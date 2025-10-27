株式会社サンポークリエイト、チタンで挑むジュエリーブランド『iT′sTi(イッツティ)』を発表。2025年10月23日プレリリース。

写真拡大 (全7枚)

株式会社サンポークリエイト


株式会社サンポークリエイトは、すべてのアイテムにチタン素材を採用した新ジュエリーブランド


『iT’sTi（イッツティ）』を発表します。


2025年10月23日（木）より公式オンラインショップでプレリリースを開始し、2026年春にはショールームオープンによる本格展開を予定しています。





ONLINE STORE :
https://sanpo-online.jp/pages/itsti


■素材から思想をつくる、新しいジュエリーのかたち


『 iT’sTi 』は、純チタンを専門素材に用いたジュエリーブランドです。



コンセプトは「身軽な世界へ」。



チタンの「軽さ」「強さ」「変色しにくさ」「アレルギーを起こしにくい」という特性を活かし、


“装飾“ ではなく“選択“ としてのジュエリーを提案いたします。




■自社工房による新たな挑戦


『 iT’sTi 』のジュエリーは、すべて自社工房で製造しています。



チタンは「軽く」「強く」「変色しない」「アレルギーを起こしにくい」という理想的な特性を持つ一方、その硬度の高さから加工が難しく、量産には不向きな素材です。



職人の技術と研究を重ねることで、この課題を乗り越え、チタンジュエリーの新しい可能性を切り拓きました。





■チタンジュエリーの魅力


チタンの最大の魅力は、その“軽さ“です。


鉄やステンレスの約60％の重量しかなく、長時間身につけても負担を感じにくいのが特徴です。



さらに、生体適合性に優れ、医療分野でも活用される素材であるため、金属アレルギーを起こしにくく、肌への刺激が少ない点も大きな魅力です。


汗や水にも強いため、日常生活はもちろん、スポーツやアウトドアなどあらゆるシーンで活躍します。



『 iT’sTi 』は、“身体に寄り添う、一生もののチタンジュエリー“を目指しています。




MODEL16/\49,500（税込）～

■量産では生まれない造形美


『 iT’sTi 』のジュエリーは、チタンを型に流し込む「鋳造製法」で制作されています。



硬く加工が難しいとされるチタンを、1点ずつ丁寧に磨き上げることで、自由な造形と存在感を実現しました。



鋳造ならではの立体的なフォルムと陰影のあるデザインは、量産品では決して再現できない唯一無二の表情を生み出します。




MODEL122/\39,600（税込）
■ツヤとマットが描く、ふたつの表情


今回のコレクションでは、リング4型、ダイヤモンドリング3型、バングル4型を展開。



光を鋭く反射するツヤはシャープでモードな印象を、柔らかく受け止めるマットは落ち着きと深みを表現します。



一見、無骨で硬質に見えるチタン。


しかし、実際は軽く、肌にやさしく馴染む素材です。直線的な面に宿る力強さと、繊細なエッジが描く柔らかさ。



鋳造だからこそ生まれる造形と質感を、ぜひ体感してください。







今回のプレリリースでは、ブランドの思想と初期コレクションをオンラインショップでいち早くお届けします。


本格的な体験型リリースは、2026年春ショールームオープンを予定しています。





MODEL122/\39,600（税込）MODEL222/\69,300（税込）～

■「身軽な世界へ」――ジュエリーがもたらす新しい感覚


『 iT’sTi 』は、「身軽な世界へ」という言葉をテーマにチタンという素材の可能性をジュエリーとして形にするブランドです。



派手さではなく、素材の力と静けさで印象に残るものを。


“身につける“ではなく“選ぶ“ジュエリーとして、新しい価値を提案します。


私たちが届けたいのは、ただジュエリーではなく、“軽さ“がもたらす新しい感覚です。




今日、このブランドは“静かに”はじまります。
これは、iT’sTiの最初の扉──それがプレリリースです。
2026年春には、ショールームオープンを通じて、思想と造形を“体験できる形”へと展開していきます。




■商品情報


素材：チタン


リング価格：39,600円（税込）～


バングル価格：69,300円（税込）～



■販売概要


販売開始日：2025年10月23日(木)


販売場所：公式オンラインショップ(URL:https://sanpo-online.jp/pages/itsti)


公式Instagram：https://www.instagram.com/itsti_official/