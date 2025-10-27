海外で大人気の編み物本がいよいよ発売！一生使えるかぎ針編みのテクニック＆裏技100点掲載『THE Knotty BOSSが教える かぎ針編みのひみつ』10/22発売
株式会社日本文芸社（東京都千代田区）は『THE Knotty BOSSが教える かぎ針編みのひみつ』（アンナ・レイジーナ 著、新田享子 訳） を2025年10月22日（水）より全国の書店・オンライン書店等で発売いたしました。
初心者からベテランまで、役立つテクニックが満載です！
THE Knotty Bossによる、かぎ針編みのスキルが向上する超実用的なワザを紹介。
THE Knotty Boss（ザ・ノッティ・ボス）とは？
本書の著者、グラフィックデザイナー アンナ・レイジーナが配信するYouTube番組です。初心者さんにもやさしい、かぎ針編みのパターンやレシピ、役立つヒントを発信しています。
「もっと早く知りたかった！」かぎ針編みの悩みを解決！
標準的な編みかたでは解消されない、かぎ針編みの「一般的な」編みかた以外の対処法やコツを、長年編み物に向き合ってきた著者が知識と経験に基づいて提案。
日本ではあまり知られていない、かぎ針編みの技法を大きな写真でていねいに解説。ビジュアルで編み地の違いがわかるので、自分の編みたいものに合わせて、技術を応用させやすい内容です。
【紹介している技法例】
・つなぎ目が目立たない糸のつなぎかた
・シームレスな立ち上がりの目の編みかた（立ち上がりの目が傾斜しない編みかた）
・編み込み模様が美しく仕上がる編みかた
・編み込み模様の色の境目をまっすぐにする編みかた
・仕上がり別に使い分けたいモチーフのつなぎかた
・縁編み、フリンジのバリエーション
アメリカとイギリスの編み物用語やかぎ針と毛糸のサイズ対比表も掲載しています。
「なんでこうなっちゃうの？」「こんな風に編めたらいいのに！」に応える、目からウロコの技法が満載です。
この一冊で、あなたのかぎ針編みが次のレベルへ！
糸と道具の選びかたからはじめましょう！
かぎ針編みの経験がどんなに長くても、段を完璧に仕上げるのは難しいもの。しっかりコツをつかみましょう。
色替えがうまくいく裏技を紹介します！
あみぐるみ成功の秘訣をマスターして、個性的で「かわいい」ディテールにもこだわってみましょう。
たのしいモチーフつなぎも、ちょっとしたコツとテクニックで洗練された仕上がりに。
本書の目次
■材料と道具
■糸を結ぶ
■作り目を攻略
■段を完璧に仕上げる
■輪編みを極める
■色を替える
■あみぐるみ成功の秘訣
■モチーフのつなぎ方
■エッジを美しく
■完璧な仕上げ
著者プロフィール
アンナ・レイジーナ
グラフィクデザイナー。趣味のかぎ針編みにのめり込み、YouTube番組「ザ・ノッティ・ボス(The Knotty Boss)」を配信中。ウクライナのキーウに生まれ、10代のときに家族と一緒にアメリカへ移住。フィラデルフィア芸術大学でグラフィックデザインを学び、卒業以来15年以上、プロのデザイナーとして活躍している。
Instagram @theknottyboss
YouTube https://www.youtube.com/@theknottyboss
www.theknottyboss.com
書誌情報
書名：THE Knotty BOSSが教える かぎ針編みのひみつ
著者：アンナ・レイジーナ
翻訳者：新田享子
定価：2310円（税込）
判型：A5判
ページ数：160ページ
ISBN：978-4-537-22324-8
発売日：2025年10月22日
https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10144692.html
書籍の購入について
全国の書店・オンライン書店等で購入いただけます
amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4537223243/
楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18337737/
