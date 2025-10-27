和・洋・中・フレンチの饗宴。全7種の特製おせち、ご予約受付中！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京）

特製おせち『極み重』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/osechi/

ホテルニューオータニ（東京）では、和・洋・中・フレンチの匠の技を集結した究極のおせち『極み重』 をはじめとする全7種の特製おせちを、 2025年12月14日(日)までの事前予約制にて販売いたします。

和洋中フレンチの垣根を超えた全6段の『極み重』など、豪華ラインアップをご紹介！

調理技法への探求心から生まれた新感覚のメニューや、全国各地から厳選した素材を用いた唯一無二のスイーツなど、多くのお客さまにご愛顧いただいてきたホテルニューオータニの“食”。

総料理長 中島眞介をはじめ、和・洋・中・フレンチの各料理長が「お客さまに新たな食体験をお届けしたい」という想いのもと、部門の垣根を越えて仕上げる究極のおせち『極み重』は、今年もお正月期間限定で販売いたします。

最大六段まで、お好みの組み合わせでカスタマイズしてお愉しみいただける豪華おせちは、家内安全や子孫繁栄など、さまざまな願いを込めた品々で、新年の食卓を華やかに彩ります。

■極み重2026（六段）\339,100（4～6名さま向け）

和風二段、新江戸前ちらし寿司、トゥールダルジャン 東京一段、ローストビーフ一段、中国料理一段

■和洋中五段「華」\265,000（4～6名さま向け）

和風二段、洋風一段、ローストビーフ一段、中国料理一段

■和風二段「雅」\97,200（4～6名さま向け）

和風 壱、和風 弐

年末年始も忙しい方必見！単品でも愉しめる特製おせち。

佐賀県産黒毛和牛 ローストビーフ一段「喜」中国料理一段「福」新江戸前ちらし寿司洋風一段「祝」

年末年始も忙しい方に寄り添う、4種の単品おせち。お好みの一段で手軽に食卓を華やかに、新年の美味が揃う一段でお愉しみいただけます。

名門グランメゾン、トゥールダルジャン 東京から贈る特製おせち

トゥールダルジャン 東京 一段

フランス最古のレストランとして400年余という長い歴史を紡いできたトゥールダルジャン。その世界唯一の支店である、トゥールダルジャン 東京よりご用意する特製おせちは、フランス国家最優秀職人章M.O.F.(2019)、フランス農事功労章(2024)受章のエグゼクティブシェフ ルノー・オージエが手掛けます。極み重(六段)、和洋中三段「賀」でお愉しみいただけます。

新年のはじまりを祝す3種のワインで愉しむ、新春マリアージュ

新しい年のはじまりは、特製おせちとともにお愉しみいただける3種のセレクトワインを販売いたします。大切な人と囲む新春のひとときに、エグゼクティブシェフソムリエ谷 宣英がセレクトするワインもご一緒にお愉しみください。

■ナポレオンも愛した「勝利」と「友情」のシャンパーニュ

Moet et Chandon Collection Imperiale Creation No.1 \33,000

皇帝ナポレオンとの深い親交から、その名に「アンぺリアル（皇帝の）」を冠することが許された、世界で最も有名なシャンパーニュ。その歴史は新年の「目標達成」や「必勝祈願」、家族や親しい人との「変わらぬ絆」を祝うシャンパーニュとしても愛され続けています。

■飛躍と栄光を新年に祝う

Pouilly-Fuisse 1er Cru Tournant de Pouilly 2022, Domaine J.A. Ferret \19,800

ブルゴーニュ・マコネの銘醸畑では、長年品質向上に努め、2020年に遂にプルミエ・クリュに昇格。努力が報われ、新たなステージへと駆け上がる「飛躍」や「栄光」を祝うのにこれ以上ないほどふさわしい白ワインです。

■800年の歴史を紡ぐ「鉄の男爵」の系譜

Colledila Chianti Classico Gran Selezione Gaiole 2021, Barone Ricasoli \13,200

800年以上続く名門バローネ・リカーゾリ。新しい年の始まりに、この偉大な家族史に思いを馳せ、

未来の繁栄を願う一杯としてぜひお愉しみください。

ホテルの味わいをご自宅へ！安心安全な配送サービスもご用意。

ホテルニューオータニ特製おせち『極み重』は、一部離島を除く関東圏（東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県・茨城県・群馬県・栃木県）への配送も承っております。ご自宅で、心ゆくまでホテルならではの味わいをお愉しみください。

※単品からご注文可能です。

販売概要

ホテルニューオータニ（東京）

特製おせち『極み重』

ご予約期間：2025年12月14日(日)まで

ご予約方法：下記ウェブサイトよりご予約いただけます。

お引渡し日：2025年12月31日(水)

お引渡し場所：パティスリーSATSUKI（ザ・メイン ロビィ階） または 配送

お問合せ：Tel.03-3221-7252（パティスリーSATSUKI 直通）

料金：

極み重2026（六段） \339,100

和洋中五段「華」 \265,000

和洋中三段「賀」 \186,900

和風二段「雅」 \97,200

※下記商品は、単品一段ずつのご注文も承っております。

佐賀県産黒毛和牛 ローストビーフ一段「喜」 \55,000

中国料理一段「福」 \64,800

洋風一段「祝」 \48,000

新江戸前ちらし寿司 \41,100

※いずれも税金共。

※数量に限りがございますのでお早めにご予約ください。

※ご注文後の変更・キャンセルはいたしかねます。

※4～6名さま向けの商品となります (新江戸前ちらし寿司は2～4名向け)

※サイズ（20×20×5cm）×6段

※消費期限：2026年1月1日（木・祝）

※入荷状況により、内容が一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

※配送は関東圏のみ。