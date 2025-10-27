ALIVE＆SQ10周年記念生配信！！出演の村田太志・山谷祥生・西山宏太朗による配信後オフィシャルインタビューが到着！

株式会社アニメイトホールディングス

ツキノ芸能プロダクションに所属するユニット「SOARA」と「Growth」の活動を描く「ALIVE」シリーズ、「SolidS」と「QUELL」の活動を描く「SQ」シリーズが2025年に10周年を迎えたことを記念し、2025年10月19日（日）に特別番組「ALIVE＆SQ10周年記念生配信！！」を実施いたしました。

本配信には、ALIVEシリーズから村田太志さん（SOARA・宗像 廉役）、山谷祥生さん（Growth・八重樫剣介役）、SQシリーズから西山宏太朗さん（QUELL・堀宮英知役）の3名が出演。長年シリーズを支え続けたキャスト陣による熱いトークが繰り広げられ、視聴者から多くのコメントが寄せられました。

そんな生配信を終えたばかりの3名によるオフィシャルインタビューが到着！

さらに、現在本配信番組のアーカイブを2025年10月28日（火）23:59まで、YouTube「ツキノ芸能プロダクション公式チャンネル」にて公開中です。

この機会にぜひご視聴ください。

【アーカイブ配信情報】

番組名：ALIVE＆SQ10周年記念生配信！

視聴URL：https://www.youtube.com/watch?v=EkOrhybFGLg&t=4s(https://www.youtube.com/watch?v=EkOrhybFGLg&t=4s)

公開期間：～2025年10月28日（火）23:59

【出演者（敬称略）】

・村田太志（SOARA・宗像 廉役）

・山谷祥生（Growth・八重樫剣介役）

・西山宏太朗（QUELL・堀宮英知役）

■オフィシャルインタビュー

--生配信を終えての感想をお願いします。

村田：山谷くんと宏太朗くん、後輩のお2人に、先輩ながら甘えに甘えちゃった配信となってしまったなと思っています。悪いなとは思いつつ、でもそれが本当に一番バランスが良くて、僕はもう、しっかりしている後輩2人を温かい目で見守るぐらいがちょうどいいんだなという思いです。SOARAの時とはまた違った立ち位置でおしゃべりできたり、思いを語れたたことがとても新鮮でした。

山谷：いや、もう本当に一言に尽きますが、短い！短かったですね。あっという間の40分でした。伝えたい思いをその尺間に収めるために早口になってしまったところもあり、そこは申し訳なかったなと反省です。

今回の3人が揃っての配信というのは初めてのことだったので、どんな感じになるかなという楽しみとちょっとだけの不安もあったんですけど……うまいこと噛み合っていたんじゃないかなと個人的には思ってます。あっという間の時間だったし、すごく楽しく終えることができました。みなさんにも楽しんでもらえていたら幸いです。あと、最後に一言。もっともっとこういう機会を増やしていただきたいです！思いを伝える場所をもうちょっといただけたらなぁって思ったりしてます！

西山：10周年という記念すべきタイミングでの配信イベントに呼んでいただけて本当にうれしく思います。ありがとうございます。

そして、今回ご一緒させていただいた村田太志さんと山谷祥生さんとの番組をやらせていただくのは初めてだったんですけれども、普段からすごく素敵で楽しい方だなと思っていたので、何の心配もなく本番を迎えられましたし、思った通り楽しい時間を過ごすことができてよかったです。ただ、やっぱり40分という時間は我々3人にはちょっと短かったのかなって思うぐらいたくさんの思いが溢れ出てきてしまいました。

それは、これまで盛り上がってきたツキプロが我々に大きな影響を与えている証しです。

本当に楽しい時間をありがとうございました。たくさんのコメントとメールもとっても励みになります。これからもどうぞ応援よろしくお願いします。



--最後に、ファンに向けてメッセージを一言お願いします。



村田：

この配信をご覧になられた方はそあぱに足を運んでくださった方も多いと思います。SOARAを追いかけてくださって10年！という方もいらっしゃると思いますので、僕としては感謝の気持ちでいっぱいでございます。これまでずっと歌が苦手と言ってきて、もうそれはええよと自分でも思ってはいるんですけれども、そう言い続けつつも、SOARAのメンバーの一員として歌に向き合っていきますので、今回の配信に懲りずにSOARAを気にしていただいて、いや、むしろ大好きになっていただいて、さらに進化していくSOARAをこれからも追いかけてくださるとありがたいです。これからのSOARAを楽しみにしていてください。多分またわちゃわちゃグダグダとなることもあると思いますが、それもまたSOARA印です。今後ともよろしくお願いします！

山谷：

この10年、最初から応援してきてくださった方もいらっしゃれば、最近知りましたという方もおられると思います。昔から応援してくださるファンの方たちにはもう感謝してもしきれないのですが、最近知ったよという方も、数多ある作品の中からツキプロを選んでいただいて本当に感謝です。

会場に足を運んでくださったり、配信を見てくださったり、ご自身の時間やエネルギーを使って思いを伝えてくださったり、手紙を送ってくださったり、コメントを書いてくださったり……僕たちはそういったみなさんの行動のおかげで前を向けるというか、その1つ1つの思いを元気玉的なパワーとして受け取って、より頑張ろうと思えます。

本当にまたぐろぱもやりたいですし、ALIVEとSQそれぞれのライブもやりたいですし、サマカニのような全員集合するようなものも、ぜひぜひまたやりたいなと思っています。そういった催しができるかどうかは、僕らの頑張りはもちろんとして、みなさんの熱量や発言発信みたいなところにも結構関わってくるかなと思っているので、僕たちと一緒に望んでいただけるとうれしいです。引き続き応援よろしくお願いします。 ここまでの10年間、ひとまずありがとうございました！

西山：この10年という中でたくさんの出会いがありました。僕にとっては英知と出会えたこと、英知を通して応援してくださっているたくさんの方にお会いすることができたことが本当にうれしかったなと思っています。この気持ちのまま10年、20年と、この先もずっと一緒に過ごしていけたら幸せだなと思いますので、どうぞ変わらぬ応援をよろしくお願いします。また近々、3人で何か表に出る機会をください。 楽しかったです。

＜ALIVE＆SQ10周年公式サイト＞

https://10th-alive-sq.com/

＜ALIVE公式サイト＞

https://tsukino-pro.com/alive/

＜QUELL公式サイト＞

https://tsukino-pro.com/quell

＜ALIVE公式X（旧：Twitter）＞

@aliveinfo1

＜SQ公式X（旧：Twitter）＞

@solids_info

＜ツキノ芸能プロダクション公式サイト＞

https://tsukino-pro.com/

＜ツキノ芸能プロダクション公式X（旧：Twitter）＞

@tsukino_pro

＜コピーライト＞

(C)TSUKIPRO