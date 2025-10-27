イソノナン酸市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月24に「イソノナン酸市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。イソノナン酸に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
イソノナン酸市場の概要
イソノナン酸市場に関する当社の調査レポートによると、イソノナン酸市場規模は 2035 年に約 21.5億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の イソノナン酸市場規模は約 10.9億米ドルとなっています。イソノナン酸に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、イソノナン酸市場シェアの拡大は、世界的なHCA大手による生産能力の拡大によるものです。例えば、大手メーカーはHCAラインの規模拡大を進めており、これにより特殊化学品の需要が工業生産量へと転換する態勢が整っています。
市場の競合分析から重要な事例として、BASFがルートヴィヒスハーフェンとクアンテンにおける世界的なHCA生産能力の拡大を公表したことが挙げられます。これは、下流のエステルおよび潤滑油への垂直統合を示唆しています。もう一つの例は、世界初のISCC-PLUS認証を取得したバイオ由来イソノナン酸の商品化であり、メーカーが認証への投資に十分な市場規模を持っていることを示しています。さらに、2035年末までにイソノナン酸は生産能力に裏付けられたコモディティになると予想されています。
イソノナン酸に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:https://www.sdki.jp/reports/isononanoic-acid-market/590641742
イソノナン酸の市場調査では、持続可能性認証とバイオベース製品化により市場シェアが拡大し、新たな調達チャネルが創出されることも明らかになりました。さらに、消費者嗜好の分析からは、パーソナルケア、特殊潤滑剤、包装における持続可能なソリューションへの需要が高まっていることが示されています。
さらに、必要な認証を取得することで、INAはバイオベース製剤を販売し、企業のスコープ3調達要件を満たすことができます。EUグリーンディール化学品戦略と持続可能な材料を優先する公共調達ガイダンスにより、入札シェアも増加すると予想されます。
しかし、厳しい環境規制は今後数年間の市場成長を抑制すると予想されています。揮発性有機化合物（VOC）と化学処理技術に関する厳格な環境政策は、イソノナン酸市場にとって厄介な問題であり、メーカーは排出抑制技術とより安全な製造プロセスに投資する必要があり、コンプライアンス費用が増加します。また、規制上の制約により、イソノナン酸の特定のアプリケーションや地域への適用が制限され、市場の成長に影響を与え、参入障壁が形成される可能性があります。
イソノナン酸市場セグメンテーションの傾向分析
イソノナン酸市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、イソノナン酸の市場調査は、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、派生別と地域別に分割されています。
