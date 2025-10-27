¡ÖTCFD¥ì¥Ýー¥È 2025¡×¤ÎÈ¯¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¤Ò¤í¤®¤ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê¼ÒÄ¹¡¡ÉôÃ« ½ÓÍº¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖTCFD¥ì¥Ýー¥È 2025¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜ¥ì¥Ýー¥È¡×¡Ë¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1.ËÜ¥ì¥Ýー¥ÈÈ¯¹Ô¤ÎÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
Åö¼Ò¤ª¤è¤ÓÅö¼Ò»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¹Åç¶ä¹Ô¤Ï¡¢¡Öµ¤¸õ´ØÏ¢ºâÌ³¾ðÊó³«¼¨¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡ÊTCFD¡Ë¡×Äó¸À¤Ø¤Î»¿Æ±¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢TCFDÄó¸À¤Î4¤Ä¤ÎÃì¡Ê¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×¡¦¡ÖÀïÎ¬¡×¡¦¡Ö¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡×¡¦¡Ö»ØÉ¸¤ÈÌÜÉ¸¡×¡Ë¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐ±þ¤Î¹âÅÙ²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î³«¼¨¤Î¼Á¤ÈÎÌ¤Î½¼¼Â¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¡Ö²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¡×¤ä¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¿ä¿Ê¡×¤ÎÃæÄ¹´üÌÜÉ¸¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ß¤Î¿ÊÄ½¤ä¼ÂÀÓ¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ë¹Í¤¨ÊýÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ²È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢È¯¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Åö¼Ò¤ÎTCFD¥ì¥Ýー¥È¤ÎÈ¯¹Ô¤Ï¡¢ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤¬3²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡¥ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¤ÏÊÌ»æ¤Î¤È¤ª¤ê¡Ë
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î¿ÊÄ½¤ò¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d150624-7-6604b8b54e56553a259e7665826ea32a.pdf