機能】「集めるAI」のポイント

採用における「集める」フェーズの工数削減と効果最大化を支援するため、以下の2つの機能を搭載しました。

１.AIスカウト機能

機能内容 ：企業が設定した検索条件にマッチする候補者を抽出し、候補者一人ひとりに合わせて

パーソナライズしたスカウト文章を自動生成。作成されたスカウト文章が候補者へ自

動で配信されます。

主な機能 ：検索条件からの候補者の検索

候補者一人一人に合わせたスカウト文面の作成と配信

期待される効果：人事担当者の候補者選定、文面作成、送信といった一連の作業工数を大幅に削減しま

す。また、設定したスカウト枠にマッチする候補者の数だけ送信がされるので、採用

の機会損失も防ぐことが可能です。

「採用一括かんりくん」にAIスカウト機能が搭載されるメリット

AIスカウト機能が「採用一括かんりくん」に搭載された最大のメリットは、AIによる「集める」プロセスから、その後の「対応」プロセスまでがワンストップで自動化される点です。

AIスカウトで集めた応募者情報は、「採用一括かんりくん」のシステムに自動で登録されます。さらに「採用一括かんりくん」が持つ自動化機能が応募者の状況（例：スカウト承諾済み・次回選考未予約）を判別し、日程調整の案内はもちろん、「スカウト承諾後次回選考未予約者への再案内メッセージの送付」といった追いかけ対応までも自動で実行します。

これにより、エントリー後の取りこぼしや辞退を防ぎ、確実な母集団形成を支援します。

２.求人作成アシスタントAI機能

機能内容 ：企業情報、求人タイトルなどの基本情報を入力すると、AIが求職者の興味を惹きつけ

る訴求力の高い求人票の訴求文章を自動で生成します。

主な機能 ：求人票の訴求文章自動生成

期待される効果：求人票作成にかかる時間と手間を大幅に削減します。

「採用一括かんりくん」に求人作成アシスタントAI機能が搭載されるメリット

求人作成アシスタント機能が「採用一括かんりくん」に搭載された最大のメリットは、より効率的に候補者を集めることができる点です。AIが生成した訴求力の高い文章は「採用一括かんりくん」の求人にも直接反映され、さらに求人アグリゲーションサイトにも自動連携されます。

手間のかかる文章作成や、効果を最大化するための定期的な更新作業から担当者を解放し、常に最適化された状態をサポート、質の高い母集団形成を支援します。

HRクラウド株式会社は、今後も「採用AIエージェント」としての機能拡張を進め、採用プロセスの各フェーズを支援するAI機能を順次リリース予定です。

※本機能は、現状、新卒採用媒体のみの対応となります。中途採用媒体への対応も順次進めていく計画です。

HRクラウド株式会社について

会社名 ： HRクラウド株式会社

所在地 ： 東京都千代田区紀尾井町３－６ 紀尾井町パークビル7階

代表者 ： 代表取締役社長 中島悠揮

設立 ： 2014年4月2日

事業内容： クラウド型採用管理システム/採用AIエージェント「採用一括かんりくん」の開発・提供

https://www.career-cloud.asia

採用コンサルティング/採用代行サービス「採用代行かんりくん」の提供

https://www.career-cloud.asia/bpaas

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名： HRクラウド株式会社

部署名： HRテック事業部 マーケティンググループ

担当者：プレスリリース 担当 市原

TEL ： 03-6261-5989

E-mail： mk@hr-cloud.co.jp