グローバル化粧品OEM/ODM市場、2031年に418.4億米ドル規模へ――CAGR4.2％成長
化粧品OEM/ODMは、ブランド化粧品企業が自ら工場の運営や組織に関与することなく、生産を補完的または完全に行うことを可能にする仕組みである。近年、化粧品OEM/ODMは規模を拡大し、多数のクライアントの生産を引き受けるに足る体制を備える企業も増加している。多くの場合、OEM/ODMが全体生産の大部分を担っているのが現状である。
化粧品OEM/ODM業界の主要特徴
化粧品OEMおよびODM業界は、ブランド企業が自社で製造設備を持たずに製品を開発・生産できる仕組みである。専門的な製造ノウハウや品質管理体制を備えたOEM/ODM企業が、多様化するブランドニーズに応じて製品を提供することで、ブランドは製品開発に専念できる。この分業体制が業界の効率化を促進し、多様な製品ラインナップを可能にしている。
また、近年は単なる製造受託から、企画開発、試作、包装設計、マーケティング支援までワンストップで提供する企業が増えている。こうしたトータルソリューションを提供することで、ブランドは市場投入までの期間短縮とコスト削減を図れる。さらに、品質や安全性に対する消費者の意識が高まる中、OEM/ODM側の厳格な品質管理体制が信頼の基盤となっている。
市場動向と成長の背景
市場では、消費者の美容意識の高まりや健康志向の多様化によって、製品に求められる機能や成分が急速に多様化している。オーガニック原料や自然由来成分を用いた製品の需要が増加し、これに対応するためOEM/ODM企業は素材研究を強化している。機能性を追求した製品開発も進み、抗酸化や美白、保湿など多様な効果を持つ製品が市場に投入されている。
また、グローバル化の進展に伴い、海外市場向けの製品開発や規制対応力も重視されている。各国の安全基準や表示義務は異なるため、多様な市場に対応できる柔軟性が求められる。さらに、環境問題やサステナビリティに対する関心が高まっていることから、環境負荷の低い製造プロセスや再生可能素材の使用なども業界全体の重要課題となっている。
市場を牽引する主な要因
化粧品OEM/ODM業界の成長を促進している主な要因は、ブランド企業のコスト効率化ニーズである。製造設備を持たないことで初期投資や固定費を削減し、市場環境の変化に迅速に対応できる体制を構築できる点が評価されている。加えて、OEM/ODM企業の高い技術力と専門性により、品質の安定化や新製品の迅速な市場投入が可能となっている。
加えて、新興ブランドやD2C（Direct to Consumer）モデルの普及もOEM/ODMの需要増加に寄与している。自社で製造基盤を持たない新規参入者が増え、専門企業に生産委託する動きが活発化しているためである。これにより業界全体の多様化が進み、競争が激化する一方で、サービスの質向上や付加価値提供が企業の差別化要因となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル化粧品OEMおよびODM市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/113517/cosmetics-oem-and-odm）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.2%で、2031年までにグローバル化粧品OEMおよびODM市場規模は418.4億米ドルに達すると予測されている。
図. 化粧品OEMおよびODM世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332772&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332772&id=bodyimage2】
図. 世界の化粧品OEMおよびODM市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
